Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине - 27.08.2026 Украина.ру
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Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине
Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине - 27.08.2026 Украина.ру
Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине
Пыточные подвалы для российских пленных создают на Украине. Об этом 27 августа заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-27T18:12
2026-08-27T18:12
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гуманитарная политика
военнопленные
ситуация на украине
международное право
пытки
красный крест
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Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала о содержании российских военнопленных на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". По её словам, на Украине есть несколько видов плена."Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до 9 месяцев находятся в этих подвалах", - сказала Лантратова.Также УПЧ сообщила, что через переговорный процесс удалось вызволить девять российских военнослужащих из таких подвалов.Ранее на эту тему: Лантратова: Украина грубо нарушает Женевские конвенции в обращении с пленнымиБольше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, украина, новости, украина.ру, гуманитарная политика, военнопленные, ситуация на украине, международное право, пытки, красный крест, омбудсмен
Россия, Украина, Новости, Украина.ру, гуманитарная политика, военнопленные, ситуация на Украине, международное право, пытки, Красный Крест, омбудсмен

Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине

18:12 27.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссия вернула 160 военнослужащих из украинского плена
Россия вернула 160 военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Пыточные подвалы для российских пленных создают на Украине. Об этом 27 августа заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала о содержании российских военнопленных на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". По её словам, на Украине есть несколько видов плена.
"Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до 9 месяцев находятся в этих подвалах", - сказала Лантратова.
Также УПЧ сообщила, что через переговорный процесс удалось вызволить девять российских военнослужащих из таких подвалов.
Ранее на эту тему: Лантратова: Украина грубо нарушает Женевские конвенции в обращении с пленными
Больше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
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