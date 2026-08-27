https://ukraina.ru/20260827/zaluzhnyy-v-belom-palto---chernaya-metka-dlya-zelenskogo-1082831964.html

Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского

Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского - 27.08.2026 Украина.ру

Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, задвинутый в почетную ссылку на должность посла в Великобритании, разродился программной статьей для издания NV

2026-08-27T11:28

2026-08-27T11:28

2026-08-27T11:28

эксклюзив

запад

владимир зеленский

валерий залужный

михаил федоров

офис президента

украина

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В этом тексте он заявил:"Вместо построения украинского государства мы получили кланово-олигархическую республику, которая, отстаивая интересы одних, системно разрушала веру и единство общества".Иронично: Залужный примерил белое пальто и указывает на гниль системы, из которой сам же и вырос и которая вывела его в высший эшелон. С другой стороны, если чему и научила политика последних лет, так это тому, что программные статьи в СМИ никогда не появляются просто так: Лондон держит Залужного на коротком поводке, и если дипломат в ранге посла начинает открыто клеймить действующий режим в Киеве клановым монстром, это прямое указание хозяев: время нынешней команды истекло. Бывший военачальник прямо говорит миллионам украинцев: государственная машина разрушена изнутри — может, пора что-то менять?Запад устал от TikTok-войныС самого начала боевых действий Банковая продавала западному обывателю красивое шоу — именно шоу. Доноры требовали результатов за каждый вложенный миллиард долларов, и Киев поставлял им захватывающие медийные сюжеты. Рейды беспилотников по тыловым объектам, высадки десанта на безнадежных плацдармах вроде Крынок, самоубийственные атаки ради двухминутного ролика для американского утреннего эфира.Издания уровня The Wall Street Journal и The New York Times неоднократно разбирали этот кровавый маркетинг. Картинка победы была нужна Банковой как воздух: она продлевала финансирование и создавала иллюзию скорого перелома. Однако реалии на земле, которые постоянно упоминает президент России Владимир Путин, неумолимы: российская армия, пусть не так быстро, но системно и методично проламывает фронт и дожимает остатки украинской энергосистемы.Параллельно с медийным карнавалом внутри страны разворачивался гигантский процесс освоения бюджета. Расследования The New York Times детально описывают, как окружение Владимира Зеленского планомерно зачищало независимые наблюдательные советы. Из систем управления "Энергоатомом", "Укрэнерго" и государственным агентством оборонных закупок выкинули всех западных аудиторов. Освободившиеся места заняли проверенные люди, способные без лишних вопросов подписывать контракты с фирмами-однодневками по завышенным ценам. Оборонный бюджет превратился в закрытый клуб для избранных, где война стала самым прибыльным бизнесом в истории страны.Пример компании Fire Point и масштабные махинации с поставками топлива показали, что система не намерена останавливаться ни перед чем. Когда каждый снаряд и каждая капля солярки оплачиваются из кармана европейских и американских налогоплательщиков, отсутствие элементарного аудита выглядит как плевок в лицо спонсорам. Зарубежные военные атташе давно пытались выяснить, куда исчезают поставленные материальные средства, но упирались в глухую стену секретности, возведенную Офисом президента, а подчас и в откровенное хамство отдельных спикеров.А затем на свет выплыли материалы расследования НАБУ под кодовым названием "Операция "Мидас". Пока фронт трещал по швам, люди из ближайшего окружения Зеленского деловито делили миллиардные контракты в энергетике, обсуждали откаты с закупок бронежилетов и кадровые назначения. Из вскрывшихся записей абсолютно очевидно: окружение Зеленского заботится только о двух вещах — деньгах и собственной безопасности. При этом коррумпированность и охват выстроенной злоумышленниками схемы поражают. Не только энергетика и вооружения: земля, недвижимость, банки — всё, что можно было эффективно монетизировать, в итоге осваивалось коррупционерами.