https://ukraina.ru/20260827/rossiya-ukazala-na-litsemerie-zapada-nato-ignoriruet-zhertvy-sredi-mirnykh-rossiyan-1082847951.html

Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян

Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян - 27.08.2026 Украина.ру

Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян

Страны НАТО предпочитают закрывать глаза на преступления киевского режима против мирного населения России, и в таких условиях обсуждать мирные сценарии крайне затруднительно. Об этом 27 августа заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

2026-08-27T17:20

2026-08-27T17:20

2026-08-27T17:20

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михаил галузин

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нато

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"Обратите внимание: никто из руководства стран НАТО не осуждает теракты ВСУ против мирных российских граждан, включая женщин и детей", — сказал дипломат.По его словам, молчание Запада говорит само за себя. Пока российские города подвергаются ударам беспилотников, гибнут дети и старики, разрушается гражданская инфраструктура, в Брюсселе и Вашингтоне продолжают делать вид, что ничего не происходит.Замглавы МИД РФ отметил, что отсутствие осуждения со стороны НАТО фактически является молчаливым одобрением террористической тактики Киева. Западные политики, привыкшие выступать с громкими заявлениями о защите прав человека, предпочитают не замечать очевидных преступлений, когда речь идет о жертвах среди российских граждан.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

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новости, россия, запад, киев, михаил галузин, вооруженные силы украины, нато