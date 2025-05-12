https://ukraina.ru/20250512/pushilin-prokommentiroval-reaktsiyu-zapada-na-predlozhenie-putina-o-peregovorakh-1063055103.html
Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах - 12.05.2025 Украина.ру
Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал реакцию Запада на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле
2025-05-12T11:00
2025-05-12T11:00
2025-05-12T11:15
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"Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать. Причем это нужно делать без всяких либо условий. И вот мы как побеждающая сторона обозначаем место и время. Это 15 мая, Стамбул", - сказал Пушилин.Он добавил, что за долгий период времени со стороны западных СМИ был положительный окрас в отношении инициативы президента РФ Владимира Путина.Накануне Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, запад, денис пушилин, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Запад, Денис Пушилин, Дональд Трамп
Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
11:00 12.05.2025 (обновлено: 11:15 12.05.2025)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал реакцию Запада на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле
"Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать. Причем это нужно делать без всяких либо условий. И вот мы как побеждающая сторона обозначаем место и время. Это 15 мая, Стамбул", - сказал Пушилин.
Он добавил, что за долгий период времени со стороны западных СМИ был положительный окрас в отношении инициативы президента РФ Владимира Путина
.
"Второе, это то, какую позицию заняли здесь Штаты, и они как раз подталкивают Украину
к этим переговорам. Безусловно, зная за все эти годы, начиная с 2014 года, как себя ведет Украина, сколь цинично, сколь они на разных этапах пытаются выкручиваться, и особенно в последние периоды они делают это наиболее артистично, наиболее с каким-то пиар-эффектом, то, конечно, какие-то шаги с их стороны будут дополнительно сделаны", - отметил Пушилин
.
Накануне Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Президент США Дональд Трамп
призвал власти в Киеве
"немедленно" согласиться на предложение Путина. В свою очередь Зеленский
заявил, что будет ждать президента России в Турции
в четверг.