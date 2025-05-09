https://ukraina.ru/20250509/evgeniy-belash-nasledniki-natsistov-zapugivayut-evropu-voynoy-s-rossiey-chtoby-spisat-pod-nee-svoi-1062983402.html

Евгений Белаш: Наследники нацистов запугивают Европу войной с Россией, чтобы списать под нее свои провалы

Евгений Белаш: Наследники нацистов запугивают Европу войной с Россией, чтобы списать под нее свои провалы - 09.05.2025 Украина.ру

Евгений Белаш: Наследники нацистов запугивают Европу войной с Россией, чтобы списать под нее свои провалы

Девятого мая исполняется 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. Почему начало войны сложилось неудачно для СССР и какие факторы стали решающими для победы над нацистской Германией?

2025-05-09T08:00

2025-05-09T08:00

2025-05-09T08:00

интервью

сша

ссср

россия

адольф гитлер

владимир путин

иосиф сталин

красная армия

впк

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, 80 лет назад позади оказались почти четыре года тяжелейшей войны, вермахт был повержен, над столицей врага реяли флаги победителей. Спустя много времени историкам открылись прежде засекреченные архивы и стали доступны исследования их зарубежных коллег. Какой фактор стали решающим для победы над сильным врагом: людские ресурсы, экономическая мощь, искусство полководцев, помощь союзников?- Я бы сказал – все факторы в совокупности.В теории Красная армия уже 1941 года знала, как можно побеждать. Но ей не хватало практического опыта и особенно оснащения.Как получить навыки современной войны – когда у противника танков либо нет вовсе (Хасан), либо есть всего несколько штук (Халхин-Гол и Финляндия)?А наша промышленность, как и страна в целом, долго "зализывали раны" после гражданской войны. Бродящие по разоренной стране банды каннибалов – это не фантастический ужастик, а реальность СССР первой половины двадцатых годов.Поэтому осенью 41-го советские штурмовые группы при поддержке всего пары легких минометов доходили максимум до проволоки перед немецкими окопами. Где и залегали.Мехкорпуса 1941 года при мощной броне танков КВ не имели ни надежной разведки, ни связи, ни поддержки артиллерии и мотопехоты, ни средств эвакуации техники. Все это либо попросту негде было выпускать (реальные заводы загружены на годы вперед), либо еще требовало доработки – как радиостанции.Посмотрите в документах процент танкистов - малограмотных или не знающих русского языка. И это элита армии - но нищей, чудом выжившей страны. Набрать других тоже негде.А сражаться приходится с армией, имеющей опыт еще с Первой мировой и далее.Итог: в 41-ом советские мехкорпуса с сотнями танков "стачиваются" за несколько дней боев. Однако проигравшие первые бои выжили и написали рекомендации – что и как делать дальше.В 45-м – немецкие города захватывают даже открытые сверху легкие самоходки Су-76 и СУ-57. Их экипажи умеют воевать. Т-34 проходят без ремонта не полсотни километров – а пару тысяч. А штурмовые группы перед конкретным боем тренируют несколько недель и поддерживают огнем артиллерии вплоть до гаубиц калибра 203 мм.Итог: разгром Третьего рейха и знамя над рейхстагом. - Есть мнение, что когда рассуждают о цене Победы, нужно думать и о цене возможного поражения, которое обернулось бы уничтожением нашего народа. Как вы думаете, оказалась ли цена Победы – людские потери - непомерно высокой? Могло ли быть иначе?- Увы, наше поколение "контужено" распадом СССР. Советские граждане обязаны были защищать "завоевания Октября" – но на деле поступили наоборот. Я, как советский пионер, своей доли вины с себя не снимаю.Из распада СССР и растет игнорирование фактов, даже людьми, называющими себя историками. Фантазии "Мне не нравится наша реальность: танк Т-60 или штурмовик Ил-2 – придумаю мир, в котором построили чудо-оружие!" цветут десятки лет. Как и кубометры макулатуры, где "попаданец" из нашего времени научит тупого Сталина разбить Третий рейх за неделю.Изучим предвоенные документы. Брак важнейших деталей регулярно превышает 90 %. Квалифицированных рабочих и тем более инженеров после бурь гражданской войны просто нет.При этом в первой половине 1941 года надеялись уже через несколько месяцев выпускать Т-34М с усиленной броней и торсионной подвеской, тяжелые танки КВ-3 и КВ-4, легкие танки Т-50, 107-мм полевые пушки и многое другое.