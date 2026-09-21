Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности - 21.09.2026 Украина.ру
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Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности
Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности - 21.09.2026 Украина.ру
Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности
Примером успешной работы российских бойцов по вражеским беспилотникам стало рекордное уничтожение восьми тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга" менее чем за 20 минут. Об этом утром 21 сентября пишет РИА Новости
2026-09-21T09:04
2026-09-21T09:04
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атака бпла
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По словам командира разведывательного подразделения группировки "Север" с позывным Буревестник, расчёты дронов-перехватчиков эффективно противодействуют гексакоптерам R-18 "Баба-Яга". Они также работают и против разведывательных аппаратов противника, включая "Мавики", "Марсиане", "Фурии" и другие."Елочка" себя очень хорошо зарекомендовала. В течение 20 минут двумя расчетами было сбито около восьми дронов "Баба-Яга". Самое удивительное — сделать это удалось за столь короткий промежуток времени, учитывая, что весь мир оснащает нашего врага дронами, гексакоптерами и различными видами беспилотников", — рассказал собеседник агентства."Такое большое количество сбитых аппаратов за столь короткое время редко увидишь на всем направлении. Наши бойцы отлично справились и защитили товарищей, выполнявших боевую задачу", — добавил Буревестник.От также отметил, что расчёты дронов-перехватчиков, которые есть в каждом подразделении группировки войск "Север", за несколько месяцев уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга". Для этого применяются FPV-тараны с осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями, "которые подрывают над безопасными участками местности"."Кроме того, данная система борьбы с воздушной угрозой помогает нашим штурмовикам при выполнении задач по уничтожению сил противника в "Волчанском котле". Кольцо окружения постепенно сужается, а уничтожение R-18 лишает ВСУ единственной возможности доставки материальных средств", — подчеркнул офицер.Подробнее о противодействии современной воздушной угрозе - в материале Геннадия Алёхина Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Спецоперация, елка, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, ПВО, новости СВО, Харьковская область, ВС РФ, наступление ВС РФ

Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности

09:04 21.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС "Курск" на Сумском направлении СВО
Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС Курск на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Примером успешной работы российских бойцов по вражеским беспилотникам стало рекордное уничтожение восьми тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга" менее чем за 20 минут. Об этом утром 21 сентября пишет РИА Новости
По словам командира разведывательного подразделения группировки "Север" с позывным Буревестник, расчёты дронов-перехватчиков эффективно противодействуют гексакоптерам R-18 "Баба-Яга". Они также работают и против разведывательных аппаратов противника, включая "Мавики", "Марсиане", "Фурии" и другие.
"Елочка" себя очень хорошо зарекомендовала. В течение 20 минут двумя расчетами было сбито около восьми дронов "Баба-Яга". Самое удивительное — сделать это удалось за столь короткий промежуток времени, учитывая, что весь мир оснащает нашего врага дронами, гексакоптерами и различными видами беспилотников", — рассказал собеседник агентства.
"Такое большое количество сбитых аппаратов за столь короткое время редко увидишь на всем направлении. Наши бойцы отлично справились и защитили товарищей, выполнявших боевую задачу", — добавил Буревестник.
От также отметил, что расчёты дронов-перехватчиков, которые есть в каждом подразделении группировки войск "Север", за несколько месяцев уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга". Для этого применяются FPV-тараны с осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями, "которые подрывают над безопасными участками местности".
"Кроме того, данная система борьбы с воздушной угрозой помогает нашим штурмовикам при выполнении задач по уничтожению сил противника в "Волчанском котле". Кольцо окружения постепенно сужается, а уничтожение R-18 лишает ВСУ единственной возможности доставки материальных средств", — подчеркнул офицер.
Подробнее о противодействии современной воздушной угрозе - в материале Геннадия Алёхина Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России.
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