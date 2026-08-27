Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке
16:00 27.08.2026 (обновлено: 16:01 27.08.2026)
27 августа 1941 года родился Богдан Сильвестрович Ступка. Он стал выдающимся актёром, сыграл десятки ролей в театрах Львова и Киева, а также в советских, украинских и российских фильмах, оставшись для целого поколения Тарасом Бульбой из одноимённой картины
Богдан Ступка был единственным долгожданным ребенком в семье Сильвестра Ступки и Марии Крупник-Ступки. Он появился на свет 27 августа 1941 года, в день рождения своей матери Марии и в канун Успения Богородицы – храмового праздника его родного городка Куликов под Львовом.
В конце июня 1941 года нацисты заняли Куликов без боя, а вот освобождение городка в июле 1944-го было кровопролитным. Дом родителей сгорел, пока его восстанавливали, семья жила у родственников со стороны матери.
И Ступки, и Крупники были семействами артистическими, и были вовлечены в деятельность общества "Просвита" в Куликове: мать Богдана Ступки играла там в любительском театре, её брат Павел Крупник был дирижёром хора "Просвиты", а Сильвестр Ступка пел в этом хоре.
После освобождения Львова от нацистов Павел Крупник начал брать уроки вокала у легендарной Соломии Крушельницкой, которая тогда преподавала во Львовской консерватории. Кроме замечательных вокальных данных, он был очень красивым мужчиной, а потому пользовался успехом у женщин. В 1946 году дядя Богдана Ступки женился на Александре Вишневич, которую Советская власть прислала из России в качестве главного концертмейстера Львовского театра оперы и балета.
Вишневич по достоинству оценила талант супруга, и устроила его в труппу театра, где тот пел главные партии вместе с такими знаменитостями, как Иван Козловский и Сергей Лемешев. Поскольку у Сильвестра Ступки голос тоже был хороший, он в 1948 году благодаря протекции шурина получил место в хоре Львовской оперы. Семья Богдана Ступки даже одно время жила в квартире Крупника, пока им не выхлопотали отдельную квартиру – хоть и однокомнатную, но в самом центре Львова.
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Богдан сначала учился во львовской средней школе №4 (ныне Львовская лингвистическая гимназия), а с восьмого класса и до выпуска в 1958-м – в легендарной СШ №28 (ныне лицей). Хотя контингент последней школы составляли в основном дети интеллигенции и богемы, они нередко были русскоязычными – как и весь центр Львова того периода, где дома переселённых поляков заняли приезжие со всего Союза. Богдан относился к этому нормально, и впоследствии женился на балерине Ларисе Корниенко, уроженке Баку, которая после переезда во Львов даже не понимала украинского языка.
В школьные годы Богдан Ступка регулярно посещал театральные постановки, часто бывал за кулисами. Однако впервые желание выступать с большой сцены появилось у него не в театре, а во время новогоднего концерта в школе, где мальчик в 10 лет сыграл Деда Мороза. Позже он занимался в драмкружке, в 14 лет дебютировал на сцене в спектакле по пьесе "Дни Турбиных" – участвовал в массовке, куда его пристроил отец.
Однако после окончания школы мать заявила, что артистов в семье достаточно, и потребовала от Богдана получить более практическую профессию. Парень подал документы на химический факультет Львовского университета, но намеренно завалил экзамены. Он устроился работать в обсерваторию университета, и поступил в актёрскую студию при Львовском академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой.
© ФотоБогдан Ступка и Иван Миколайчук. Кадр из фильма "Белая птица с чёрной отметиной"
© Фото
Богдан Ступка и Иван Миколайчук. Кадр из фильма "Белая птица с чёрной отметиной"
Ступка закончил студию в 1961 году и поступил на службу в Театр имени Заньковецкой, где начал регулярно выходить на сцену годом ранее. Ступка проработал в этом театре 17 лет – с перерывом на воинскую службу в 1963-64 годах, которую Ступка проходил в ансамбле Прикарпатского военного округа, то есть во Львове. При этом Ступка старался постоянно повышать свой уровень – в частности, к концу 1960-х заочно закончил филологический факультет ЛГУ.
Актёром кино Ступка стал в 29 лет, дебютировав в киноленте "Белая птица с чёрной отметиной" Юрия Ильенко, роль в которой актер получил благодаря цензуре. Сценарий фильма писали совместно режиссер Ильенко и актер Иван Миколайчук, который и должен был сыграть украинского националиста Ореста Звонаря. Но Миколайчука подозревали в "национализме", и цензоры решили не провоцировать зрителя. Роль отдали малоизвестному тогда Ступке.
Как позже рассказывал сам Ступка, ему было очень сложно переключиться с амплуа театрального актёра: "я говорил очень громко, как в театре, и мне постоянно режиссер повторял: "Не кричи так, говори тише". Сложности возникали и с эмоциями. В театре Богдан Ступка привык показывать эмоции преувеличенно, в то время как перед камерами надо было играть более сдержанно и естественно.
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На Московском кинофестивале картина Ильенко получила главный приз – и зрители, дождавшись актёров на выходе, дружно бросились именно к "бандиту" Ступке, а не к положительному во всех отношениях Миколайчуку. Позже Ступку так же встречали в Польше после фильма "Огнём и мечом" – к Богдану Хмельницкому, который по сюжету бил поляков, выстроилась очередь из сотен поклонников.
