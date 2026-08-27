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Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России

Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России - 27.08.2026 Украина.ру

Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России

Новейшие комплексы С-500 и С-550, разрабатываемые концерном "Алмаз-Антей", уже поступают в войска — несколько полков перешли на С-500, которые защищают критически важные объекты Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин

2026-08-27T18:51

2026-08-27T18:51

2026-08-27T18:47

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Ранее концерн "Алмаз-Антей" запустил серийное производство беспилотников "Гарпия-А1" для иностранных заказчиков. Отвечая на вопрос о том, куда пойдут деньги от продажи "Гарпий", эксперт пояснил, что средства направят на развитие систем ПВО, включая С-500 и С-550.По словам Шаландина, часть прибыли от продажи "Гарпий" будет отдана в виде налогов, а всё остальное пойдёт на развитие ПВО. "В частности, нам требуются новые комплексы ПВО, которые могут сбивать цели как в околокосмическом пространстве, так и в воздушном пространстве, такие как С-500 и С-550", — пояснил эксперт.Он уточнил, что несколько полков уже перешли на С-500. "Они защищают критически важные объекты промышленных районов Москвы и Санкт-Петербурга от массированной атаки с воздуха", — добавил Шаландин.При этом, по его словам, для борьбы с беспилотниками предназначены другие средства, например, "Панцирь". "Это универсальная платформа, предназначенная и для борьбы с БПЛА, и для уничтожения других систем, имеющих дозвуковую скорость", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.

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