Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg - 27.08.2026 Украина.ру
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Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg
Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg - 27.08.2026 Украина.ру
Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg
Цены на пшеницу достигли трехлетнего максимума на фоне военной эскалации в регионе Чёрного моря, обеспечивавшего поставки сельхозпродукции на мировой рынок. Об этом 27 августа сообщает информагентство Bloomberg
2026-08-27T17:24
2026-08-27T17:24
новости
черное море
bloomberg
украина
россия
зерно
экспорт
порты
военная эскалация
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"В Чикаго цены на пшеницу достигли нового трехлетнего максимума на фоне растущих опасений, что война между Россией и Украиной может обостриться и еще больше нарушить поставки из одной из важнейших житниц мира", - сказано в публикации.Там отмечено ущерб портам и зерновым терминалам, нанесённый вооруженным конфликтом. Информагентство со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке Россией усиления атак на украинскую инфраструктуру на фоне зашедших в тупик переговоров о мирном соглашении. Рост цен на мировом рынке сдерживали запасы зерна. Теперь торговцы крайне обеспокоены логистическими проблемами в случае эскалации конфликта и ожидают продолжение подорожания."На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта, а также большие объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла. Повышение цен увеличивает вероятность новой волны продовольственной инфляции для потребителей, которые и без того испытывают трудности из-за роста цен на энергоносители и транспортные услуги в связи с войной на Ближнем Востоке", - отметило агентство.Министерство сельского хозяйства Украины сообщало, что в этом сезоне экспорт сельскохозпродукции сократился примерно вдвое по сравнению с ранее прогнозируемыми показателями. Российские поставки в августе по прогнозам сократятся более чем наполовину к аналогичному периоду прошлого года."Фьючерсы на пшеницу подскочили на 6,4% только в среду, а за этот месяц их рост составил 18% из-за перебоев в поставках через Черное море, - констатировало агентство. - На кону стоит гораздо больше, чем фьючерсные рынки. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками на Ближний Восток, в Африку и Азию, и многие потребители в это время года зависят от более дешевого зерна из этого региона". Импортеры изо всех сил пытаются обеспечить более дорогие поставки из более отдаленных регионов, включая Австралию и Аргентину. Это приведет к увеличению затрат и росту цен. Новости на эту тему: Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненыеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, bloomberg, украина, россия, зерно, экспорт, порты, военная эскалация
Новости, Черное море, bloomberg, Украина, Россия, зерно, экспорт, порты, военная эскалация

Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg

17:24 27.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Цены на пшеницу достигли трехлетнего максимума на фоне военной эскалации в регионе Чёрного моря, обеспечивавшего поставки сельхозпродукции на мировой рынок. Об этом 27 августа сообщает информагентство Bloomberg
"В Чикаго цены на пшеницу достигли нового трехлетнего максимума на фоне растущих опасений, что война между Россией и Украиной может обостриться и еще больше нарушить поставки из одной из важнейших житниц мира", - сказано в публикации.
Там отмечено ущерб портам и зерновым терминалам, нанесённый вооруженным конфликтом.
Информагентство со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке Россией усиления атак на украинскую инфраструктуру на фоне зашедших в тупик переговоров о мирном соглашении.
Рост цен на мировом рынке сдерживали запасы зерна. Теперь торговцы крайне обеспокоены логистическими проблемами в случае эскалации конфликта и ожидают продолжение подорожания.
"На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта, а также большие объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла. Повышение цен увеличивает вероятность новой волны продовольственной инфляции для потребителей, которые и без того испытывают трудности из-за роста цен на энергоносители и транспортные услуги в связи с войной на Ближнем Востоке", - отметило агентство.
Министерство сельского хозяйства Украины сообщало, что в этом сезоне экспорт сельскохозпродукции сократился примерно вдвое по сравнению с ранее прогнозируемыми показателями. Российские поставки в августе по прогнозам сократятся более чем наполовину к аналогичному периоду прошлого года.
"Фьючерсы на пшеницу подскочили на 6,4% только в среду, а за этот месяц их рост составил 18% из-за перебоев в поставках через Черное море, - констатировало агентство. - На кону стоит гораздо больше, чем фьючерсные рынки. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками на Ближний Восток, в Африку и Азию, и многие потребители в это время года зависят от более дешевого зерна из этого региона".
Импортеры изо всех сил пытаются обеспечить более дорогие поставки из более отдаленных регионов, включая Австралию и Аргентину. Это приведет к увеличению затрат и росту цен.
Новости на эту тему: Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые
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