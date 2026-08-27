https://ukraina.ru/20260827/komu-dostanutsya-milliardy-es-snova-pozarilsya-na-zamorozhennye-rossiyskie-dengi-1082846210.html

Кому достанутся миллиарды? ЕС снова позарился на замороженные российские деньги

Кому достанутся миллиарды? ЕС снова позарился на замороженные российские деньги - 27.08.2026 Украина.ру

Кому достанутся миллиарды? ЕС снова позарился на замороженные российские деньги

Четыре страны Евросоюза призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины, пишет Financial Times

2026-08-27T17:12

2026-08-27T17:12

2026-08-27T17:12

эксклюзив

украина

бельгия

россия

владимир зеленский

ес

euroclear

financial times

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По информации издания, Швеция, Нидерланды, Испания и Польша готовят письмо в Европейскую комиссию с призывом вернуться к разработке механизмов использования российских денег, которые хранит бельгийский депозитарий Euroclear.Также они считают необходимым выработать альтернативные юридические и технические решения, которые могли бы преодолеть сопротивление Бельгии.В декабре 2025 года была предпринята попытка использовать замороженные российские средства для финансирования Украины, но она провалилась из-за позиции Бельгии. Правительство в Брюсселе опасается юридического ответа со стороны России и финансовых рисков, напоминает издание. В частности, Брюссель полагает, что в случае судебных исков со стороны Москвы именно Бельгии придется нести ответственность за возможное возвращение активов.Представитель ЕС, знакомый с ходом дискуссии вокруг замороженных средств России, рассказал Financial Times, что до сих пор никто не предложил вариантов, которые не столкнулись бы с теми же политическими барьерами, что существовали в декабре 2025 года. В то же время он полагает, что юридические предложения можно доработать, и при изменении политических условий они могут получить шанс на принятие.Запад уже давно использует проценты от замороженных активов для финансирования Украины. В соответствии с данными Национального банка Украины, за период с 1 ноября 2024 по 31 октября 2025 года Киев получил от Запада 52 млрд долларов, не считая поставок вооружений. При этом 22,9 млрд долларов перечислено из процентов, полученных от российских денег.Однако в конце прошлого года стало понятно, что одних процентов недостаточно. В рамках Евросоюза тогда назрел план изъять замороженные активы России на сумму 210 млрд евро для финансирования так называемого репарационного кредита Украине. Фактически Брюссель планировал потратить российские деньги под предлогом будущих репарационных кредитов, которые, по ожиданиям брюссельских чиновников, придется выплачивать России по итогам мирного договора с Украиной.Против этой инициативы выступило правительство Бельгии, на территории которой хранится большая часть замороженных российских активов (191 миллиард). Причина в том, что депозитарий Euroclear, который является держателем этих средств, подчиняется не наднациональному праву ЕС, а именно бельгийскому законодательству. Соответственно, в случае снятия антироссийских санкций именно Бельгия окажется ответственной за возврат активов России.Когда план провалился, страны ЕС для поддержки Украины согласовали кредит в 90 млрд евро, который должен обеспечиваться бюджетом блока. Первые транши кредита поступили на Украину. Однако Брюссель до сих пор не определил, какую сумму государствам Евросоюза придется выделить на обслуживание кредита и какие финансовые обязательства будут нести страны – участницы объединения, сообщило в августе немецкое издание Berliner Zeitung.И пока немецкая общественность требует внести ясность в вопрос, кто будет платить за Украину, в самом Киеве требуют срочно перечислить побольше денег. Владимир Зеленский 24 августа заявил, что его страна находится в состоянии критического бюджетного дефицита и нуждается в срочных западных траншах. По его словам, война подорожала, ресурсов требуется больше, а что самое главное - Киеву неоткуда выплачивать жалованье военнослужащим ВСУ.По словам Зеленского, дефицит бюджета министерства обороны Украины составил 27 млрд долларов. Все наличные средства Киев направил на покупку ударных беспилотников.С каждым днем Киеву нужно все больше денег. При этом не только на войну, но и на текущие бюджетные расходы. Без западных дотаций Украина уже давно была бы провозглашена обанкротившимся государством. Финансовые обязательства по ее содержанию в последние полтора года несет в основном Евросоюз. Однако и в Брюсселе не всегда готовы переписывать бюджеты для того, чтобы найти очередные миллиарды для Киева.