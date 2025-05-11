Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах - 11.05.2025 Украина.ру
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Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах - 11.05.2025 Украина.ру
Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
Западные лидеры по-разному отреагировали на предложение Владимира Путина о прямых переговорах России с Украиной. Об этом 11 мая заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил
2025-05-11T09:43
2025-05-11T09:43
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владимир путин
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации
переговоры по украине 2025
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"Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах - совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России - в отличии от Макрона, который назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", - отметил Пушков в своём телеграм-канале.В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Подробности в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая На эту новость с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
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новости, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, сво, международные отношения, франция, эммануэль макрон, сша
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Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах

09:43 11.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Западные лидеры по-разному отреагировали на предложение Владимира Путина о прямых переговорах России с Украиной. Об этом 11 мая заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил
"Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах - совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России - в отличии от Макрона, который назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", - отметил Пушков в своём телеграм-канале.
В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Подробности в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
На эту новость с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
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