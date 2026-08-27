Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад - 27.08.2026 Украина.ру
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Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад
Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад - 27.08.2026 Украина.ру
Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад
Заявления европейских политиков о якобы существующей "российской угрозе" являются откровенной провокацией, которая лишь усугубляет напряженность и толкает мир к прямому противостоянию с Москвой. Об этом в соцсети X 27 августа заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
2026-08-27T17:35
2026-08-27T17:35
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"Западный мир готовится к последствиям конфликта, в котором мы вынуждены участвовать последние четыре с половиной года, заявляя, что русские придут за нами, и мы станем следующими в списке целей", — написал американский военный в отставке.Дэвис подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации с Западом, а наоборот — заинтересована в своей безопасности и готова к диалогу. Однако вместо поиска компромиссов европейские лидеры систематически прибегают к манипуляциям, накручивая общественное мнение и создавая образ врага.Он также добавил, что нынешний курс Запада категорически отвергает любую возможность урегулирования путем переговоров. По его мнению, это "дипломатическая халатность высшей степени", а также манипуляция, осуществляемая путем разрушения Украины.Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: у Москвы нет никаких планов нападать на страны НАТО. Однако западные политики упорно игнорируют эти заверения, предпочитая запугивать собственное население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать милитаризацию.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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новости, москва, запад, сша, владимир путин, нато
Новости, Москва, Запад, США, Владимир Путин, НАТО

Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад

17:35 27.08.2026
 
© X / U.S. Central Command
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© X / U.S. Central Command
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Заявления европейских политиков о якобы существующей "российской угрозе" являются откровенной провокацией, которая лишь усугубляет напряженность и толкает мир к прямому противостоянию с Москвой. Об этом в соцсети X 27 августа заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
"Западный мир готовится к последствиям конфликта, в котором мы вынуждены участвовать последние четыре с половиной года, заявляя, что русские придут за нами, и мы станем следующими в списке целей", — написал американский военный в отставке.
Дэвис подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации с Западом, а наоборот — заинтересована в своей безопасности и готова к диалогу. Однако вместо поиска компромиссов европейские лидеры систематически прибегают к манипуляциям, накручивая общественное мнение и создавая образ врага.
"Лидеры по всей Европе пытаются обмануть общественность, заставляя ее поверить, что они стремятся найти "мирное решение" украинского конфликта, в то время как каждое их действие гарантирует его продолжение", — отметил Дэвис.
Он также добавил, что нынешний курс Запада категорически отвергает любую возможность урегулирования путем переговоров. По его мнению, это "дипломатическая халатность высшей степени", а также манипуляция, осуществляемая путем разрушения Украины.
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: у Москвы нет никаких планов нападать на страны НАТО. Однако западные политики упорно игнорируют эти заверения, предпочитая запугивать собственное население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать милитаризацию.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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