"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США - 27.08.2026 Украина.ру
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"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США
"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США - 27.08.2026 Украина.ру
"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США
Визит посланника Папы Римского в Москву — не признак утраты монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона. Госсекретарь Рубио, вероятно, отправил Галлахера в Россию как "сапёра" перед собственным возможным визитом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-27T16:51
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Ранее Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Москву с визитом, который продлится до 28 августа. В программе — встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины.Отвечая на вопрос о роли Ватикана в международной повестке, эксперт заявил, что визит Галлахера — это не потеря монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона.По мнению политолога, сейчас складывается тандем двух католиков — госсекретаря США Марко Рубио и Папы Льва XIV, который может принести дипломатические плоды. "Рубио, вероятно, проще сначала отправить так называемого сапера на заминированное поле, а уже потом самому нанести визит в Москву. Ведь ни [спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф, ни [спецпосланник США по вопросам мира Джаред] Кушнер, ни другие американские представители пока не приехали в Россию. Возможно, потому, что у Вашингтона нет новых предложений", — пояснил эксперт.Он отметил, что Галлахер планирует пробыть в Москве несколько дней и провести полноценную дипломатическую программу. "Значит, есть о чем говорить", — добавил Вайнер.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, вашингтон, украина.ру, грег вайнер, марко рубио, переговоры, новости переговоров, стив уиткофф, джаред кушнер, главные новости, главное, аналитика, аналитики
Новости, США, Москва, Вашингтон, Украина.ру, Грег Вайнер, Марко Рубио, переговоры, новости переговоров, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Главные новости, главное, Аналитика, аналитики

"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США

16:51 27.08.2026 (обновлено: 16:52 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ Лаврова и главы дипслужбы Ватикана Галлахера
Встреча главы МИД РФ Лаврова и главы дипслужбы Ватикана Галлахера - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Визит посланника Папы Римского в Москву — не признак утраты монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона. Госсекретарь Рубио, вероятно, отправил Галлахера в Россию как "сапёра" перед собственным возможным визитом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Ранее Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Москву с визитом, который продлится до 28 августа. В программе — встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины.
Отвечая на вопрос о роли Ватикана в международной повестке, эксперт заявил, что визит Галлахера — это не потеря монополии США, а часть новой дипломатической стратегии Вашингтона.
По мнению политолога, сейчас складывается тандем двух католиков — госсекретаря США Марко Рубио и Папы Льва XIV, который может принести дипломатические плоды.
"Рубио, вероятно, проще сначала отправить так называемого сапера на заминированное поле, а уже потом самому нанести визит в Москву. Ведь ни [спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф, ни [спецпосланник США по вопросам мира Джаред] Кушнер, ни другие американские представители пока не приехали в Россию. Возможно, потому, что у Вашингтона нет новых предложений", — пояснил эксперт.
Он отметил, что Галлахер планирует пробыть в Москве несколько дней и провести полноценную дипломатическую программу. "Значит, есть о чем говорить", — добавил Вайнер.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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