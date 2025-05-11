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Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"

Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины" - 11.05.2025 Украина.ру

Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"

Наступает большая неделя и потенциально великий день для России и Украины, что делает возможным урегулирование вооружённого конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

2025-05-11T09:21

2025-05-11T09:21

2025-05-11T09:21

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Президент США выступил с очередным позитивным анонсом в соцсети Truth Social после заявления президента России Владимира Путина о возможности прямых переговоров в Стамбуле с представителями нынешних властей Украины.Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.Накануне, в ночь на 11 мая президент России выступил с заявлениемдля представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая. Среди прочего, Путин сделал и ряд заявлений по украинской проблематике. В частности, он заявил предложение Москвы по переговорам."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России.Путин подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Он указал, что российское предложение на столе, а решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые желают продолжать войну с Россией руками украинских националистов."Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", — заявил президент России.Подробности в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая

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