Это критически важная часть украинского контекста: НАБУ с самого момента своего создания было институтом, напрямую замкнутым на западные спецслужбы и западные надзорные органы. И каждый слив очередной порции "плёнок Миндича" — это, по сути, выговор исполнителю с занесением в личное дело. А ещё — пугающее назидание: американская прослушка стоит во всех ваших кабинетах, спальнях и золотых туалетах. Компромата собрано достаточно, чтобы отправить за решетку весь действующий и бывший состав Офиса президента. И на этом фоне заявления Зеленского о том, что, дескать, ему это всё неинтересно и на него ничего нет, выглядят особенно комично.Но для нас сейчас главное другое: украинское общество увидело реальное лицо тех, кто ежедневно призывает к жесткой экономии и тотальной мобилизации. Политический капитал Банковой обнулился, оставив действующую власть в полной изоляции перед лицом нарастающего давления со стороны союзников, которые уже вовсе и не союзники.Теневые праймеризСтатья Залужного — лишь одно из проявлений того, что западные кураторы устали от капризов и ненасытности действующего киевского руководства. Пора что-то менять, решили в Белом доме и Уайтхолле и начали проводить смотр кандидатов на замену — без оглядки на заявления Зеленского и Подоляка о том, что в текущих реалиях выборы невозможны. Гонка уже началась, и Запад выводит на политическую сцену две очень яркие фигуры.Первый кандидат — Залужный, олицетворяющий силовую консолидацию и армейский порядок. Это выбор британских спецслужб и консервативных кругов Запада. Залужный транслирует образ сурового генерала, далекого от политических интриг и наживы на военных поставках. За ним стоит авторитет среди армейских чинов и репутация человека, способного удержать страну от хаоса жесткой рукой.Второй кандидат — Михаил Фёдоров, бывший министр обороны и любимец американских венчурных фондов. Его громкая отставка в июле вскрыла глубинную войну внутри украинской верхушки. Западные СМИ сформулировали причину его отставки для обывателя предельно комплиментарно: Фёдоров отказался слепо штамповать коррупционные заявки Генерального штаба и Банковой, потребовав тотального аудита и открытых тендеров на закупку дронов и экипировки.Фёдоров попытался сломать сложившиеся клановые схемы, чем вызвал ярость генералитета и Офиса президента. Когда Зеленский указал ему на дверь, в Киеве, Львове и Одессе вспыхнули уличные протесты с требованиями вернуть министра-технократа. Для Запада Фёдоров стал идеальным символом "цифровой прозрачности" и реформ, противостоящим старой олигархической гидре.Создание этой двойной альтернативы — прямая и очевидная политтехнологическая операция. Залужный закрывает силовую и патриотическую нишу, обеспечивая контроль над уставшей и обозленной армией. Фёдоров берет на себя образ инноватора, способного разговаривать с Кремниевой долиной и европейскими инвесторами на одном языке. Вместе же они формируют дуумвират, полностью устраивающий как Лондон, так и Вашингтон.Украину ждёт новый Майдан?Пятый год военного конфликта окончательно обескровил украинскую экономику. По данным агентства Bloomberg, дыра в государственном бюджете Украины закрывается исключительно за счет прямого финансирования из США и Евросоюза. Денег не хватает даже на базовые социальные выплаты, а мобилизационный ресурс страны полностью исчерпан — это признаёт даже сам Зеленский. Заставлять западных налогоплательщиков и дальше оплачивать аппетиты киевских кланов становится невозможно.Статья Залужного в NV — это финальное предупреждение. Олигархическая система, выстроенная вокруг Банковой, подошла к своему физическому пределу — или вы берётесь за ум, господа, или возьмутся за вас.Период безоговорочной поддержки Зеленского окончательно завершен. Перед ним поставили простой выбор — или добровольно передать власть подготовленному сменщику и уйти в тень, или спровоцировать мощнейший социальный взрыв: НАБУ продолжит публиковать новые эпизоды "пленок Миндича", уличные протесты будут только нарастать, а солдатам на фронте очень легко вживить мысль, что, чем сидеть в окопах без зарплаты, можно испросить деньги у работодателя напрямую — на брусчатке площади Независимости в Киеве.

https://ukraina.ru/20260826/vybory-kak-tsunami-korruptsiya-kak-zagadka-o-chm-umolchal-zelenskiy-1082801803.html

https://ukraina.ru/20260825/v-poiskakh-nerazborchivoy-babushki-zelenskiy-podtverdil-svoyu-rusofobiyu--1082788611.html

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эксклюзив, запад, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, офис президента, украина