https://ukraina.ru/20260827/otdayte-ukrainu-filosof-dugin-otvetil-na-preduprezhdeniya-tsru-1082830439.html

"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ

"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ - 27.08.2026 Украина.ру

"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ

Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, продолжает обрастать новыми деталями и трактовками. Американские политики и СМИ наперебой уже 27 августа строят догадки о целях поездки, однако в Кремле сохраняют сдержанность, называя ее контактами по линии спецслужб

2026-08-27T09:35

2026-08-27T09:35

2026-08-27T09:35

новости

кремль

москва

украина

джон рэтклифф

владимир путин

александр дугин

the wall street journal

нато

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_0f2d5f83b90e4a47acf57f7ea5fc82c6.jpg

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что, по его мнению, Рэтклифф посетил российскую столицу с целью предотвратить эскалацию вокруг украинского конфликта и предупредить Кремль о последствиях.Сенатор выразил надежду, что Рэтклифф предостерег Москву от любых шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации, подчеркнув, что США "будут вовлечены", если произойдет инцидент вокруг Украины.Более детальную версию целей визита предложила газета The Wall Street Journal. По данным издания, Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости нападения на страны НАТО.Как пишет WSJ, визит последовал за недавними оценками американской разведки, согласно которым Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться "проверить решимость НАТО" ограниченной атакой на одну из стран альянса — например, на одну из стран Балтии. Американские чиновники опасаются различных сценариев — от кибератаки до небольшого сухопутного вторжения.Показательным на этом фоне стало заявление российского философа Александра Дугина, которого на Западе считают близким к Кремлю. Вскоре после визита Рэтклиффа он написал в соцсети X: "Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы не будем".В Кремле не стали вдаваться в подробности визита. Дмитрий Песков 26 августа заявил, что президенту Владимиру Путину доложены все детали, касающиеся поездки Рэтклиффа, однако встреча с главой ЦРУ не проводилась. Сам визит был назван "контактами по линии спецслужб".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

кремль

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, москва, украина, джон рэтклифф, владимир путин, александр дугин, the wall street journal, нато, цру