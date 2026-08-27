Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/1082832996.html
Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм
Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм - 27.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-27T11:04
2026-08-27T11:04
эксклюзив
спецоперация
геннадий алехин
россия
купянск
изюм
михаил драпатый
вооруженные силы украины
дроны
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
Украинское командование на Купянском участке фронта, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, еще пытается в спешном порядке перебрасывать резервы, чтобы залатать многочисленные дыры в оборонительных линиях. Драпатый, осознавая тяжелое положение украинской армии в этом районе, сменил тактику, отказавшись от политических и медийных целей дальнейшей обороны в пользу перераспределения ресурсов на другие направления. Это стало очевидным с усилением давления штурмовых подразделений группировки войск "Запад" как в черте города, так и в населенных пунктах по обе стороны реки Оскол.Российские армейские части фактически рассекли плацдарм, удерживаемый противником, основательно закрепившись на рубеже "Куриловка-Купянск-Узловой". Наиболее тяжёлая ситуация сложилась для подразделений ВСУ в северной части. По данным разведки, в кармане восточнее Подолов заблокировано большое количество украинских военнослужащих. Несмотря на попытки их сослуживцев пробить коридор для отхода, шансы на успешный выход из окружения пока минимальны. В южной части плацдарма, где ранее позиции ВСУ выглядели более устойчивыми, благодаря развитой сети траншей и доступу к переправам через Оскол, обстановка также резко осложнилась.Наши штурмовые группы прорвали оборону южнее Куриловки и закрепилась в Ковшаровке. Взятие этого населённого пункта, плотно застроенного многоэтажными домами, создаёт ощутимую угрозу для всей системы обороны ВСУ на данном участке. Командование ВСУ уже перебросило сюда подразделения 33-го отдельного штурмового полка из-под Харькова, а также штурмовые роты спецназа из состава бригад "Омега", действовавшие в Дружковке и Доброполье. В какой-то мере, по сообщениям с мест боев, прибытие подразделений спецназа позволило ВСУ отстрочить полномасштабный штурм населённого пункта. Но все это ненадолго.Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят комбинированные удары не только по оборонительным узлам противника, но и тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее, Лозовой. Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих.На Боровском участке наши армейские подразделения продвинулись южнее Зелёного Гая вдоль трассы Боровая — Райгород. Тяжелые и упорные бои продолжаются на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира. Штурмовым группам обеспечивают продвижение беспилотники самолетного типа во взаимодействии с артиллеристами и армейской авиацией. Российские военные наносят удары по технике, робототехническим комплексам, позициям и пунктам управления дронами противника в районах Боровой, Изюмского, Песок-Радьковских, Андреевки, Малеевки и Волчьего Яра. В ответ ВСУ бьют по российским позициям у Нововодяного и Макеевки. А также пытаются контратаковать.За минувшие двое суток противник силами двух штурмовых групп прорывался в сторону Двуречной. Хорошо сработали наши разведчики и дроноводы. Быстро засекли выдвижение групп противника, своевременно передали координаты, предполагаемый маршрут, состав боевых групп и наличие техники. В результате враг попал в ловушку и был уничтожен средствами огневого поражения. Социальную сеть заполонили кадры с ликвидированными колумбийцами, которые составляли костяк штурмовых групп ВСУ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260826/vladimir-bruter-zapad-nachnet-realnye-peregovory-s-rossiey-kogda-vsu-sdadut-kherson-zaporozhe-i-1082814281.html
россия
купянск
изюм
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, россия, купянск, изюм, михаил драпатый, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Геннадий Алехин, Россия, Купянск, Изюм, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, дроны, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм

11:04 27.08.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Украинское командование на Купянском участке фронта, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, еще пытается в спешном порядке перебрасывать резервы, чтобы залатать многочисленные дыры в оборонительных линиях. Драпатый, осознавая тяжелое положение украинской армии в этом районе, сменил тактику, отказавшись от политических и медийных целей дальнейшей обороны в пользу перераспределения ресурсов на другие направления. Это стало очевидным с усилением давления штурмовых подразделений группировки войск "Запад" как в черте города, так и в населенных пунктах по обе стороны реки Оскол.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Российские армейские части фактически рассекли плацдарм, удерживаемый противником, основательно закрепившись на рубеже "Куриловка-Купянск-Узловой". Наиболее тяжёлая ситуация сложилась для подразделений ВСУ в северной части. По данным разведки, в кармане восточнее Подолов заблокировано большое количество украинских военнослужащих. Несмотря на попытки их сослуживцев пробить коридор для отхода, шансы на успешный выход из окружения пока минимальны. В южной части плацдарма, где ранее позиции ВСУ выглядели более устойчивыми, благодаря развитой сети траншей и доступу к переправам через Оскол, обстановка также резко осложнилась.
Наши штурмовые группы прорвали оборону южнее Куриловки и закрепилась в Ковшаровке. Взятие этого населённого пункта, плотно застроенного многоэтажными домами, создаёт ощутимую угрозу для всей системы обороны ВСУ на данном участке. Командование ВСУ уже перебросило сюда подразделения 33-го отдельного штурмового полка из-под Харькова, а также штурмовые роты спецназа из состава бригад "Омега", действовавшие в Дружковке и Доброполье. В какой-то мере, по сообщениям с мест боев, прибытие подразделений спецназа позволило ВСУ отстрочить полномасштабный штурм населённого пункта. Но все это ненадолго.
Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят комбинированные удары не только по оборонительным узлам противника, но и тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее, Лозовой. Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих.
На Боровском участке наши армейские подразделения продвинулись южнее Зелёного Гая вдоль трассы Боровая — Райгород. Тяжелые и упорные бои продолжаются на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира. Штурмовым группам обеспечивают продвижение беспилотники самолетного типа во взаимодействии с артиллеристами и армейской авиацией. Российские военные наносят удары по технике, робототехническим комплексам, позициям и пунктам управления дронами противника в районах Боровой, Изюмского, Песок-Радьковских, Андреевки, Малеевки и Волчьего Яра. В ответ ВСУ бьют по российским позициям у Нововодяного и Макеевки. А также пытаются контратаковать.
За минувшие двое суток противник силами двух штурмовых групп прорывался в сторону Двуречной. Хорошо сработали наши разведчики и дроноводы. Быстро засекли выдвижение групп противника, своевременно передали координаты, предполагаемый маршрут, состав боевых групп и наличие техники. В результате враг попал в ловушку и был уничтожен средствами огневого поражения. Социальную сеть заполонили кадры с ликвидированными колумбийцами, которые составляли костяк штурмовых групп ВСУ.
Владимир Брутер интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
Вчера, 18:00
Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и ХарьковПредупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияГеннадий АлехинРоссияКупянскИзюмМихаил ДрапатыйВооруженные силы Украиныдроныартиллерия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:49Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
11:31Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
11:29Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
11:28Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского
11:04Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм
10:59Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ
10:39"Польский" Львов против русского Донецка
10:31"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов
10:10"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ
09:56"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины
09:35"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
09:30Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине
09:20"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы
09:11Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
09:00"Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа
08:55ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины
08:39Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар
08:31ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией
08:00Убийство Урицкого: с чего начался "красный террор"
08:00Каждый житель Украины оказался должен по 8,5 тысячи долларов из-за дефицита бюджета
Лента новостейМолния