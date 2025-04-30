СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области - 30.04.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области - 30.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
Обстоятельства убийства украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области устанавливаются российскими следователями. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-30T13:21
2025-04-30T13:21
новости
россия
курская область
украина
ск рф
мирные жители
военные преступления
кто
криминал
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Военные следователи СК России проводят работу с гражданами, эвакуированными из села Погребки (Суджанский район Курской области)."Один из местных жителей сообщил о том, что в августе 2024 года в селе Погребки fpv-дрон украинских вооруженных формирований целенаправленно ударил по жилому дому, где находилась его мать. Она получила тяжелую травму, от которой в последующем скончалась",- сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство опубликовало фрагмент дачи показаний потерпевшим.В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Там также заверили, что при расследовании будут проведены следственные действия, направленные на опознание погибшей, а также на фиксацию следов применения украинской стороной беспилотного летательного аппарата по гражданскому объекту."Ранее уже были задокументированы факты убийства украинскими националистами нескольких жителей этого населенного пункта. Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные и к этому преступлению", - напомнили в следственном ведомстве.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях Также сообщалось, что СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
https://ukraina.ru/20250430/sk-rossii-zafiksiroval-novye-prestupleniya-vsu-v-otnoshenii-mirnogo-naseleniya-dnr-1062862141.html
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, мирные жители, военные преступления, кто, криминал
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, мирные жители, Военные преступления, КТО, криминал

СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области

13:21 30.04.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Обстоятельства убийства украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области устанавливаются российскими следователями. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Военные следователи СК России проводят работу с гражданами, эвакуированными из села Погребки (Суджанский район Курской области).
"Один из местных жителей сообщил о том, что в августе 2024 года в селе Погребки fpv-дрон украинских вооруженных формирований целенаправленно ударил по жилому дому, где находилась его мать. Она получила тяжелую травму, от которой в последующем скончалась",- сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство опубликовало фрагмент дачи показаний потерпевшим.
В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Там также заверили, что при расследовании будут проведены следственные действия, направленные на опознание погибшей, а также на фиксацию следов применения украинской стороной беспилотного летательного аппарата по гражданскому объекту.
"Ранее уже были задокументированы факты убийства украинскими националистами нескольких жителей этого населенного пункта. Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные и к этому преступлению", - напомнили в следственном ведомстве.
11:28
СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНРСледователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом 30 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее на эту тему: СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
Также сообщалось, что СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
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