Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской - 05.05.2025 Украина.ру
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Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской
Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской - 05.05.2025 Украина.ру
Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской
Российские войска продвинулись Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State
2025-05-05T14:20
2025-05-05T14:20
россия
белгородская область
курская область
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Российская армия отбросила подразделения ВСУ от Демидовки в Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки.Армии России также сопутствует успех в зоне СВО на территории ДНР. Там под Покровском (переименованным Красноармейском) ВСУ сумели частично восстановить позиции у Лысовки. При этом отмечено продвижение российских войск к западу от Великой Новосёлки.Российским подразделениям удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе у Зеленого Поля. Также им удалось ухудшить положение ВСУ восточнее Новодаровки.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
https://ukraina.ru/20250505/russkaya-vesna-vdv-zavershayut-razgrom-vsu-v-belovodakh-sumskoy-oblasti--1062931702.html
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Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Новости, КТО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ДНР, Новые регионы, Донбасс, ВСУ, разгром ВСУ, ВСУ в Болгородской области

Армия России громит ВСУ в Белгородской области и приближается к границе с Днепропетровской

14:20 05.05.2025
 
© Украина.руКарта Белгородской и Харьковской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Украина.ру
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Российские войска продвинулись Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State
Российская армия отбросила подразделения ВСУ от Демидовки в Белгородской области и приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки.
Армии России также сопутствует успех в зоне СВО на территории ДНР. Там под Покровском (переименованным Красноармейском) ВСУ сумели частично восстановить позиции у Лысовки. При этом отмечено продвижение российских войск к западу от Великой Новосёлки.
Российским подразделениям удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе у Зеленого Поля. Также им удалось ухудшить положение ВСУ восточнее Новодаровки.
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
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