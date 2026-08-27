США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру
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США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ
США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру
США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ
Элиты США демонстрируют противоречия в ситуации возможного возобновления переговоров по Украине. Об этом 27 августа заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин
2026-08-27T15:58
2026-08-27T15:58
новости
москва
сша
украина
михаил галузин
дипломатия
дипломатические отношения
переговоры по украине 2026
мид рф
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"Наблюдаемые колебания в риторике американских представителей, применительно к перспективам возобновления переговоров по Украине, в значительной мере обусловлены имеющимися противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны", - сказал замглавы МИД РФ.Официальная Москва констатирует колебания в риторике американских элит не впервые. При этом и в МИД РФ, и в Кремле подчёркивали стремление российской стороны к дипломатии.Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости ранее заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", — подчеркнул дипломат.По словам Полищука, принципиальная линия Москвы базируется на пониманиях, достигнутых на саммите на Аляске (так называемые "понимания Анкориджа"), а также на принципах, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года."Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", — сказал Полищук.Как ранее разъяснял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Эта атмосфера позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Официальной реакции Киева на данные заявления на момент публикации не поступало.Актуальное интервью “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, москва, сша, украина, михаил галузин, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры по украине 2026, мид рф
Новости, Москва, США, Украина, Михаил Галузин, дипломатия, дипломатические отношения, Переговоры по Украине 2026, МИД РФ

США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ

15:58 27.08.2026
 
© Фото : РИА Новости / МИД РФГалузин
Галузин - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : РИА Новости / МИД РФ
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Элиты США демонстрируют противоречия в ситуации возможного возобновления переговоров по Украине. Об этом 27 августа заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин
"Наблюдаемые колебания в риторике американских представителей, применительно к перспективам возобновления переговоров по Украине, в значительной мере обусловлены имеющимися противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны", - сказал замглавы МИД РФ.
Официальная Москва констатирует колебания в риторике американских элит не впервые. При этом и в МИД РФ, и в Кремле подчёркивали стремление российской стороны к дипломатии.
Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости ранее заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", — подчеркнул дипломат.
По словам Полищука, принципиальная линия Москвы базируется на пониманиях, достигнутых на саммите на Аляске (так называемые "понимания Анкориджа"), а также на принципах, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года.
"Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", — сказал Полищук.
Как ранее разъяснял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Эта атмосфера позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.
Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Официальной реакции Киева на данные заявления на момент публикации не поступало.
Актуальное интервью “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева
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