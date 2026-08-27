"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина - 27.08.2026 Украина.ру
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"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина
"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина - 27.08.2026 Украина.ру
"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина
Конфликт на Украине может завершиться уже в этом году — и на это есть чёткие сигналы. Президент Владимир Путин говорил о возвращении бойцов с фронта, при этом переговорный процесс продолжается, хотя детали не предаются огласке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-27T16:07
2026-08-27T16:23
новости
украина
запад
кремль
грег вайнер
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Отвечая на вопрос о предпосылках к завершению войны, эксперт заявил, что его уверенность основана на сигналах из Кремля и ощущении, что переговорный процесс уже запущен.По словам Вайнера, он уверен, что переговоры по Украине продолжаются. "У меня даже есть ощущение, что нынешний год может стать последним годом войны. При этом не утверждаю, что конфликт завершится быстро или одним решением", — пояснил эксперт.Он напомнил, что Путин недавно заявил о необходимости подумать о военнослужащих, возвращающихся с фронта. "Полагаю, это важный сигнал. Кроме того, президент упоминал, что переговоры по Украине идут… Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит — я уверен", — добавил американист.По мнению Вайнера, многие процессы сейчас происходят в тишине, а публичные заявления — лишь верхушка айсберга. "Думаю, сейчас много чего делается в тишине", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина

16:07 27.08.2026 (обновлено: 16:23 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Конфликт на Украине может завершиться уже в этом году — и на это есть чёткие сигналы. Президент Владимир Путин говорил о возвращении бойцов с фронта, при этом переговорный процесс продолжается, хотя детали не предаются огласке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о предпосылках к завершению войны, эксперт заявил, что его уверенность основана на сигналах из Кремля и ощущении, что переговорный процесс уже запущен.
По словам Вайнера, он уверен, что переговоры по Украине продолжаются. "У меня даже есть ощущение, что нынешний год может стать последним годом войны. При этом не утверждаю, что конфликт завершится быстро или одним решением", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что Путин недавно заявил о необходимости подумать о военнослужащих, возвращающихся с фронта. "Полагаю, это важный сигнал. Кроме того, президент упоминал, что переговоры по Украине идут… Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит — я уверен", — добавил американист.
По мнению Вайнера, многие процессы сейчас происходят в тишине, а публичные заявления — лишь верхушка айсберга. "Думаю, сейчас много чего делается в тишине", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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