Но вмешалась война. Танковые заводы Ленинграда и Харькова – под угрозой. Все красивые проекты делать негде. С двигателем в 70 "лошадей" (даже хорошему грузовику или БТР нужны "движки" гораздо мощнее) и на имеющихся нетанковых заводах "здесь и сейчас" получалось выпускать лишь Т-60. Или Ил-2. И это уже настоящее чудо.И есть разница между "Говорите, предки все делали правильно?" (подразумевая "ну я-то знаю, как надо!") и "Альтернативы были еще хуже".В нашей реальности СССР понёс огромные потери, как и Китай. Но победил.Проигрыш привёл бы к физическому истреблению целых народов.Закончу стихами одного поэта:Времена не выбирают,В них живут и умирают.Большей пошлости на светеНет, чем клянчить и пенять.Будто можно те на эти,Как на рынке, поменять.- Какие уроки из подвига народа во время Великой Отечественной войны еще предстоит извлечь?- Один из таких уроков – "факты превыше идеологии".СССР дорого обошлось увлечение идеями мировой революции и "истребления как класса" – вместо спокойного делового сотрудничества. Верно и обратное – Британии и Франции так же дорого обошлась борьба с "ужасным большевизмом". Оказалось, что есть зло – а есть абсолютное зло нацизма.И только после колоссальных потерь народы мира забыли прежние обиды и вместе встали против наибольшего зла. Французский аристократ сражался в одном строю с русским колхозником, а летчик из США сбивал японские самолёты над Шанхаем.Увы, по идеологическим причинам победивший СССР закрывал глаза на зверства националистов из "братских народов", особенно "классово близких". Было забыто и то, на чьей стороне сражалось большинство стран Восточной Европы. Последствия такой политики мы во многом сейчас и пожинаем.На деле народ КНДР в наши дни показал себя куда более "братским", чем многие наши соседи. Как и народ Китая.Еще один урок – "на войне о своих плохо не говорят".Можно иметь разногласия с текущим политическим строем – но даже многие офицеры белых армией отказывались служить Гитлеру, а православная церковь СССР собирала деньги на танковые колонны для Красной армии.Честно говоря, у меня не укладывается в голове, как можно называть себя историком, военкором или военным экспертом – но при этом публично обзывать свою же армию под видом "Лаоса". Не имея других источников информации, кроме "одна бабка сказала". Пусть даже "бабка" - ваш лучший друг. Транслируя любые истерики на многотысячную аудиторию, не забывая собирать себе на внедорожники.Лорда Хау-Хау (он же Уильям Джойс, диктор пропаганды германского радио, родившийся в США) повесили за меньшее.Или когда доценты, кандидаты наук и прочие титулованные историки после февраля 2022 года смело заявляют: "а я всегда знал, кто сбил Боинг!" (в 2014 году). "Знали" – но держали за спиной пальцы крестиком?Я по образованию географ. Для меня позиция "я честный ученый, просто собираю гранты, что Земля треугольная" немыслима ни в науке, ни даже в пропаганде.- Специальная военная операция, на быстрый исход которой рассчитывали многие в 2022 год, по продолжительности уже сопоставима с мировыми войнами. Почему так происходит, все ли возможности использованы, чтобы завершить ее быстрее?- СВО – отличный пример непредсказуемости реальных войн.Во время правления королевы Виктории (1837-1901) Британская империя почти не вела больших войн – но участвовала в сотнях малых стычек и набегов.В России конца XIX века военные специалисты под общим руководством Ивана Блиоха написали многотомный труд "Будущая война" - о ненужности и бессмысленности большой войны в Европе. Николай II действовал, исходя именно из такой предпосылки. К сожалению, другие политики решили иначе.Многие офицеры разных армий августа 1914 года боялись не успеть на войну – думая, что Первая мировая закончится через считаные недели.Политики предполагали, что Великая война, как ее тогда называли, покончит со всеми войнами, и новые большие конфликты невозможны. Однако во Второй мировой войне де факто пришлось "доигрывать" ПМВ.Отношения СССР и Британии с 1939 по 1946 год успели поменяться от "самый вероятный враг" до "товарищ по оружию", причем несколько раз.Политики и военные США не хотели воевать во Вьетнаме, а СССР – в Афганистане. Однако же пришлось, и многие годы. Больше того, США, зная о всех ошибках Советского Союза, допустили в Афганистане еще больше – и воевали даже дольше, закончив куда позорнее. Причем против несравнимо более слабого врага, чем современная Украина.Вьетнамцы воевали с разными противниками от начала 1940-х по конец 1980-х.