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Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке

Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке - 27.08.2026 Украина.ру

Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке

27 августа 1941 года родился Богдан Сильвестрович Ступка. Он стал выдающимся актёром, сыграл десятки ролей в театрах Львова и Киева, а также в советских, украинских и российских фильмах, оставшись для целого поколения Тарасом Бульбой из одноимённой картины

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Богдан Ступка был единственным долгожданным ребенком в семье Сильвестра Ступки и Марии Крупник-Ступки. Он появился на свет 27 августа 1941 года, в день рождения своей матери Марии и в канун Успения Богородицы – храмового праздника его родного городка Куликов под Львовом.В конце июня 1941 года нацисты заняли Куликов без боя, а вот освобождение городка в июле 1944-го было кровопролитным. Дом родителей сгорел, пока его восстанавливали, семья жила у родственников со стороны матери.И Ступки, и Крупники были семействами артистическими, и были вовлечены в деятельность общества "Просвита" в Куликове: мать Богдана Ступки играла там в любительском театре, её брат Павел Крупник был дирижёром хора "Просвиты", а Сильвестр Ступка пел в этом хоре.После освобождения Львова от нацистов Павел Крупник начал брать уроки вокала у легендарной Соломии Крушельницкой, которая тогда преподавала во Львовской консерватории. Кроме замечательных вокальных данных, он был очень красивым мужчиной, а потому пользовался успехом у женщин. В 1946 году дядя Богдана Ступки женился на Александре Вишневич, которую Советская власть прислала из России в качестве главного концертмейстера Львовского театра оперы и балета.Вишневич по достоинству оценила талант супруга, и устроила его в труппу театра, где тот пел главные партии вместе с такими знаменитостями, как Иван Козловский и Сергей Лемешев. Поскольку у Сильвестра Ступки голос тоже был хороший, он в 1948 году благодаря протекции шурина получил место в хоре Львовской оперы. Семья Богдана Ступки даже одно время жила в квартире Крупника, пока им не выхлопотали отдельную квартиру – хоть и однокомнатную, но в самом центре Львова.Богдан сначала учился во львовской средней школе №4 (ныне Львовская лингвистическая гимназия), а с восьмого класса и до выпуска в 1958-м – в легендарной СШ №28 (ныне лицей). Хотя контингент последней школы составляли в основном дети интеллигенции и богемы, они нередко были русскоязычными – как и весь центр Львова того периода, где дома переселённых поляков заняли приезжие со всего Союза. Богдан относился к этому нормально, и впоследствии женился на балерине Ларисе Корниенко, уроженке Баку, которая после переезда во Львов даже не понимала украинского языка.В школьные годы Богдан Ступка регулярно посещал театральные постановки, часто бывал за кулисами. Однако впервые желание выступать с большой сцены появилось у него не в театре, а во время новогоднего концерта в школе, где мальчик в 10 лет сыграл Деда Мороза. Позже он занимался в драмкружке, в 14 лет дебютировал на сцене в спектакле по пьесе "Дни Турбиных" – участвовал в массовке, куда его пристроил отец.Однако после окончания школы мать заявила, что артистов в семье достаточно, и потребовала от Богдана получить более практическую профессию. Парень подал документы на химический факультет Львовского университета, но намеренно завалил экзамены. Он устроился работать в обсерваторию университета, и поступил в актёрскую студию при Львовском академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой.Ступка закончил студию в 1961 году и поступил на службу в Театр имени Заньковецкой, где начал регулярно выходить на сцену годом ранее. Ступка проработал в этом театре 17 лет – с перерывом на воинскую службу в 1963-64 годах, которую Ступка проходил в ансамбле Прикарпатского военного округа, то есть во Львове. При этом Ступка старался постоянно повышать свой уровень – в частности, к концу 1960-х заочно закончил филологический факультет ЛГУ.Актёром кино Ступка стал в 29 лет, дебютировав в киноленте "Белая птица с чёрной отметиной" Юрия Ильенко, роль в которой актер получил благодаря цензуре. Сценарий фильма писали совместно режиссер Ильенко и актер Иван Миколайчук, который и должен был сыграть украинского националиста Ореста Звонаря. Но Миколайчука подозревали в "национализме", и цензоры решили не провоцировать зрителя. Роль отдали малоизвестному тогда Ступке.Как позже рассказывал сам Ступка, ему было очень сложно переключиться с амплуа театрального актёра: "я говорил очень громко, как в театре, и мне постоянно режиссер повторял: "Не кричи так, говори тише". Сложности возникали и с эмоциями. В театре Богдан Ступка привык показывать эмоции преувеличенно, в то время как перед камерами надо было играть более сдержанно и естественно.