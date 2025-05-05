https://ukraina.ru/20250505/armiya-rossii-gromit-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-i-priblizhaetsya-k-granitse-s-dnepropetrovskoy-1062937335.html

Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской

Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской - 05.05.2025 Украина.ру

Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской

Российские войска продвинулись Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State

2025-05-05T14:20

2025-05-05T14:20

2025-05-05T14:20

россия

белгородская область

курская область

вооруженные силы украины

ск рф

новости

кто

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062843337_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_c7b59deb4b4ccb91439b4b31cc439040.png

Российская армия отбросила подразделения ВСУ от Демидовки в Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки.Армии России также сопутствует успех в зоне СВО на территории ДНР. Там под Покровском (переименованным Красноармейском) ВСУ сумели частично восстановить позиции у Лысовки. При этом отмечено продвижение российских войск к западу от Великой Новосёлки.Российским подразделениям удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе у Зеленого Поля. Также им удалось ухудшить положение ВСУ восточнее Новодаровки.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка

https://ukraina.ru/20250505/russkaya-vesna-vdv-zavershayut-razgrom-vsu-v-belovodakh-sumskoy-oblasti--1062931702.html

россия

белгородская область

курская область

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, ск рф, новости, кто, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, днр, новые регионы, донбасс, всу, разгром всу, всу в болгородской области