https://ukraina.ru/20260827/eskalatsiya-na-chernom-more-povliyala-na-maksimalnoe-podorozhanie-pshenitsy---bloomberg-1082847135.html

Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg

Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg - 27.08.2026 Украина.ру

Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg

Цены на пшеницу достигли трехлетнего максимума на фоне военной эскалации в регионе Чёрного моря, обеспечивавшего поставки сельхозпродукции на мировой рынок. Об этом 27 августа сообщает информагентство Bloomberg

2026-08-27T17:24

2026-08-27T17:24

2026-08-27T17:24

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bloomberg

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зерно

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"В Чикаго цены на пшеницу достигли нового трехлетнего максимума на фоне растущих опасений, что война между Россией и Украиной может обостриться и еще больше нарушить поставки из одной из важнейших житниц мира", - сказано в публикации.Там отмечено ущерб портам и зерновым терминалам, нанесённый вооруженным конфликтом. Информагентство со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке Россией усиления атак на украинскую инфраструктуру на фоне зашедших в тупик переговоров о мирном соглашении. Рост цен на мировом рынке сдерживали запасы зерна. Теперь торговцы крайне обеспокоены логистическими проблемами в случае эскалации конфликта и ожидают продолжение подорожания."На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта, а также большие объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла. Повышение цен увеличивает вероятность новой волны продовольственной инфляции для потребителей, которые и без того испытывают трудности из-за роста цен на энергоносители и транспортные услуги в связи с войной на Ближнем Востоке", - отметило агентство.Министерство сельского хозяйства Украины сообщало, что в этом сезоне экспорт сельскохозпродукции сократился примерно вдвое по сравнению с ранее прогнозируемыми показателями. Российские поставки в августе по прогнозам сократятся более чем наполовину к аналогичному периоду прошлого года."Фьючерсы на пшеницу подскочили на 6,4% только в среду, а за этот месяц их рост составил 18% из-за перебоев в поставках через Черное море, - констатировало агентство. - На кону стоит гораздо больше, чем фьючерсные рынки. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками на Ближний Восток, в Африку и Азию, и многие потребители в это время года зависят от более дешевого зерна из этого региона". Импортеры изо всех сил пытаются обеспечить более дорогие поставки из более отдаленных регионов, включая Австралию и Аргентину. Это приведет к увеличению затрат и росту цен. Новости на эту тему: Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненыеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, bloomberg, украина, россия, зерно, экспорт, порты, военная эскалация