Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру
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Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру
Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
В мире отреагировали на заявление президента России Владимира Путина по поводу переговоров с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-05-11T13:10
2025-05-11T13:11
хроники
эксклюзив
владимир путин
дональд трамп
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
офис президента
херсонская область
украина
россия
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Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле одним из первых прокомментировал президент США Дональд Трамп."Потенциально великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые могут быть спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец завершится. Это может стать началом совершенно новой и гораздо более мирной эпохи. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого. США должны сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди важная неделя",— заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Прокомментировал предложение и президент Франции Эммануэль Макрон."Это первый шаг, но его недостаточно! Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", — попытался Макрон продвинуть идею о 30-дневном перемирии, которую он вместе с другими участниками так называемой "коалиции желающих" озвучил во время визита в Киев 10 мая.Со схожими по духу заявлениями выступили и на Украине."Это хороший знак, что россияне наконец задумались о прекращении войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И первейший шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня", — заявил Владимир Зеленский.Он попытался говорить на языке ультиматумов."Ожидаем, что Россия подтвердит прекращения огня — полное, длительной и надёжное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — подчеркнул Зеленский.Аналогичную дату назвал и глава Офиса президента Украины, которого считают "серым кардиналом" украинской политики."Сначала прекращение огня на 30 дней, потом всё остальное", — заявил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости заявила, что реакция киевского режима на предложение Путина о переговорах показывает, что украинские власти не вникли в суть президента России."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — заявила она.Захарова обратила внимание на порядок действий, который обозначил президент."Путин чётко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", — добавила она.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России."Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", — заявил Песков.Он добавил, что украинская сторона не является самостоятельной — у неё есть кураторы, "которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 87 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Также в ДНР объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 24 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 2; Каховка — 4; Днепряны — 3; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Голая Пристань и Великая Лепетиха.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Разумное, сёлам Беловское, Бессоновка, Ближнее, Варваровка, Орловка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 12 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.В селе Ясные Зори были повреждены гараж и легковой автомобиль, в селе Черемошное — частный дом и ГАЗель, в селе Бессоновка — производственное предприятие, в селе Варваровка — автомобиль, гараж и линия газоснабжения. Также сегодня утром в селе Чайки в результате атаки дрона повреждён автобус, указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Двулучное, Долгое, Кукуевка, Новопетровка и хутор Пригородные Тополи подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 6 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты."В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Повреждены 2 автомобиля и административное здание", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Повреждён коммерческий объект, также огнём уничтожены частный дом и надворные постройки.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждены частный дом, надворная постройка и 2 автомобиля, один из которых сгорел."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением 4 снарядов и атакам 33 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты."На участке автодороги Зиборовка — Шамино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранена семейная пара. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, её супруг отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнём", — писал Гладков.В посёлке Шамино повреждён частный дом, в селе Муром — 4 частных дома, в двух из которых произошло возгорание, в селе Мешковое — 3 автомобиля, КамАЗ и 2 частных дома, в селе Ржевка — заборы двух частных домовладений.Позднее, в 10:31, Гладков сообщил о новой украинской атаке."В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено огнём", — писал губернатор в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html
https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html
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https://ukraina.ru/20250510/vozmozhnost-30-dnevnogo-peremiriya-vizit-evropeytsev-glavnoe-na-utro-10-maya-1063033646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, офис президента, херсонская область, украина, россия
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Херсонская область, Украина, Россия

Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая

13:10 11.05.2025 (обновлено: 13:11 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПутин
Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В мире отреагировали на заявление президента России Владимира Путина по поводу переговоров с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле одним из первых прокомментировал президент США Дональд Трамп.
"Потенциально великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые могут быть спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец завершится. Это может стать началом совершенно новой и гораздо более мирной эпохи. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого. США должны сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди важная неделя",— заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
08:57
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 маяВ ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
Прокомментировал предложение и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Это первый шаг, но его недостаточно! Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", — попытался Макрон продвинуть идею о 30-дневном перемирии, которую он вместе с другими участниками так называемой "коалиции желающих" озвучил во время визита в Киев 10 мая.
Со схожими по духу заявлениями выступили и на Украине.
"Это хороший знак, что россияне наконец задумались о прекращении войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И первейший шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня", — заявил Владимир Зеленский.
Он попытался говорить на языке ультиматумов.
"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращения огня — полное, длительной и надёжное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — подчеркнул Зеленский.
Аналогичную дату назвал и глава Офиса президента Украины, которого считают "серым кардиналом" украинской политики.
"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом всё остальное", — заявил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости заявила, что реакция киевского режима на предложение Путина о переговорах показывает, что украинские власти не вникли в суть президента России.
"Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — заявила она.
Захарова обратила внимание на порядок действий, который обозначил президент.
"Путин чётко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", — добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
"Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", — заявил Песков.
Он добавил, что украинская сторона не является самостоятельной — у неё есть кураторы, "которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа".
коалиция желающих: Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 18:47
Перемирие для передышки. Итоги 10 маяВ России и на Украине обсуждают возможное 30-дневное перемирие
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 87 различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Также в ДНР объявлялась ракетная/авиационная опасность.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 24 снаряда по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 2; Каховка — 4; Днепряны — 3; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Голая Пристань и Великая Лепетиха.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Мерц, Туск, Стармер, Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 13:15
Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 маяПрезидент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по посёлку Разумное, сёлам Беловское, Бессоновка, Ближнее, Варваровка, Орловка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 12 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.
В селе Ясные Зори были повреждены гараж и легковой автомобиль, в селе Черемошное — частный дом и ГАЗель, в селе Бессоновка — производственное предприятие, в селе Варваровка — автомобиль, гараж и линия газоснабжения. Также сегодня утром в селе Чайки в результате атаки дрона повреждён автобус, указывалось в сводке.
В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Двулучное, Долгое, Кукуевка, Новопетровка и хутор Пригородные Тополи подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 6 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты.
"В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Повреждены 2 автомобиля и административное здание", — сообщил губернатор.
В Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Повреждён коммерческий объект, также огнём уничтожены частный дом и надворные постройки.
В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждены частный дом, надворная постройка и 2 автомобиля, один из которых сгорел.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.
Стармер, Мерц, Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 10:18
Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 маяВ Кремле прокомментировали возможность заключения перемирия на Украине на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением 4 снарядов и атакам 33 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты.
"На участке автодороги Зиборовка — Шамино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранена семейная пара. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, её супруг отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнём", — писал Гладков.
В посёлке Шамино повреждён частный дом, в селе Муром — 4 частных дома, в двух из которых произошло возгорание, в селе Мешковое — 3 автомобиля, КамАЗ и 2 частных дома, в селе Ржевка — заборы двух частных домовладений.
Позднее, в 10:31, Гладков сообщил о новой украинской атаке.
"В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено огнём", — писал губернатор в своём телеграм-канале.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
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ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинДональд ТрампВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОфис президентаХерсонская областьУкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
14:05Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
13:40Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
13:14Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
13:10Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
12:56Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
12:33Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
12:02"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
11:50Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
11:43"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
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