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"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ - 27.08.2026 Украина.ру
"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, продолжает обрастать новыми деталями и трактовками. Американские политики и СМИ наперебой уже 27 августа строят догадки о целях поездки, однако в Кремле сохраняют сдержанность, называя ее контактами по линии спецслужб
2026-08-27T09:35
2026-08-27T09:35
2026-08-27T09:35
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Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что, по его мнению, Рэтклифф посетил российскую столицу с целью предотвратить эскалацию вокруг украинского конфликта и предупредить Кремль о последствиях.Сенатор выразил надежду, что Рэтклифф предостерег Москву от любых шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации, подчеркнув, что США "будут вовлечены", если произойдет инцидент вокруг Украины.Более детальную версию целей визита предложила газета The Wall Street Journal. По данным издания, Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости нападения на страны НАТО.Как пишет WSJ, визит последовал за недавними оценками американской разведки, согласно которым Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться "проверить решимость НАТО" ограниченной атакой на одну из стран альянса — например, на одну из стран Балтии. Американские чиновники опасаются различных сценариев — от кибератаки до небольшого сухопутного вторжения.Показательным на этом фоне стало заявление российского философа Александра Дугина, которого на Западе считают близким к Кремлю. Вскоре после визита Рэтклиффа он написал в соцсети X: "Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы не будем".В Кремле не стали вдаваться в подробности визита. Дмитрий Песков 26 августа заявил, что президенту Владимиру Путину доложены все детали, касающиеся поездки Рэтклиффа, однако встреча с главой ЦРУ не проводилась. Сам визит был назван "контактами по линии спецслужб".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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новости, кремль, москва, украина, джон рэтклифф, владимир путин, александр дугин, the wall street journal, нато, цру
Новости, Кремль, Москва, Украина, Джон Рэтклифф, Владимир Путин, Александр Дугин, The Wall Street Journal, НАТО, ЦРУ
"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, продолжает обрастать новыми деталями и трактовками. Американские политики и СМИ наперебой уже 27 августа строят догадки о целях поездки, однако в Кремле сохраняют сдержанность, называя ее контактами по линии спецслужб
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что, по его мнению, Рэтклифф посетил российскую столицу с целью предотвратить эскалацию вокруг украинского конфликта и предупредить Кремль о последствиях.
"Я не получал никакой секретной информации или разведданных. Но как человек, знакомый с разведданными о Путине и в целом об Украине, я надеюсь, что он передал предупреждение об эскалации. А именно: забудьте об этом. Будут последствия", — сказал Блюменталь в комментарии "Европейской правде".
Сенатор выразил надежду, что Рэтклифф предостерег Москву от любых шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации, подчеркнув, что США "будут вовлечены", если произойдет инцидент вокруг Украины.
Более детальную версию целей визита предложила газета The Wall Street Journal. По данным издания, Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости нападения на страны НАТО.
Как пишет WSJ, визит последовал за недавними оценками американской разведки, согласно которым Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться "проверить решимость НАТО" ограниченной атакой на одну из стран альянса — например, на одну из стран Балтии. Американские чиновники опасаются различных сценариев — от кибератаки до небольшого сухопутного вторжения.
Показательным на этом фоне стало заявление российского философа Александра Дугина, которого на Западе считают близким к Кремлю. Вскоре после визита Рэтклиффа он написал в соцсети X: "Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы не будем".
В Кремле не стали вдаваться в подробности визита. Дмитрий Песков 26 августа заявил, что президенту Владимиру Путину доложены все детали, касающиеся поездки Рэтклиффа, однако встреча с главой ЦРУ не проводилась. Сам визит был назван "контактами по линии спецслужб".