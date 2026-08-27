https://ukraina.ru/20260827/1082832996.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм

Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм - 27.08.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-27T11:04

2026-08-27T11:04

2026-08-27T11:04

эксклюзив

спецоперация

геннадий алехин

россия

купянск

изюм

михаил драпатый

вооруженные силы украины

дроны

артиллерия

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Украинское командование на Купянском участке фронта, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, еще пытается в спешном порядке перебрасывать резервы, чтобы залатать многочисленные дыры в оборонительных линиях. Драпатый, осознавая тяжелое положение украинской армии в этом районе, сменил тактику, отказавшись от политических и медийных целей дальнейшей обороны в пользу перераспределения ресурсов на другие направления. Это стало очевидным с усилением давления штурмовых подразделений группировки войск "Запад" как в черте города, так и в населенных пунктах по обе стороны реки Оскол.Российские армейские части фактически рассекли плацдарм, удерживаемый противником, основательно закрепившись на рубеже "Куриловка-Купянск-Узловой". Наиболее тяжёлая ситуация сложилась для подразделений ВСУ в северной части. По данным разведки, в кармане восточнее Подолов заблокировано большое количество украинских военнослужащих. Несмотря на попытки их сослуживцев пробить коридор для отхода, шансы на успешный выход из окружения пока минимальны. В южной части плацдарма, где ранее позиции ВСУ выглядели более устойчивыми, благодаря развитой сети траншей и доступу к переправам через Оскол, обстановка также резко осложнилась.Наши штурмовые группы прорвали оборону южнее Куриловки и закрепилась в Ковшаровке. Взятие этого населённого пункта, плотно застроенного многоэтажными домами, создаёт ощутимую угрозу для всей системы обороны ВСУ на данном участке. Командование ВСУ уже перебросило сюда подразделения 33-го отдельного штурмового полка из-под Харькова, а также штурмовые роты спецназа из состава бригад "Омега", действовавшие в Дружковке и Доброполье. В какой-то мере, по сообщениям с мест боев, прибытие подразделений спецназа позволило ВСУ отстрочить полномасштабный штурм населённого пункта. Но все это ненадолго.Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят комбинированные удары не только по оборонительным узлам противника, но и тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее, Лозовой. Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих.На Боровском участке наши армейские подразделения продвинулись южнее Зелёного Гая вдоль трассы Боровая — Райгород. Тяжелые и упорные бои продолжаются на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира. Штурмовым группам обеспечивают продвижение беспилотники самолетного типа во взаимодействии с артиллеристами и армейской авиацией. Российские военные наносят удары по технике, робототехническим комплексам, позициям и пунктам управления дронами противника в районах Боровой, Изюмского, Песок-Радьковских, Андреевки, Малеевки и Волчьего Яра. В ответ ВСУ бьют по российским позициям у Нововодяного и Макеевки. А также пытаются контратаковать.За минувшие двое суток противник силами двух штурмовых групп прорывался в сторону Двуречной. Хорошо сработали наши разведчики и дроноводы. Быстро засекли выдвижение групп противника, своевременно передали координаты, предполагаемый маршрут, состав боевых групп и наличие техники. В результате враг попал в ловушку и был уничтожен средствами огневого поражения. Социальную сеть заполонили кадры с ликвидированными колумбийцами, которые составляли костяк штурмовых групп ВСУ.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260826/vladimir-bruter-zapad-nachnet-realnye-peregovory-s-rossiey-kogda-vsu-sdadut-kherson-zaporozhe-i-1082814281.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, россия, купянск, изюм, михаил драпатый, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия