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Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей

Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей - 27.08.2026 Украина.ру

Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей

Украинский историк Марта Гавришко 27 августа жестко раскритиковала главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, заявившего, что мобилизацию женщин пока не надо проводить, потому что еще не исчерпан мужской ресурс

2026-08-27T17:55

2026-08-27T17:55

2026-08-27T17:55

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В своей публикации в соцсети X 27 августа она поставила под вопрос само существование украинской нации.Историк подчеркнула, что подобная логика руководства страны является не просто циничной, а откровенно антигуманной. Если Киев действительно собирается мобилизовать всех, включая женщин, а затем и детей, то это не защита страны, а ее целенаправленное уничтожение.В начале августа на сайте украинского кабинета министров появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей. Авторы инициативы ссылались на конституционный принцип, по которому защита Украины является обязанностью всех граждан. Однако общественная реакция оказалась резко негативной.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, мобилизация на украине, мобилизация, всу