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Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области

Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области - 27.08.2026 Украина.ру

Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области

Херсонская область собрала большую часть урожая, который пострадал от обстрелов украинской армии. Об этом 27 августа заявил губернатор региона Владимир Сальдо

2026-08-27T17:44

2026-08-27T17:44

2026-08-27T17:44

новости

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

обстрелы

урожай

зерно

апк

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сельское хозяйство

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"Урожай собран, следующий шаг — сильное животноводство, - констатировал глава российского региона.С докладом к нему прибыла министр агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова. Она рассказала об итогах уборочной кампании и ситуации в животноводстве.Сальдо отметил, что аграрии области убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 1,7 млн тонн и "в нынешних условиях это настоящий подвиг", считает губернатор."В результате вражеских обстрелов в этом году огнём уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - рассказал глава российского региона.В своём телеграм-канале Сальдо отметил, что херсонское растениеводство находится на высоком уровне. Это не означает, что не следует уделять должного внимания животноводству. По данным губернатора, в хозяйствах области содержится 11,3 тыс голов крупного рогатого скота, в том числе 6,4 тыс коров. "Нужно наращивать поголовье, развивать молочное производство и укреплять собственную племенную базу", - подчеркнул Сальдо.Он указал на первые результаты работы в этом направлении - в нынешнем году ещё одно местное предприятие получило статус племенного хозяйства по разведению коз альпийской породы.Тем временем на Западе обеспокоены: Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - BloombergБольше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, вооруженные силы украины, владимир сальдо, обстрелы, урожай, зерно, апк, новороссия, сельское хозяйство