https://ukraina.ru/20260827/karateli--ne-voiny-bunt-v-galichine-vozmozhen-zimoy-blagodarya-rossii-1082842114.html

Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России

Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России - 27.08.2026 Украина.ру

Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России

Вот, собственно, и все: бунт в Тернополе 26 августа вполне прогнозируемо закончился пшиком – выбросом в небеса негативной реакции и недовольства, который не перерос в серьезный протест, а свелся к пустопорожним крикам "Ганьба!"

2026-08-27T15:48

2026-08-27T15:48

2026-08-27T15:48

галичина

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россия

богдан хмельницкий

андрей мельник

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вооруженные силы украины

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Уже на следующий день в городе было спокойно, хотя все и отмечали: напряженность сохраняется. А все потому, что в том бунте, как говорится, вопрос "кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие" вообще не ставился. Речь шла о спасении собственной шкуры. И того, кого насильно бусифицировали мордой в асфальт, и тех, кто пришел ему на помощь, заблокировал работника ТЦК в машине, а потом шлялся по улицам. Все получилось так, как некогда и пел "Аквариум" иноагента Бориса Гребенщикова*:Я покоряю городаИстошным воплем идиота;Мне нравится моя работа,Гори, гори, моя звезда!Галичанам нравится их "работа" – быть патентованными записными укро-патриотами, которые настойчиво и последовательно якобы ведут остальную "змосковлену" (то есть омосковленную, подверженную влиянию Москвы) Украину дорогой независимости прямо в Европу, в НАТО и ЕС, где кружевные трусики выдают даже безмозглым, но жестоким боевикам из неонацистской партии "Свобода" или карательного полка "Азов"**, остервенело выступающим против России. "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы) – вот основа этих надежд на будущее и сиюминутной практики.Призывать любить нэньку и умирать за нее – это одно, а вот самим показать пример рискованного героизма на фронте – совсем другое. В Галичине тамошние патриоты это секут четко, потому и бунтуют: они считали себя неприкосновенным золотым запасом нации, а их опускают в окопную жижу навсегда.В этом главный исторический феномен Галичины и ее населения. История рассказывает: с момента гибели в 1392 году вполне суверенного Галицко-Волынского княжества и вхождения его в состав Польши галичане всегда как бы мечтали о собственном государстве, но никогда пальцем о палец не ударили, чтобы восстать и завоевать независимость и государственность. Наоборот: они всегда выпрашивали преференции себе верной службой, соглашательством, пресмыкательством перед силой и политической мимикрией.Они всегда верой и правдой служили тем, кто завоевывал их землю. Сначала – полякам и литвинам в составе Речи Посполитой. Во время национально-освободительной войны 1648-1654 годов под предводительством Богдана Хмельницкого, который пытался создать Украинское казацкое государство, за гетманом пошли земли, которые потом и стали Малороссией, а потом и Украиной. А вот Львов Хмельницкий осаждал дважды, и оба раза город не присоединился к украинству.В 1648 году львовяне откупились от воинства Хмельницкого и крымско-татарской орды Тугай-бея то ли за 220 тысяч, то ли за 365 тысяч злотых. Второй раз в 1655 году львовяне сопротивлялись уже казацко-русскому войску Хмельницкого и русского воеводы Василия Бутурлина, которое сняло осаду, потому что нужно было воевать с крымскими татарами.После раздела Польши в XVIII веке Галичина попала в состав Австрийской империи и верой и правдой служила австрийским монархам. А император Франц Иосиф, который правил своей империей без малого 68 лет (с 1848 по 1916 год), даже называл галичан "мои тирольцы". Тироль был провинцией, которая вернее всего служила Австрии. На втором месте, как видим, была Галичина.Вот эту роль – опоры власти – галичане старались и пытались играть всегда. Любой власти, кроме российский. Потому что сначала поляки, а потом и австрийцы на протяжении веков пытались любой ценой вытравить в галичанах русский дух, переориентировать их с русского востока на еврозапад и заразить их то русофобией, то украинством, которые в Галичине срослись намертво и стали даже больше, чем политико-экономические и духовные синонимы.Уже в ХХ веке Галичина оказалась в составе возрожденной Польши. Но до этого в годы Первой мировой войны австрийцы огнем и мечом вырезали и уничтожили носителей русского духа (русинов и русских). Погибли, выехали из Галичины или подверглись репрессиям сотни тысяч людей, а символом этой резни стали концлагеря Терезин и Талергоф.Украинское же движение свелось к борьбе за обретение независимого государства. Этим и занялась Организация украинских националистов (ОУН)**, созданная в 1929 году недавно прикопанным под Киевом полковником Евгением Коновальцем, а потом ведомая Андреем Мельником и Степаном Бандерой.Но нацики добивались своего не путем широкого народного восстания, которое выявило бы волю всего народа, а путем террора и диверсий уже против поляков. И против русских или советских представителей-дипломатов. Причем обязательно на деньги третьей стороны – гитлеровской Германии, а потом – западных спецслужб, переориентировавших нациков на борьбу с СССР и УССР. Но якобы за независимую Украину.