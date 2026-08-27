Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов - 27.08.2026 Украина.ру
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Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов
Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов - 27.08.2026 Украина.ру
Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов
Часть прибыли от продажи экспортных дронов "Гарпия-А1" пойдёт на расширение производства концерна "Алмаз-Антей" и развитие систем ПВО, таких как С-500 и С-550. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
2026-08-27T18:28
2026-08-27T18:56
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Ранее концерн "Алмаз-Антей" запустил серийное производство беспилотников "Гарпия-А1" для иностранных заказчиков. Дрон уступает в скорости "Герани" (до 170 км/ч), но подходит для армий других регионов, где нет таких расстояний, как в России. В компании заверили, что экспорт не навредит обороноспособности страны.Отвечая на вопрос о том, куда пойдут деньги от продажи "Гарпий", эксперт пояснил, что характеристики у этого дрона действительно скромнее, чем у "Герани", но на то он и экспортный вариант — в других регионах нет таких больших расстояний, как в России.По словам Шаландина, часть прибыли от продажи "Гарпий" будет отдана в виде налогов, а всё остальное пойдёт на расширение производства самого концерна "Алмаз-Антей". "В частности, нам требуются новые комплексы ПВО, которые могут сбивать цели как в околокосмическом пространстве, так и в воздушном пространстве, такие как С-500 и С-550", — пояснил эксперт.Он также уточнил, что это не касается борьбы с БПЛА — для этого предназначены другие средства, например, "Панцирь". В компании подчеркнули, что экспорт "Гарпий" будет осуществляться без ущерба для обороноспособности России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.
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Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов

18:28 27.08.2026 (обновлено: 18:56 27.08.2026)
 
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Часть прибыли от продажи экспортных дронов "Гарпия-А1" пойдёт на расширение производства концерна "Алмаз-Антей" и развитие систем ПВО, таких как С-500 и С-550. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
Ранее концерн "Алмаз-Антей" запустил серийное производство беспилотников "Гарпия-А1" для иностранных заказчиков. Дрон уступает в скорости "Герани" (до 170 км/ч), но подходит для армий других регионов, где нет таких расстояний, как в России. В компании заверили, что экспорт не навредит обороноспособности страны.
Отвечая на вопрос о том, куда пойдут деньги от продажи "Гарпий", эксперт пояснил, что характеристики у этого дрона действительно скромнее, чем у "Герани", но на то он и экспортный вариант — в других регионах нет таких больших расстояний, как в России.
По словам Шаландина, часть прибыли от продажи "Гарпий" будет отдана в виде налогов, а всё остальное пойдёт на расширение производства самого концерна "Алмаз-Антей".
"В частности, нам требуются новые комплексы ПВО, которые могут сбивать цели как в околокосмическом пространстве, так и в воздушном пространстве, такие как С-500 и С-550", — пояснил эксперт.
Он также уточнил, что это не касается борьбы с БПЛА — для этого предназначены другие средства, например, "Панцирь". В компании подчеркнули, что экспорт "Гарпий" будет осуществляться без ущерба для обороноспособности России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.
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