Евреи воевали за свою землю еще в составе британской армии Первой мировой. Потом, во Вторую мировую, устраивали теракты против тех же британцев. И до сих пор все никак не победят.Возвращаясь к СВО, первые переговоры стартовали уже через четыре дня после ее начала. Но в Киев приехал премьер Британии Борис Джонсон, сказал "давайте будем просто воевать" - и независимая страна послушно продолжила.Поэтому нам не нужно "быстрее" (как бы этого не хотелось лично мне). Нам нужно "надежнее".Выскажу еретическую мысль: если бы, как многие мечтают, Россия в 2014 году подчинила себе Украину – это был бы куда худший вариант, чем сейчас. США вложили в Афганистан два триллиона долларов – но так и не смогли научить местных своему образу жизни. Напротив.Попытка элементарно прокормить хотя бы двадцать-тридцать миллионов жителей Украины (даже без учета их абсолютной нелояльности) гарантированно обрушила бы экономику России.Говорил и еще раз повторю – нам не нужна ни земля Украины, ни ее граждане. Не нужно никого ни захватывать, ни освобождать. Нам нужен прочный мир на границах.У Гитлера не было ядерного оружия. А сейчас оно есть – и у многих неадекватных политиков тоже. И разумные лидеры обязаны этот фактор учитывать. - Красная армия образца 1941 и 1945-го сильно отличаются. А какие изменения претерпели ВС России за годы СВО?- Об этом мы узнаем ещё очень нескоро – как о минусах, так и о плюсах. Сейчас мы кое-что видим. Например, съемки ударов по ракетным установкам "Хаймарс" "в прямом эфире" были бы невозможны нигде в мире еще лет тридцать назад. Кое-что знаем.Но почему вышло именно так, пока не знаем, и знать не можем.Даже важнейшие документы по Второй мировой вводятся в научный оборот лишь в наши дни. И не из-за секретности, а просто потому, что они никому не были нужны.Материалы о подготовке Красной армии и состоянии ВПК СССР перед войной не просто доступны, но массово выложены в сеть лет пятнадцать назад – но кому они интересны?Совершенно точно долго будут закрыты данные дипломатии, разведки, в военной сфере - материалы радиоэлектронной борьбы и других деликатных областей.А пока мы не знаем даже точных причин начала СВО "именно так и тогда".И если мы чего-то не видим – это еще не значит, что этого нет в природе.Примеры – десант через трубу газопровода в Суджу. Какой всезнающий военкор заранее рассказал об его подготовке?Украинская пропаганда много месяцев твердила о несметных ордах корейцев, уничтоженных на СВО – и какие же были ее доказательства? Затем Путин и Ким Чен Ын лично заявили об участии корейских военных в боях.Для сравнения, то, что китайцы воевали во Вьетнаме против войск США – оставалось секретом десятки лет. Также десятки лет США не знали наверняка – так были вьетнамские катера во втором инциденте в Тонкинском заливе или нет?На СВО точно и официально применяются истребитель Су-57, тяжелый беспилотник "Охотник", лазерные системы, знаменитый "Орешник". И даже о них мы не знаем буквально ничего конкретного.Многие "эксперты" обожают рассказывать, как надо было делать то-то и то-то. Во что вкладывать деньги прежде всего – в обучение метать противотанковую мину в подвал или в разработку "Орешника"?По личному опыту могу сказать, что военную технику, случайно попавшую в кадр за несколько километров, реально не заметить даже на своем же фото.Остается только пожелать читателям терпения и крепкого здоровья, чтобы надеяться дожить до эпохи открытия документов. Причем со сверкой разных источников, в идеале - разных сторон. "Я воевал, я знаю", "мне такое рассказали" - это не источники.- Европа активно перевооружается. Тем не менее у нас некоторые эксперты уверены, что даже совокупная мощь европейских стран не способна противостоять России. Не слишком ли шапкозакидательски выглядят эти заявления, чего нам следует опасаться?- Как много лет изучавший документы по ВПК – выскажу осторожный оптимизм.Уже Первая мировая показала, что ресурсов Европы для большой войны не хватит (вышеупомянутый Блиох оказался прав) – придется привлекать Россию, США, промышленность Британской империи и Японии, сырье, солдат и рабочих из Африки, продовольствие из Латинской Америки.И разборы после ПМВ показали, что невозможно просто повелеть "стройте военный завод": необходимо уникальное сырье, собственно инфраструктура завода, строго определенные станки, рабочие… И только потом начинается выпуск – причем, как правило, медленно и с большим браком.