Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ - 13.05.2025 Украина.ру
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Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ
Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ - 13.05.2025 Украина.ру
Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ
Власти Зеленского несколько раз меняли версии относительно того, зачем им понадобилась курская авантюра. Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-13T19:30
2025-05-13T19:30
новости
россия
суджа
европа
владимир зеленский
украина.ру
первая мировая война
наступление
обрушение
разгром всу
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Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания.Курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться, отметил эксперт.По мнению Копылова, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, отметил он."Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент мы такое наступление не планировали, а теперь ситуация сильно изменилась", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Он провел аналогию с Первой мировой войной и Стодневным наступлением Антанты на всем протяжении Западного фронта. Копылов напомнил, что наступление привело к тому, что германская армия впервые за всю войну стремительно побежала на запад, бросая раненых и большое количество вооружений."И под Суджей произошло то же самое, что предсказывали все, за исключением отпетых пессимистов: каскадное обрушение фронта, связанное с множеством факторов", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
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новости, россия, суджа, европа, владимир зеленский, украина.ру, первая мировая война, наступление, обрушение, разгром всу, крах всу, курская область, курск
Новости, Россия, Суджа, Европа, Владимир Зеленский, Украина.ру, Первая мировая война, наступление, обрушение, разгром ВСУ, крах ВСУ, Курская область, Курск

Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ

19:30 13.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Власти Зеленского несколько раз меняли версии относительно того, зачем им понадобилась курская авантюра. Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания.
Курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться, отметил эксперт.
По мнению Копылова, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, отметил он.
"Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент мы такое наступление не планировали, а теперь ситуация сильно изменилась", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Он провел аналогию с Первой мировой войной и Стодневным наступлением Антанты на всем протяжении Западного фронта.
Копылов напомнил, что наступление привело к тому, что германская армия впервые за всю войну стремительно побежала на запад, бросая раненых и большое количество вооружений.
"И под Суджей произошло то же самое, что предсказывали все, за исключением отпетых пессимистов: каскадное обрушение фронта, связанное с множеством факторов", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
16:42
Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайнимЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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