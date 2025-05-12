https://ukraina.ru/20250512/pushilin-prokommentiroval-reaktsiyu-zapada-na-predlozhenie-putina-o-peregovorakh-1063055103.html

Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах

Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах - 12.05.2025 Украина.ру

Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал реакцию Запада на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле

2025-05-12T11:00

2025-05-12T11:00

2025-05-12T11:15

новости

россия

владимир путин

украина

запад

денис пушилин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d245885db6a7c6369cb28276dc9a2abc.jpg

"Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать. Причем это нужно делать без всяких либо условий. И вот мы как побеждающая сторона обозначаем место и время. Это 15 мая, Стамбул", - сказал Пушилин.Он добавил, что за долгий период времени со стороны западных СМИ был положительный окрас в отношении инициативы президента РФ Владимира Путина.Накануне Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, украина, запад, денис пушилин, дональд трамп