https://ukraina.ru/20260827/rossiya-ukazala-na-litsemerie-zapada-nato-ignoriruet-zhertvy-sredi-mirnykh-rossiyan-1082847951.html
Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян
Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян - 27.08.2026 Украина.ру
Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян
Страны НАТО предпочитают закрывать глаза на преступления киевского режима против мирного населения России, и в таких условиях обсуждать мирные сценарии крайне затруднительно. Об этом 27 августа заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
2026-08-27T17:20
2026-08-27T17:20
2026-08-27T17:20
новости
россия
запад
киев
михаил галузин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_0:107:4329:2542_1920x0_80_0_0_c83377dedd49646f58842b97bd47b29c.jpg
"Обратите внимание: никто из руководства стран НАТО не осуждает теракты ВСУ против мирных российских граждан, включая женщин и детей", — сказал дипломат.По его словам, молчание Запада говорит само за себя. Пока российские города подвергаются ударам беспилотников, гибнут дети и старики, разрушается гражданская инфраструктура, в Брюсселе и Вашингтоне продолжают делать вид, что ничего не происходит.Замглавы МИД РФ отметил, что отсутствие осуждения со стороны НАТО фактически является молчаливым одобрением террористической тактики Киева. Западные политики, привыкшие выступать с громкими заявлениями о защите прав человека, предпочитают не замечать очевидных преступлений, когда речь идет о жертвах среди российских граждан.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
россия
запад
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_245:0:4229:2988_1920x0_80_0_0_88bd5cd431e3d6be938219722b1b578a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, киев, михаил галузин, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Запад, Киев, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян
Страны НАТО предпочитают закрывать глаза на преступления киевского режима против мирного населения России, и в таких условиях обсуждать мирные сценарии крайне затруднительно. Об этом 27 августа заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
"Обратите внимание: никто из руководства стран НАТО не осуждает теракты ВСУ против мирных российских граждан, включая женщин и детей", — сказал дипломат.
По его словам, молчание Запада говорит само за себя. Пока российские города подвергаются ударам беспилотников, гибнут дети и старики, разрушается гражданская инфраструктура, в Брюсселе и Вашингтоне продолжают делать вид, что ничего не происходит.
"Вести в этих условиях обсуждение мирных сценариев затруднительно", — подчеркнул Галузин.
Замглавы МИД РФ отметил, что отсутствие осуждения со стороны НАТО фактически является молчаливым одобрением террористической тактики Киева.
Западные политики, привыкшие выступать с громкими заявлениями о защите прав человека, предпочитают не замечать очевидных преступлений, когда речь идет о жертвах среди российских граждан.