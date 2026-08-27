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Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области - 27.08.2026 Украина.ру
Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
Херсонская область собрала большую часть урожая, который пострадал от обстрелов украинской армии. Об этом 27 августа заявил губернатор региона Владимир Сальдо
2026-08-27T17:44
2026-08-27T17:44
2026-08-27T17:44
новости
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
обстрелы
урожай
зерно
апк
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"Урожай собран, следующий шаг — сильное животноводство, - констатировал глава российского региона.С докладом к нему прибыла министр агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова. Она рассказала об итогах уборочной кампании и ситуации в животноводстве.Сальдо отметил, что аграрии области убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 1,7 млн тонн и "в нынешних условиях это настоящий подвиг", считает губернатор."В результате вражеских обстрелов в этом году огнём уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - рассказал глава российского региона.В своём телеграм-канале Сальдо отметил, что херсонское растениеводство находится на высоком уровне. Это не означает, что не следует уделять должного внимания животноводству. По данным губернатора, в хозяйствах области содержится 11,3 тыс голов крупного рогатого скота, в том числе 6,4 тыс коров. "Нужно наращивать поголовье, развивать молочное производство и укреплять собственную племенную базу", - подчеркнул Сальдо.Он указал на первые результаты работы в этом направлении - в нынешнем году ещё одно местное предприятие получило статус племенного хозяйства по разведению коз альпийской породы.Тем временем на Западе обеспокоены: Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - BloombergБольше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, вооруженные силы украины, владимир сальдо, обстрелы, урожай, зерно, апк, новороссия, сельское хозяйство
Новости, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, обстрелы, урожай, зерно, АПК, Новороссия, Сельское хозяйство
Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
Херсонская область собрала большую часть урожая, который пострадал от обстрелов украинской армии. Об этом 27 августа заявил губернатор региона Владимир Сальдо
"Урожай собран, следующий шаг — сильное животноводство, - констатировал глава российского региона.
С докладом к нему прибыла министр агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова. Она рассказала об итогах уборочной кампании и ситуации в животноводстве.
Сальдо отметил, что аграрии области убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 1,7 млн тонн и "в нынешних условиях это настоящий подвиг", считает губернатор.
"В результате вражеских обстрелов в этом году огнём уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - рассказал глава российского региона.
В своём телеграм-канале Сальдо отметил, что херсонское растениеводство находится на высоком уровне. Это не означает, что не следует уделять должного внимания животноводству.
По данным губернатора, в хозяйствах области содержится 11,3 тыс голов крупного рогатого скота, в том числе 6,4 тыс коров.
"Нужно наращивать поголовье, развивать молочное производство и укреплять собственную племенную базу", - подчеркнул Сальдо.
Он указал на первые результаты работы в этом направлении - в нынешнем году ещё одно местное предприятие получило статус племенного хозяйства по разведению коз альпийской породы.
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