https://ukraina.ru/20250511/rossiyskiy-senator-otsenil-reaktsiyu-zapadnykh-liderov-na-zayavlenie-putina-o-mirnykh-peregovorakh-1063039779.html

Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах

Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах - 11.05.2025 Украина.ру

Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах

Западные лидеры по-разному отреагировали на предложение Владимира Путина о прямых переговорах России с Украиной. Об этом 11 мая заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил

2025-05-11T09:43

2025-05-11T09:43

2025-05-11T09:43

новости

россия

украина

москва

владимир путин

дональд трамп

алексей пушков

совет федерации

переговоры по украине 2025

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102776/22/1027762239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d31da2579dd9850f3bb3cc1ed40aed7.jpg

"Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах - совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России - в отличии от Макрона, который назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", - отметил Пушков в своём телеграм-канале.В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Подробности в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая На эту новость с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"

россия

украина

москва

франция

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, сво, международные отношения, франция, эммануэль макрон, сша