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Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS

Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS - 27.08.2026 Украина.ру

Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS

Очередной опрос общественного мнения в Польше выявил основную причину роста антипатий к украинцам. Об этом 26 августа сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna

2026-08-27T18:38

2026-08-27T18:38

2026-08-27T18:38

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Согласно августовскому опросу "Центра изучения общественного мнения" (CBOS) по заказу Dziennik Gazeta Prawna, почти половина поляков считает споры вокруг Волынской трагедии главной причиной ухудшения отношений к украинцам."Согласно опросу CBOS, проведенному для DGP, наиболее часто упоминаемой причиной ухудшения отношения поляков к украинцам являются споры вокруг Волынской резни и историко-политической ситуации (45,4 процента респондентов)", - сказано в публикации.На втором месте, согласно опросу поляков, значится спектр социальных льгот, доступных украинцам в Польше (36,4%).Третье место среди ухудшения отношения поляков к украинцам стала резкая риторика официальных лиц Украины, адресованная руководству Польши. На это указали 24,4% опрошенных.В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Нынешний президент Польши лишил Зеленского награды. В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться". Окружение Зеленского стало отправлять польские ордена в Польшу, а польские кавалеры ответили отказом от наград постсоветской республики.На Украине продолжается героизация украинских националистов, осуществлявших геноцид польского населения на Западной Украине во время Великой Отечественной войны. Жертвами боевиков ОУН-УПА* стали также евреи, русские, белорусы и украинцы - включая членов семей военнослужащих РККА.* Запрещенная в России экстремистская организацияАктуальное интервью: “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваБольше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, россия, кароль навроцкий, андрей мельник, владимир зеленский, оун-упа, вооруженные силы украины, ркка, степан бандера, геноцид, терроризм, украина-ес