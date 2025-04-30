https://ukraina.ru/20250430/sk-rf-rassleduet-ubiystvo-ukrainskimi-voennosluzhaschimi-zhitelnitsy-sela-pogrebki-kurskoy-oblasti-1062868617.html

СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области

СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области - 30.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области

Обстоятельства убийства украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области устанавливаются российскими следователями. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-30T13:21

2025-04-30T13:21

2025-04-30T13:21

новости

россия

курская область

украина

ск рф

мирные жители

военные преступления

кто

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg

Военные следователи СК России проводят работу с гражданами, эвакуированными из села Погребки (Суджанский район Курской области)."Один из местных жителей сообщил о том, что в августе 2024 года в селе Погребки fpv-дрон украинских вооруженных формирований целенаправленно ударил по жилому дому, где находилась его мать. Она получила тяжелую травму, от которой в последующем скончалась",- сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство опубликовало фрагмент дачи показаний потерпевшим.В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Там также заверили, что при расследовании будут проведены следственные действия, направленные на опознание погибшей, а также на фиксацию следов применения украинской стороной беспилотного летательного аппарата по гражданскому объекту."Ранее уже были задокументированы факты убийства украинскими националистами нескольких жителей этого населенного пункта. Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные и к этому преступлению", - напомнили в следственном ведомстве.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях Также сообщалось, что СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ

https://ukraina.ru/20250430/sk-rossii-zafiksiroval-novye-prestupleniya-vsu-v-otnoshenii-mirnogo-naseleniya-dnr-1062862141.html

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, ск рф, мирные жители, военные преступления, кто, криминал