https://ukraina.ru/20260827/kolebaniya-v-ritorike-ssha-smert-ratko-mladicha-itogi-27-avgusta-1082848319.html

Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа

Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа - 27.08.2026 Украина.ру

Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа

МИД России отметил колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Умер бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

2026-08-27T17:30

2026-08-27T17:30

2026-08-27T17:30

хроники

эксклюзив

ратко младич

джон рэтклифф

сергей нарышкин

цру

мид

служба внешней разведки

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россия

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины."Наблюдаемые колебания в риторике американских представителей применительно к перспективам возобновления переговоров <...> в значительной мере обусловлены имеющимися противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны", — заявил он.По словам Галузина, Россия Готова к разговору с Соединёнными Штатами о полном устранении первопричин кризиса и ликвидации всех угроз, исходящих с подконтрольной Украине территории."Вместе с тем необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие", — отметил замглавы МИД.Также он напомнил о недавнем заявлении американского госсекретаря Марко Рубио о том, что некоторые ранее обсуждавшиеся моменты, связанные с мирным процессом, утратили актуальность, так как они неприемлемы для украинцев.В то же время, Галузин отметил, что в министерстве готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с США по Украине, как только такие запросы поступят.Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты России и США по теме украинского урегулирования продолжаются на рабочем уровне."На рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами", — сказал он журналистам.Днём ранее в Белом доме состоялось совещание по итогам визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа."[Министр обороны США Пит] Хегсет, генерал Объединённого комитета начальников штабов [Дэн] Кейн и директор ЦРУ Рэтклифф покидают Западное крыло после совещания в Белом доме", — писал журналист пула Белого дома Эндрю Лейден в соцсети Х в 14:00 по времени Вашингтона (21:00 по Москве – Ред.).Согласно опубликованному расписанию Белого дома, закрытая встреча президента США Дональда Трампа с руководителями силового блока его администрации началась в 11:00 (18:00 по московскому времени – Ред). Таким образом, разговор длился около трёх часов.Сам Трамп ещё до совещания заявил, что визит директора ЦРУ может принести результаты."Он был там с чем-то вроде рутинного визита <...>. Из этого может что-то получиться", — отметил он в эфире радиошоу Гленна Бека.Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта.Позднее, 27 августа, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что в практике деятельности спецслужб личные встречи руководителей - это часть работы, в этом нет ничего необычного, это рабочий формат. Такой была и его встреча с Рэтклиффом."Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн - это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом - это рабочий формат", - отметил Нарышкин.Он также сообщил, что во время разговора с директором ЦРУ обсудил ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб."В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", – отметил Нарышкин.Более того, директор СВР заявил, что практически каждую неделю онлайн или лично встречается с руководителями различных иностранных спецслужб."Должен сказать, что к примеру я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – заявил Нарышкин.Никаких других подробностей он не привёл.Смерть Ратко МладичаУмер бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его сын Дарко."К сожалению, это правда", – отметил Дарко, комментируя ранее опубликованную рядом СМИ информацию.Бывший вице-премьер-министр Сербии и лидер партии "Движение социалистов" Александр Вулин отметил, что Младич умер как свободный человек."Генерал Ратко Младич умер в гаагской темнице как свободный человек. От Гаврило Принципа до Ратко Младича лучших сербов убивают связанными. Он умер не среди тех, кого любил, и не плакал на могиле дочери, но для сербов он не умрет, и по нему будет кому плакать. Сербия его продала, а сербы – нет", – цитировала пресс-служба Вулина.Республика Сербская (в составе Боснии и Герцеговины) обязана Младичу своей жизнью и существованием, все сербы должны ему благодарность и любовь, указал Вулин.Политик, бывший последовательно главой МО, МВД и контрразведки Сербии, отметил, что власти Сербии "должны провести похороны с воинскими почестями генералу Младичу и объявить траур". Вулин выразил глубочайшие соболезнования семье генерала Младича и всем сербам.Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Шестнадцать лет он скрывался от правосудия, но в 2011 году его арестовали.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице, а также в нарушении законов и обычаев ведения войны.В апреле этого года сын Младича сообщил, что отец находится в состоянии между жизнью и смертью. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось. Он перенес как минимум два инсульта.В мае председатель МОМУТ, судья Гарсиела Гатти Сантана отказала в просьбе временно отпустить заключенного для лечения, при этом признав, что он в критическом состоянии.Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что трибунал не предоставляет им информацию о реальном положении дел, а медики в тюрьме не оказывают должной помощи.Подробнее о происходившем в Сребренице – в статье Владимира Зотова ""Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид"".

https://ukraina.ru/20260827/pushechnoe-myaso-iz-za-granitsy-kakoy-tryuk-kiev-perenyal-u-zapada-khronika-sobytiy-na-utro-27-avgusta--1082827860.html

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хроники, эксклюзив, ратко младич, джон рэтклифф, сергей нарышкин, цру, мид, служба внешней разведки , сша, россия, украина