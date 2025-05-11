Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:36 11.05.2025 (обновлено: 11:23 11.05.2025)
Предложение президента России о переговорах с украинским руководством о мире направлено на достижение долгосрочного мира, которого не желают западные спонсоры режима Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
"Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания", - констатировал Клишас.
По его мнению, западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки.
"Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - подчеркнул Клишас.
По мнению главы комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и госстроительству, предложения Владимира Путина "направлены на достижение долгосрочного мира, не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе".
"Переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году и были прерваны Киевом по указанию Британии и прочих русофобов, с тех пор ситуация для Киева катастрофически ухудшилась. Украина стоит на грани потери остатков суверенитета, да и государственности в целом. Киевский "ультиматум друзей" Зеленского вызван указанными причинами. Ультиматум Россия ожидаемо принимать в расчет отказалась", - заявил Клишас.
По его мнению, переговоры без предварительных условий, которые должны пройти с учётом реалий 2025 го года на линии фронта, с учётом положений обновлённой Конституции России о включении в состав России её исторических регионов – это единственный шанс на достижение мира.
"Вектор движения к миру задан Президентом России. Киеву, европейцам, да и Вашингтону нужно встраиваться в сложившийся тренд, уверен, другого выхода у них нет", - подчеркнул Клишас.
На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
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