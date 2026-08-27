https://ukraina.ru/20260827/polgoda-voyny-trampa-kak-iran-pomog-afganistanu-i-kube-1082844539.html

Полгода "войны Трампа". Как Иран помог Афганистану и Кубе

Полгода "войны Трампа". Как Иран помог Афганистану и Кубе - 27.08.2026 Украина.ру

Полгода "войны Трампа". Как Иран помог Афганистану и Кубе

Война на Ближнем Востоке продолжается ровно полгода. В последний день февраля американские войска нанесли массированный удар по Ирану, заявив о начале операции c пафосным названием "Эпическая ярость"

2026-08-27T16:00

2026-08-27T16:00

2026-08-27T16:00

эксклюзив

иран

сша

дональд трамп

малек дудаков

пентагон

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что боевые действия займут всего лишь несколько дней. Однако по итогам Америка ввязалась в продолжительный конфликт, который грозит ей стратегическим поражением.Нападение на Исламскую Республику стало для Трампа эпическим провалом, потому что Вашингтон не достиг ни одной из задекларированных целей своей неспровоцированной военной агрессии.Белый дом заявлял, что собирается произвести в Иране полноформатную "смену режима", заменив иранское руководство на своих политических марионеток. Кроме того, американцы намеревались поставить крест на иранской ядерной программе, ликвидировать ракетный арсенал Корпуса стражей исламской революции и уничтожить союзные Ирану движения – йеменских хуситов и ливанскую "Хизбаллу". Однако шесть месяцев спустя становится ясно, что эти амбициозные планы полностью провалились.Иранские власти сумели сохранить контроль над страной, несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи, а также целого ряда офицеров вооруженных сил Ирана и КСИР. В Тегеране учли уроки скоротечной войны в июне прошлого года, когда США и Израиль попытались обезглавить страну путем убийства высокопоставленных военнослужащих и политиков. И сделали из этой трагедии серьезные выводы.Иранцы внесли коррективы в систему государственного и военного управления, чтобы обеспечить заменяемость кадров на всех уровнях. Это позволило избежать внутренней дестабилизации в Исламской Республике – тем более что американо-израильская агрессия до известной степени сплотила иранское общество вокруг ее руководства.Иранская армия тоже оказалась готова к неожиданно начавшейся войне и сумела выстоять после первой массированной атаки. Большая часть баллистических ракет была укрыта в специальных подземных укреплениях, что позволило сохранить их в ходе американских бомбардировок. А производство ракет и беспилотных летательных аппаратов в основном сосредоточено на подземных заводах, которые так и не смогли уничтожить западные агрессоры.Кроме того, иранцы заранее определили наиболее чувствительные цели противника, что позволило нанести ему быстрый и болезненный ответный удар. Войска КСИР сосредоточили огонь на американских военных базах в странах Персидского залива, которые оказались чрезвычайно уязвимыми, – поскольку в начале конфликта на них практически не было средств защиты от беспилотников.Согласно последним данным, иранские удары вывели из строя пятнадцать американских военных объектов, включая главную базу снабжения ВМС США в Бахрейне, что нанесло Пентагону ущерб на сумму около 5 миллиардов долларов. Причем запасы ракет для американских систем противовоздушной обороны оказались истощены – впервые со времен Второй мировой войны.Американские военно-морские силы спешно передислоцировались на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия в центральной части Индийского океана. А американский авианосец Abraham Lincoln полгода дрейфовал на значительном расстоянии от материка, опасаясь иранских ракет и дронов, – что привело к волнениям среди его деморализованной команды.Авианосец спешно заменили, однако эксперты указывают, что ударные авианосные соединения показали в этом конфликте крайне низкую эффективность. США оказались не в состоянии установить господство над Ормузским проливом. И это стало решающим фактором, который склонил чашу весов в сторону Ирана, перехватившего стратегическую инициативу в ближневосточном конфликте.Иранские войска установили огневой контроль над Ормузом, через который осуществлялось около четверти мировых поставок энергоносителей, что привело к резкому росту биржевых цен на нефть.Стоимость топлива увеличилась в США за полгода сразу на 32%. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя розничная цена бензина превысила 4 доллара за галлон, а стоимость дизеля достигла 5,5 доллара. Это резко увеличило инфляцию – согласно данным министерства труда и министерства сельского хозяйства США, она выросла на 3,4%. Война с Ираном все сильнее бьет по карману американцев, что создает для Трампа большие политические проблемы."Остается лишь два месяца до выборов в Конгресс. К ним сторонники Трампа подходят в неважном состоянии. Уровень поддержки президента США в последних опросах упал до рекордно низкого уровня в 33%. Основным негативным фактором остаётся непопулярная война в Иране и рост топливных цен в Америке. Две трети американцев плохо воспринимают нынешние действия Трампа в Иране и требуют заключить немедленное перемирие, чтобы побыстрее открыть Ормузский пролив. В среднем отрыв демократов на предстоящих выборах от республиканцев составляет порядка 6-7 пунктов", - рассказывает об этой ситуации американист Малек Дудаков.По его словам, все больше беспокойства у республиканских политтехнологов вызывает ситуация в сенатской гонке. У них начинает уходить из-под ног земля в традиционных республиканских бастионах – Техасе, Аляске, Южной Каролине. В Огайо, Мичигане и Айове сейчас тоже начинают выходить вперед демократы.Все политические маневры Трампа, который по пять раз на день объявляет в соцсетях о "фантастической" победе над Ираном, сводятся к тому, чтобы попытаться открыть Ормуз, восстановив довоенное статус-кво. Вашингтон больше не настаивает на ликвидации иранской ядерной программы и снял с повестки дня вопрос об иранских прокси – тем более что йеменские хуситы наглядно продемонстрировали, что они держат под огневым контролем проход из океана в Красное море, создавая дополнительную угрозу торговым маршрутам.Однако перспективы урегулирования кризиса до сих пор остаются неопределенными. Полгода назад американцы открыли ящик Пандоры, а теперь оказалось, что они не в состоянии завершить войну на приемлемых для себя условиях – чтобы это не выглядело перед выборами очевидным всем поражением.Осечка с Ираном сорвала далеко идущие планы действующей американской администрации, аппетиты которой заметно выросли после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Нападение на Исламскую Республику совпало с началом нефтяной блокады Кубы, которую незаконно осуществляют американцы. Как полагают западные эксперты, в случае успеха на Ближнем Востоке Белый дом мог бы санкционировать вторжение на Остров Свободы, к которому открыто готовились в Пентагоне. Кроме того, Трамп грозился вернуть американские войска в Афганистан, чтобы взять под контроль военную базу Баграм, угрожая оттуда Средней Азии и Китаю. И эта операция наверняка была бы осуществлена, если бы в Тегеране установили проамериканский режим.Все это позволяет сделать очевидные выводы – "война Трампа", которую начали шесть месяцев назад американские власти, способствовала подрыву глобальной американской гегемонии. А ее последствия еще обернутся для Америки самым драматическим образом.

https://ukraina.ru/20260825/krizisnyy-menedzher-razbirayuschiysya-v-razvedke-kto-vozglavil-posolstvo-ssha-na-ukraine-i-vidimo-1082773378.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, иран, сша, дональд трамп, малек дудаков, пентагон