После роли в драме "Белая птица с чёрной отметиной" Богдан Ступка стал востребованным актёром, которого довольно часто стали приглашать в "большое кино". В 1970-78 годах он снялся более чем в десятке кино- и телефильмов, в том числе в одной из серий эпопеи "Волны Чёрного моря" и масштабной ленте "Солдаты свободы" Юрия Озерова, снятой совместно с кинематографистами Болгарии, Польши, Чехословакии и Восточной Германии.
В 1978 году режиссёр Сергей Данченко, многолетний наставник актёра в Театре имени Заньковецкой, возглавил Киевский академический драматический театр имени Ивана Франко, и перетянул Богдана Ступку с собой. Переезд в Киев племянника поддержала и Александра Вишневич, которая с 1960 года была главным концертмейстером Киевского театра оперы и балета.
© Фото : Открытый источникБогдан Ступка в спектакле "Тевье-Тевель"
© Фото : Открытый источник
Богдан Ступка в спектакле "Тевье-Тевель"
В этот период своей жизни Богдан Ступка воплотил более 50 разноплановых театральных ролей, он был и Королём Лиром из одноименного спектакля по Шекспиру, и Николаем Задорожным из "Украденного счастья", и царём Эдипом. А спектакль "Тевье-Тевель" со Ступкой в главной роли на протяжении многих лет был визитной карточкой театра Франко, особенно на зарубежных гастролях (в 1993-м за этот спектакль Ступка получил Национальную премию им. Т. Шевченко). Актёр также продолжил активно сниматься в кино, причём не только на Киевской и Одесской киностудиях, но и в Москве.
Ступка не присоединился к деятелям искусств, которые пошли в политику. Лишь в 1999 году он уступил просьбам тогдашнего премьера Украины Виктора Ющенко, и год с небольшим проработал министром культуры в его правительстве. А в августе 2001 года, после смерти Сергея Данченко, Ступка возглавил Киевский академический драматический театр им. Франко, и оставался на этом посту до самой смерти.
Ступка работал с кинорежиссёрами Отаром Иоселиани, Кшиштофом Занусси, Ежи Гофманом, Режисом Варнье, Юрием Ильенко, Кирой Муратовой, Сергеем Бондарчуком, Владимиром Бортко, Павлом Чухраем, Дмитрием Месхиевым. В его фильмографии можно увидеть картины самых разнообразных жанров. Так, в возрасте 67 лет Ступка решился сняться в эротической мелодраме "Сафо", где сыграл роль российского археолога, который с дочкой приехал на греческий остров Лесбос.
Однако в наибольшей степени талант актёра проявился в историческом жанре. Вот лишь небольшой перечень исторических фигур, которых сыграл Богдан Ступка: гетманы Иван Брюховецкий ("Чёрная рада"), Иван Мазепа ("Молитва за гетмана Мазепу"), Богдан Хмельницкий ("Огнём и мечом"), и даже Чингисхан ("Тайна Чингисхана"). Однако для многих он остался Тарасом Бульбой в фильме Владимира Бортко.
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Реакция национально озабоченной публики на Украине на эту ленту была резкой: лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок назвал фильм Бортко "продуктом информационной войны, которую ведёт Россия", а тогдашний министр культуры Василий Вовкун сказал, что он "смешной" и "напоминает советские фильмы": "такое впечатление, что российский империализм просто, если так можно выразиться, предстал в новом обличье, через Гоголя, в XXI столетии".
Минкульт Украины официально требовал запретить показ ленты на Украине. Это в итоге произошло – в декабре 2014 года, уже после государственного переворота на Украине, Государственное агентство по вопросам кино официально запретило прокат и трансляцию фильма "Тарас Бульба". Ведомство признало картину вопиюще антиукраинской, заявив, что она "искажает историю, дискредитирует национальную идею и ставит под сомнение существование украинского народа".
Но до этого Герой Украины и лауреат ордена Ярослава Мудрого двух степеней Богдан Ступка не дожил. Он умер от онкологического заболевания 22 июля 2012 года, снимаясь в кино и играя на сцене вплоть до конца 2011-го. По традиции, с ним попрощались на сцене Театра им. Франко. Похоронен Богдан Ступка на Байковом кладбище в Киеве.
© Фото : Открытый источникПамятник Богдану Ступке в Киеве
© Фото : Открытый источник
Памятник Богдану Ступке в Киеве
За свою кинокарьеру Богдан Ступка был удостоен 15 наград и призов, включая российские "Нику" и три "Золотых орла". Перевоплощение в старика Блинова в военной драме "Свои" принесло актёру большой успех во всём мире, а Европейская киноакадемия даже выдвинула его на получение своей премии, – но в 2004 году он проиграл испанцу Хавьеру Бардему. Мировую славу Ступки закрепил образ олигарха Константы в польской ленте Кшиштофа Занусси "Сердце на ладони" (2008), за неё актёр получил приз Международного кинофестиваля в Риме – "Серебряного Марка Аврелия" в номинации "Лучшая мужская главная роль".
Примечательно, что свою роль в оригинале фильма "Сердце на ладони" Ступка озвучивал сам, ведь знал польский язык с детства. В русской версии, выход которой задержался до 2013 года, роль Константы озвучивал сын актёра, Остап Ступка. А вот украинская версия фильма "Сердце на ладони" так и не появилась, поскольку Министерство культуры Украины не выделило обещанных Кшиштофу Занусси денег.
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