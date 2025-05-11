Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор - 11.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250511/putin-stremitsya-k-dolgosrochnomu-miru-ignoriruya-ultimatumy-zapadnykh-sponsorov-zelenskogo--senator-1063040468.html
Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор - 11.05.2025 Украина.ру
Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
Предложение президента России о переговорах с украинским руководством о мире направлено на достижение долгосрочного мира, которого не желают западные спонсоры режима Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
2025-05-11T10:36
2025-05-11T11:23
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
владимир путин
совет федерации
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102091/81/1020918109_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_db1c29f2b214cb87f724a2332c343be4.jpg
В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира."Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания", - констатировал Клишас.По его мнению, западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки."Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - подчеркнул Клишас.По мнению главы комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и госстроительству, предложения Владимира Путина "направлены на достижение долгосрочного мира, не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе".По его мнению, переговоры без предварительных условий, которые должны пройти с учётом реалий 2025 го года на линии фронта, с учётом положений обновлённой Конституции России о включении в состав России её исторических регионов – это единственный шанс на достижение мира."Вектор движения к миру задан Президентом России. Киеву, европейцам, да и Вашингтону нужно встраиваться в сложившийся тренд, уверен, другого выхода у них нет", - подчеркнул Клишас.На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины" Также на эту тему: Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html
https://ukraina.ru/20250508/peskov-obyasnil-chto-neobkhodimo-dlya-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine-1063016982.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102091/81/1020918109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50c00ae9ca8018a85bf44345d33d75c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, совет федерации, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, международные отношения, международная политика, парламент
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Совет Федерации, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, международные отношения, Международная политика, парламент

Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор

10:36 11.05.2025 (обновлено: 11:23 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Предложение президента России о переговорах с украинским руководством о мире направлено на достижение долгосрочного мира, которого не желают западные спонсоры режима Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
08:57
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 маяВ ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
"Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания", - констатировал Клишас.
По его мнению, западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки.
"Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - подчеркнул Клишас.
По мнению главы комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и госстроительству, предложения Владимира Путина "направлены на достижение долгосрочного мира, не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе".
"Переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году и были прерваны Киевом по указанию Британии и прочих русофобов, с тех пор ситуация для Киева катастрофически ухудшилась. Украина стоит на грани потери остатков суверенитета, да и государственности в целом. Киевский "ультиматум друзей" Зеленского вызван указанными причинами. Ультиматум Россия ожидаемо принимать в расчет отказалась", - заявил Клишас.
По его мнению, переговоры без предварительных условий, которые должны пройти с учётом реалий 2025 го года на линии фронта, с учётом положений обновлённой Конституции России о включении в состав России её исторических регионов – это единственный шанс на достижение мира.
"Вектор движения к миру задан Президентом России. Киеву, европейцам, да и Вашингтону нужно встраиваться в сложившийся тренд, уверен, другого выхода у них нет", - подчеркнул Клишас.
- РИА Новости, 1920, 08.05.2025
8 мая, 16:56
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на УкраинеДля урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины с энтузиазмом отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
Также на эту тему: Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВладимир ПутинСовет Федерациипереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровновости о переговорах России и УкраиныСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозымеждународные отношенияМеждународная политикапарламент
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
11:10Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
10:44Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:08"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
09:43Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
09:21Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
08:57Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
08:23Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово
08:09Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну
08:01Борьба России с Турцией за Нижний Дунай 1770 года: отступить чтобы победить
07:15Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
07:00Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США
06:45Ермаков: у США появился повод продолжать войну на Украине – боевые действия развернутся с полной силой
06:30Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины
06:15Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин
05:49Папа американского меньшинства. Лев XIV, как и Трамп, хочет сделать влияние католиков глобальным
05:45Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас
05:04Западная Украина за минувшую неделю: "Колыбы нацсопротивления" и "венгерская агентура"
18:47Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
Лента новостейМолния