https://ukraina.ru/20260827/tandem-dvukh-katolikov-vayner-pro-vizit-gallakhera-i-diplomaticheskuyu-igru-vatikana-i-ssha-1082846489.html

"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США

"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США - 27.08.2026 Украина.ру

"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США

Визит посланника Папы Римского в Москву — не признак утраты монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона. Госсекретарь Рубио, вероятно, отправил Галлахера в Россию как "сапёра" перед собственным возможным визитом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-08-27T16:51

2026-08-27T16:51

2026-08-27T16:52

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Ранее Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Москву с визитом, который продлится до 28 августа. В программе — встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины.Отвечая на вопрос о роли Ватикана в международной повестке, эксперт заявил, что визит Галлахера — это не потеря монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона.По мнению политолога, сейчас складывается тандем двух католиков — госсекретаря США Марко Рубио и Папы Льва XIV, который может принести дипломатические плоды. "Рубио, вероятно, проще сначала отправить так называемого сапера на заминированное поле, а уже потом самому нанести визит в Москву. Ведь ни [спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф, ни [спецпосланник США по вопросам мира Джаред] Кушнер, ни другие американские представители пока не приехали в Россию. Возможно, потому, что у Вашингтона нет новых предложений", — пояснил эксперт.Он отметил, что Галлахер планирует пробыть в Москве несколько дней и провести полноценную дипломатическую программу. "Значит, есть о чем говорить", — добавил Вайнер.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.

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