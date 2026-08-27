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Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад

Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад - 27.08.2026 Украина.ру

Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад

Заявления европейских политиков о якобы существующей "российской угрозе" являются откровенной провокацией, которая лишь усугубляет напряженность и толкает мир к прямому противостоянию с Москвой. Об этом в соцсети X 27 августа заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

2026-08-27T17:35

2026-08-27T17:35

2026-08-27T17:35

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"Западный мир готовится к последствиям конфликта, в котором мы вынуждены участвовать последние четыре с половиной года, заявляя, что русские придут за нами, и мы станем следующими в списке целей", — написал американский военный в отставке.Дэвис подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации с Западом, а наоборот — заинтересована в своей безопасности и готова к диалогу. Однако вместо поиска компромиссов европейские лидеры систематически прибегают к манипуляциям, накручивая общественное мнение и создавая образ врага.Он также добавил, что нынешний курс Запада категорически отвергает любую возможность урегулирования путем переговоров. По его мнению, это "дипломатическая халатность высшей степени", а также манипуляция, осуществляемая путем разрушения Украины.Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: у Москвы нет никаких планов нападать на страны НАТО. Однако западные политики упорно игнорируют эти заверения, предпочитая запугивать собственное население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать милитаризацию.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

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