Поэтому неудивительно, что страны Евросоюза упорно возвращаются к поискам юридических возможностей для изъятия российских активов.Сама Бельгия не видит готовности других стран ЕС разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации этих средств, поэтому выступает против такого решения, заявил 18 августа в Киеве министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.По его словам, подобный шаг влечет значительные юридические и фискальные риски для самой Бельгии, поэтому страна не может самостоятельно изъять и распорядиться замороженными активами на сумму 200 млрд евро.Прево заверил, что нет принципиального ограничения на использование замороженных активов, но необходимо, чтобы эксперты нашли надлежащий путь с юридической точки зрения, с тем чтобы риски были сведены к минимуму и не представляли угрозы только для Бельгии, иначе Бельгия свою позицию не изменит.Механизм фактически уже создан, и юридический предлог формально существует, но вопрос, выдержит ли он проверку в судах, рассказал в комментарии Украина.ру председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.По его словам, прямое изъятие – это все-таки слишком грубо даже для нынешних брюссельских чиновников. Поэтому они пошли другим путем, который формально вроде бы и не конфискация, а обеспечение кредита. Но, по сути, если посмотреть на экономическое содержание, то это одно и то же, отметил эксперт."Суть механизма, который уже активно тестируют на практике, называется "репарационный кредит". Он устроен следующим образом: ЕС выдает Украине кредит на 90 млрд евро на период 2026–2027 годов, а в регламенте Совета ЕС от 24 февраля 2026 года №2026/467 черным по белому написано, что этот кредит будет погашаться за счет замороженных активов Банка России, которые, напомню, лежат в основном в бельгийском Euroclear и составляют примерно 210 млрд евро", - пояснил Аитов.Эти активы, по замыслу, будут использоваться для обслуживания долга, но только после того, как Россия по мирному соглашению выплатит Украине репарации, продолжил эксперт."Вот здесь-то и зарыта собака, потому что такого соглашения пока нет и вряд ли оно появится в обозримом будущем, но ЕС уже сейчас закладывает этот механизм в бюджет, чтобы иметь юридическую возможность в любой момент сказать: "А мы же предупреждали", - рассказал он.На практике Евросоюз уже начал изымать не сами активы, а те процентные доходы, которые они генерируют, напомнил Аитов. Это делается через бельгийский депозитарий Euroclear, который, судя по всему, не особо сопротивляется, потому что ему компенсируют риски, отметил эксперт. По данным Аитова, всего на сегодняшний день перечислено несколько траншей, причем четвертый транш поступил еще в марте 2026 года, а пятый — уже летом, его сумма составила 1,4 млрд евро."Центральный банк РФ, надо отдать ему должное, не сидит сложа руки: он подал уже два иска в Общий суд ЕС в Люксембурге — первый иск от 27 февраля 2026 года касался бессрочной блокировки активов как таковой, а второй, от 22 мая, был направлен конкретно против того самого регламента №2026/467, который и создает всю эту кредитно-залоговую конструкцию", - заявил эксперт.Но главное в происходящем — юридическая неопределенность, которая только нарастает, продолжил собеседник издания. По его словам, международное право, включая Венскую конвенцию, довольно четко защищает суверенные активы от конфискации. С другой стороны, существует доктрина так называемых контрмер в ответ на агрессию, сказал он."Эксперты Европарламента признают, что "обоснование законности таких мер сопряжено со значительными юридическими рисками", и вот здесь-то и возникает главная интрига: а что, если суд в Люксембурге все-таки признает регламент незаконным? Тогда вся конструкция рухнет. С другой стороны, ЕС может просто игнорировать решение суда, сославшись на политическую целесообразность. Впрочем, это ударит по его же репутации — в общем, тупик", - подытожил Аитов.Так что дискуссия вокруг 200 млрд евро российских денег — это не просто спор о финансах, а заочный диалог о том, готова ли Европа жертвовать собственными правовыми принципами ради политической целесообразности. И ответ на этот вопрос, скорее всего, определит не только бюджет Украины на завтра, но и лицо самого Евросоюза на годы вперед.

https://ukraina.ru/20260826/1082814943.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, бельгия, россия, владимир зеленский, ес, euroclear, financial times