На Московском кинофестивале картина Ильенко получила главный приз – и зрители, дождавшись актёров на выходе, дружно бросились именно к "бандиту" Ступке, а не к положительному во всех отношениях Миколайчуку. Позже Ступку так же встречали в Польше после фильма "Огнём и мечом" – к Богдану Хмельницкому, который по сюжету бил поляков, выстроилась очередь из сотен поклонников.После роли в драме "Белая птица с чёрной отметиной" Богдан Ступка стал востребованным актёром, которого довольно часто стали приглашать в "большое кино". В 1970-78 годах он снялся более чем в десятке кино- и телефильмов, в том числе в одной из серий эпопеи "Волны Чёрного моря" и масштабной ленте "Солдаты свободы" Юрия Озерова, снятой совместно с кинематографистами Болгарии, Польши, Чехословакии и Восточной Германии.В 1978 году режиссёр Сергей Данченко, многолетний наставник актёра в Театре имени Заньковецкой, возглавил Киевский академический драматический театр имени Ивана Франко, и перетянул Богдана Ступку с собой. Переезд в Киев племянника поддержала и Александра Вишневич, которая с 1960 года была главным концертмейстером Киевского театра оперы и балета.В этот период своей жизни Богдан Ступка воплотил более 50 разноплановых театральных ролей, он был и Королём Лиром из одноименного спектакля по Шекспиру, и Николаем Задорожным из "Украденного счастья", и царём Эдипом. А спектакль "Тевье-Тевель" со Ступкой в главной роли на протяжении многих лет был визитной карточкой театра Франко, особенно на зарубежных гастролях (в 1993-м за этот спектакль Ступка получил Национальную премию им. Т. Шевченко). Актёр также продолжил активно сниматься в кино, причём не только на Киевской и Одесской киностудиях, но и в Москве.Ступка не присоединился к деятелям искусств, которые пошли в политику. Лишь в 1999 году он уступил просьбам тогдашнего премьера Украины Виктора Ющенко, и год с небольшим проработал министром культуры в его правительстве. А в августе 2001 года, после смерти Сергея Данченко, Ступка возглавил Киевский академический драматический театр им. Франко, и оставался на этом посту до самой смерти.Ступка работал с кинорежиссёрами Отаром Иоселиани, Кшиштофом Занусси, Ежи Гофманом, Режисом Варнье, Юрием Ильенко, Кирой Муратовой, Сергеем Бондарчуком, Владимиром Бортко, Павлом Чухраем, Дмитрием Месхиевым. В его фильмографии можно увидеть картины самых разнообразных жанров. Так, в возрасте 67 лет Ступка решился сняться в эротической мелодраме "Сафо", где сыграл роль российского археолога, который с дочкой приехал на греческий остров Лесбос.Однако в наибольшей степени талант актёра проявился в историческом жанре. Вот лишь небольшой перечень исторических фигур, которых сыграл Богдан Ступка: гетманы Иван Брюховецкий ("Чёрная рада"), Иван Мазепа ("Молитва за гетмана Мазепу"), Богдан Хмельницкий ("Огнём и мечом"), и даже Чингисхан ("Тайна Чингисхана"). Однако для многих он остался Тарасом Бульбой в фильме Владимира Бортко.Реакция национально озабоченной публики на Украине на эту ленту была резкой: лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок назвал фильм Бортко "продуктом информационной войны, которую ведёт Россия", а тогдашний министр культуры Василий Вовкун сказал, что он "смешной" и "напоминает советские фильмы": "такое впечатление, что российский империализм просто, если так можно выразиться, предстал в новом обличье, через Гоголя, в XXI столетии".Минкульт Украины официально требовал запретить показ ленты на Украине. Это в итоге произошло – в декабре 2014 года, уже после государственного переворота на Украине, Государственное агентство по вопросам кино официально запретило прокат и трансляцию фильма "Тарас Бульба". Ведомство признало картину вопиюще антиукраинской, заявив, что она "искажает историю, дискредитирует национальную идею и ставит под сомнение существование украинского народа".Но до этого Герой Украины и лауреат ордена Ярослава Мудрого двух степеней Богдан Ступка не дожил. Он умер от онкологического заболевания 22 июля 2012 года, снимаясь в кино и играя на сцене вплоть до конца 2011-го. По традиции, с ним попрощались на сцене Театра им. Франко. Похоронен Богдан Ступка на Байковом кладбище в Киеве.За свою кинокарьеру Богдан Ступка был удостоен 15 наград и призов, включая российские "Нику" и три "Золотых орла". Перевоплощение в старика Блинова в военной драме "Свои" принесло актёру большой успех во всём мире, а Европейская киноакадемия даже выдвинула его на получение своей премии, – но в 2004 году он проиграл испанцу Хавьеру Бардему. Мировую славу Ступки закрепил образ олигарха Константы в польской ленте Кшиштофа Занусси "Сердце на ладони" (2008), за неё актёр получил приз Международного кинофестиваля в Риме – "Серебряного Марка Аврелия" в номинации "Лучшая мужская главная роль".Примечательно, что свою роль в оригинале фильма "Сердце на ладони" Ступка озвучивал сам, ведь знал польский язык с детства. В русской версии, выход которой задержался до 2013 года, роль Константы озвучивал сын актёра, Остап Ступка. А вот украинская версия фильма "Сердце на ладони" так и не появилась, поскольку Министерство культуры Украины не выделило обещанных Кшиштофу Занусси денег.

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