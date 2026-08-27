https://ukraina.ru/20260827/volynskaya-reznya-stala-glavnoy-prichinoy-ukhudsheniya-otnosheniy-k-ukraintsam---opros-cbos--1082850621.html
Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS
Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS - 27.08.2026 Украина.ру
Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS
Очередной опрос общественного мнения в Польше выявил основную причину роста антипатий к украинцам. Об этом 26 августа сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna
2026-08-27T18:38
2026-08-27T18:38
2026-08-27T18:38
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Согласно августовскому опросу "Центра изучения общественного мнения" (CBOS) по заказу Dziennik Gazeta Prawna, почти половина поляков считает споры вокруг Волынской трагедии главной причиной ухудшения отношений к украинцам."Согласно опросу CBOS, проведенному для DGP, наиболее часто упоминаемой причиной ухудшения отношения поляков к украинцам являются споры вокруг Волынской резни и историко-политической ситуации (45,4 процента респондентов)", - сказано в публикации.На втором месте, согласно опросу поляков, значится спектр социальных льгот, доступных украинцам в Польше (36,4%).Третье место среди ухудшения отношения поляков к украинцам стала резкая риторика официальных лиц Украины, адресованная руководству Польши. На это указали 24,4% опрошенных.В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Нынешний президент Польши лишил Зеленского награды. В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться". Окружение Зеленского стало отправлять польские ордена в Польшу, а польские кавалеры ответили отказом от наград постсоветской республики.На Украине продолжается героизация украинских националистов, осуществлявших геноцид польского населения на Западной Украине во время Великой Отечественной войны. Жертвами боевиков ОУН-УПА* стали также евреи, русские, белорусы и украинцы - включая членов семей военнослужащих РККА.* Запрещенная в России экстремистская организацияАктуальное интервью: “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваБольше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, россия, кароль навроцкий, андрей мельник, владимир зеленский, оун-упа, вооруженные силы украины, ркка, степан бандера, геноцид, терроризм, украина-ес
Новости, Польша, Украина, Россия, Кароль Навроцкий, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины, РККА, Степан Бандера, геноцид, терроризм, Украина-ЕС
Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS
Очередной опрос общественного мнения в Польше выявил основную причину роста антипатий к украинцам. Об этом 26 августа сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna
Согласно августовскому опросу "Центра изучения общественного мнения" (CBOS) по заказу Dziennik Gazeta Prawna, почти половина поляков считает споры вокруг Волынской трагедии главной причиной ухудшения отношений к украинцам.
"Согласно опросу CBOS, проведенному для DGP, наиболее часто упоминаемой причиной ухудшения отношения поляков к украинцам являются споры вокруг Волынской резни и историко-политической ситуации (45,4 процента респондентов)", - сказано в публикации.
На втором месте, согласно опросу поляков, значится спектр социальных льгот, доступных украинцам в Польше (36,4%).
Третье место среди ухудшения отношения поляков к украинцам стала резкая риторика официальных лиц Украины, адресованная руководству Польши. На это указали 24,4% опрошенных.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Нынешний президент Польши лишил Зеленского награды. В ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, заявив, что риторика президента "может плохо для него закончиться". Окружение Зеленского стало отправлять польские ордена в Польшу, а польские кавалеры ответили отказом от наград постсоветской республики.
На Украине продолжается героизация украинских националистов, осуществлявших геноцид польского населения на Западной Украине во время Великой Отечественной войны. Жертвами боевиков ОУН-УПА* стали также евреи, русские, белорусы и украинцы - включая членов семей военнослужащих РККА.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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