Немного проверяемых фактов из современности.Военный бюджет США – около триллиона долларов в год. Но даже они только что "зарезали" кучу перспективных программ, от легкого танка M10 "Букер" до дальнобойных гаубиц ERCA. И вновь сокращают наличный парк техники.У Британии не осталось самоходных гаубиц AS-90 (то есть вообще) - все переданы Украине.Десятки лет в Британии, Франции, Германии сокращали численность вооруженных сил и особенно техники. А немалая часть оставшихся танков и самолётов приходили в негодность – что проверяется по зарубежной же профильной прессе.Для наращивания выпуска оружия необходима сильная и обеспеченная экономика. Еще в 2010 году Путин спрашивал в Германии: "Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Вы будете дровами топить? Но и за дровами надо в Сибирь ехать". Время показало – кто был прав. Сейчас в странах Европы закрываются целые отрасли промышленности.Не первый раз в Европе приходят к власти популисты, обещающие избирателям процветание за счет покорения и ограбления других народов.Именно так поступали нацисты – грабя сначала германских евреев, потом захваченные страны Европы, затем Советский Союз.Мы привыкли думать, что Третий рейх - несокрушимая машина смерти, c идеальным "орднунгом". Книги Адама Туза "Цена разрушения" и Али Гётца "Народное государство Гитлера: грабеж, расовая война и национал-социализм" на документах показывают реальную картину. Чудовищная грызня между фирмами, родами войск и дикие авантюры в экономике.Германия, бешеными темпами перевооружая армию и одновременно покупая лояльность немцев снижением налогов и повышением пенсий, уже к 1938-39 году пришла к настоящей "финансовой пирамиде". Рейху без ограбления "чужих" народов грозил полный крах.Именно поэтому идейные наследники нацистов так запугивают Европу войной с Россией – под нее можно списать любые провалы.Свежий пример – впервые в истории ФРГ глава победившей на выборах партии провалил первое голосование на пост канцлера Германии (но был избран во втором туре). В Британии каждый следующий премьер ухитряется за пару месяцев стать еще непопулярнее предыдущих.Именно поэтому России нужна "скучная" продуманная политика на годы вперед. Как сейчас.- Трамп недавно заявил, что вклад Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне значительно превосходил участие других государств. Не умаляя усилий союзников, все-таки кажется, что он погорячился. В чем был реальный вклад именно США в общую победу?Пожалуй, главный вклад США в общую победу – это технология. Цитируя советского инженера Шейнмана, написавшего поучительную книгу "Что я видел в Америке. Что я сделал в СССР": "Стиль точной, планомерной, без рывков работы массово-поточного производства".Разделить выпуск сложнейшей продукции – автомобиля, самолета, радиостанции, корабля… на простые операции, доступные даже неквалифицированным рабочим. При этом добиваясь невероятной точности и качества.Обучившись в США, советские инженеры на заокеанском опыте построили крупнейшие заводы ГАЗ и СТЗ (Сталинградский тракторный). Сами США – выпустили около миллиона джипов, тысячи транспортов "Либерти" и десятки тысяч четырёхмоторных бомбардировщиков. Третий рейх о таких успехах и мечтать не мог.Во Вторую мировую наши страны, достигли, пожалуй, идеального партнерства - СССР и Китай перемалывали крупные сухопутные силы Германии и Японии, США и Британия "ломали хребет" вражеским флотам и авиации, одновременно поставляя союзникам самое необходимое. Президент США Рузвельт так пояснил свою стратегию ленд-лиза: "Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся твой дом".Поэтому любимое занятие современных "журналистов" разных стран "А те мало потеряли! А эти вообще бяки были!" не имеет смысла. Союзники по Второй мировой воевали вместе.Наверное, главный итог прошедшей войны – во имя общей победы надо уметь договариваться. Лидеры СССР, США, Британии, Китая и Франции смогли найти общий язык, несмотря на разделявшие их пропасти идеологий. Формально близкие друг другу лидеры Германии, Италии и Японии не смогли договориться даже о координации усилий – и проиграли.Сейчас Россия предлагает взаимовыгодный диалог политикам всего мира. Хотят слышать наши предложения не все. Однако понимающих точку зрения России все больше. И это внушает уверенность, что и сейчас наша страна победит.

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