Созданные же из галичан воинские формирования всегда были нолем без палочки в военном отношении. Галичане, одетые в военную форму, в составе или на службе любых государств лучше всего показали себя как охранники, партизаны или каратели, но не как воины или солдаты. Именно об этом тоже говорит история: галичане никогда и ни при ком не выиграли ни одного сражения в открытом бою, зато всегда силой оружия заливали кровью невинных людей там, где находились.В Австро-Венгрии из галичан был создан добровольческий легион украинских сечевых стрельцов (УСС). Ничего в военном плане он не представлял и не показал, но стал основой так называемой Галицкой армии (ГА), которая превратилась в часть войск Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры.Единственным успехом этой армии стало кровавое подавление восстания рабочих на заводе "Арсенал" в Киеве в январе 1918 года. А потом ГА заключала союзы с белогвардейцами Антона Деникина и даже вошла в Рабоче-крестьянскую красную армию (РККА) как Красная (Червонная) украинская галицкая армия (ЧУГА).Точно такая же судьба и у других созданных из галичан воинских формирований. Например, так называемые военные походные курени (отряды), созданные двумя ветвями ОУН, бандеровцами и мельниковцами, вошли на территорию оккупированной УССР и стали там такими карателями, погромщиками и расстрельщиками, что порой их пытались остановить и привлечь к ответственности за зверства даже немецкие коменданты. Бабий Яр и расстрелы там – на совести расстрельной команды Буковинского куреня мельниковцев, который сидел за пулеметами.Созданная гитлеровцами в 1943 году дивизия СС "Галичина" не смогла противостоять Красной армии и была наголову разгромлена в единственном сражении под Бродами уже ­в июне 1944-го. После этого остатки дивизии служили карателями по всей Европе, куда их бросали гитлеровцы.А часть дивизионщиков ("дывизийныкив") влилась в созданную тогда же нацистами-бандеровцами Украинскую повстанческую армию (УПА)** и с головой окунулась в диверсионно-партизанскую борьбу, острие которой в основном было направлено против Красной армии и красных партизан. УПА сразу же кроваво отметилась в Волынской резне поляков в 1943 году.И после победы СССР в Великой Отечественной войне именно ошметки УПА вели активную подпольно-партизанскую войну на территории УССР до конца 1950-х годов. На деньги, разумеется, уже не немцев, а Запада, бывших союзников СССР по победе над гитлеровцами.И в новейших условиях после распада СССР и обретения украинской независимости галичане стали главным резервуаром политических гастарбайтеров двух госпереворотов в 2004 и 2014 годах и гражданской войны против народных республик Донбасса.Всю Украину насильственно украинизировали и нацифицировали, чтобы превратить в русофобский инструмент в войне с Россией, руками галичан. А они и дальше хотели служить в этой непыльной, но прибыльной роли.И их действительно не трогали. Во-первых, потому что упоротые нацики, ушедшие добровольно на фронты Донбасса, а потом и СВО, были там утилизированы и не смогли представлять угрозу киевскому неонацистскому режиму излишними требованиями "углубить национальную революцию" – вытравить все русское из страны.Во-вторых, киевским неонацистам представился прекрасный повод с пользой для себя утилизировать излишнее русифицированное население юго-востока, Новороссии. Резон тут очевидный еще и с практической точки зрения. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, которого в Киеве нацики чуть не убили сразу после телеэфира, сказал как-то журналистам: "Давно было подмечено, что русские бойцы лучше украинских. Те части, где преобладают этнические русские, более устойчивы и в обороне, и в атаке. Понимая это, Киев проводит своеобразную этническую чистку — мобилизует прежде всего русское население из восточных и южных областей Украины. Так ВСУ, во-первых, получают людей, которые лучше воюют по сравнению с призванными с Западной Украины, а во-вторых, посылают на убой тех, кто русский по духу и по крови, избавляясь от потенциально опасных слоев населения".Но потом, когда нехватка пушечного мяса для ВСУ стала очевидной, Киев решился немного побусифицировать и в Галичине. И, как видим, столкнулся с массовым противодействием. Вот вам и бунт в Тернополе, а до этого – выступления других галичанских патриотов-эрзац-пассионариев.Вторая причина нервозности галичан – удары возмездия России. Раньше россияне били по юго-востоку и центру страны, выжигая там инфраструктуру войны, а теперь начали лупить и по Галичине, где местные жители буквально жировали по принципу "кому война, кому мать родна". Галичане, например, в разы подняли цены на жилье для беженцев от войны из других районов Украины, а потом еще и начали их чмырить за русский язык и прежние привычки.Бусификация же, холодная зима, отсутствие света и тепла из-за разрушенной инфраструктуры рискуют лишить патриотов этих преимуществ любви к нэньке. В гробу карманов нет, а вот возможность сгинуть на фронтах СВО есть.И только Россия своими ударами, ведущими к победе и к холодной зиме, сможет действенно проверить Галичину и галичан на подлинный патриотизм. И не только их – суровое испытание ждет всех укро-патриотов…*Иностранный агент**признаны в России террористической и экстремисткой организациейЕще о протестах в Тернополе читайте в статье Владимира Скачко "Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260825/v-poiskakh-nerazborchivoy-babushki-zelenskiy-podtverdil-svoyu-rusofobiyu--1082788611.html

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