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"Искандер-1000" беспокоит ГУР МОУ

"Искандер-1000" беспокоит ГУР МОУ - 27.08.2026 Украина.ру

"Искандер-1000" беспокоит ГУР МОУ

Российские баллистические ракеты модернизируются и доставляют противнику новые поводы для беспокойства. Об этом 27 августа сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

2026-08-27T15:32

2026-08-27T15:32

2026-08-27T15:32

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По данным украинской военной разведки, ВС РФ летом в одном из комбинированных ударов по Киеву впервые применили обновленные баллистические ракеты 9М723-2, которые упоминаются под условным названием “Искандер-1000”. "Указанная ракета входит в состав комплекса под названием “Бора-м”. Обновленная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными 9М723-1", - сообщили в ГУР МОУ.Там также рассказали свою версию производства баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Отмечены её основные составляющие и более 170 компонентов российского и иностранного производства, идентифицированных в примененных образцах.П️о информации украинской разведки, компоненты ракеты производят️ 82 российских и два белорусских предприятия. В публикации отмечено, что ракета 9М723 содержит значительную долю иностранной компонентной базы. "Лишь четверть из 140 опубликованных сегодня компонентов изготавливается российскими предприятиями, почти половина - 63 — производителями из США, по 8 — из Швейцарии и Белоруссии, по 4 — из Германии и Тайваня, 3 - из КНР", - заявили в ГУР МОУ.Там также указали на иностранные компоненты в блоках модернизированной ракеты и указали на важность антироссийских санкций.Украинская военная разведка заявила также, что "опыт последних месяцев показал, что ни одна страна не способна обеспечить достаточное количество средств для сбивания десятков баллистических ракет каждую ночь".Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника."Искандер" считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные). Он может нести как обычные, так и ядерные заряды. Система активно эксплуатируется в российской армии, а ее экспортная версия ("Искандер-Э") поставляется в ряд стран. В ходе СВО на Украине "Искандеры" применялись для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам.Например, 23 июня 2025 года российские войска нанесли удар "Искандером" по Центру подготовки мобилизованных ВСУ в районе города Сумы. Под данным Минобороны России, в результате были уничтожены до 100 боевиков, около 14 единиц автомобилей и бронетехники.А 4 июня 2025 года расчет "Искандер-М" точным попаданием уничтожил зенитно-ракетный комплекс IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области. Уничтожены: радиолокационная станция, пусковая установка и кабина управления, два автомобиля сопровождения.МИД РФ 27 августа заявил: Москва фиксирует поступающую информацию о передаче Британией технологических данных, которые необходимы для организации возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях. Подробности в публикации Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - ЗахароваСитуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Ракетный блеф и "польский" легион для украинцев: что западные СМИ пишут об УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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