https://ukraina.ru/20260921/zemlya-nasha-velika-i-obilna-a-poryadka-v-ney-net-prizvanie-ryurika-i-rozhdenie-russkogo-gosudarstva-1083247876.html

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства - 21.09.2026 Украина.ру

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства

"Давай пошлём к варягам: пускай придут княжить. Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет", – Алексей Константинович Толстой сообщение "Провести временных лет" передал буквально дословно. Остаётся добавить, что новость эту летописец датировал 862 годом, а символической датой считается 21 сентября

2026-09-21T08:00

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В истории с Рюриком возникает три важных вопроса: откуда он явился, что он основал и какое всё это отношение имеет к Киеву.Происхождение РюрикаПроблема с самого начала её научного рассмотрения в XVIII веке приобрела политическое значение и остаётся в таком статусе по сей день. Вопрос трактовки слов летописца рассматривается с той точки зрения, что приехали немцы (Миллер и иже с ним) и объявили, что государство у нас, неполноценных, учредили немцы же (в смысле – скандинавы, но не суть). А мы не такие, нами немцы никогда не правили (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская делает отсутствующее выражение лица).Любое обсуждение "норманской теории" в социальных сетях сопровождается массовыми патриотическими демонстрациями, участники которых скандируют лозунги, подозрительно напоминающие написанные 180 лет назад слова Тараса Шевченко (российские "патриоты" в таком случае страшно обижаются и истерят ещё больше):"Немец скажет: "Вы: монголы!"- "Монголы, монголы!"Золотого Тамерлана внуки –только голы!"Разумеется, конструктивная дискуссия в таких условиях невозможна, потому мы вести её и не будем. Смысл? "Патриоты" всё равно считают, что норманисты продались мировой немецкой научной мафии. То, что первым норманистом был Нестор… Кстати, а он точно был?Нет, Нестор норманистом не был и даже слов таких не знал. Он просто обозначил, что в качестве правителей чудь, весь, ильменские словене и кривичи (первые и вторые – финно-угорцы, остальные – славяне) призвали варягов, именующие себя "русь". Специально отмечено, что эти варяги не были англами, свеями (шведами), урманами (общее значение – норманны, узкое, как в данном случае – норвежцы), готами.В списке актуальных народов, к которым могла относиться "русь", – гёты (южношведский племенной союз, иногда ассоциируемый с ютами) или даны. Приходилось читать и о других версиях, например, что речь идёт о славянах-ободритах. Нестор ясности в этот вопрос не вносит, чему могут быть три причины.Во-первых, потому что незачем объяснять то, что и так все знают – это наиболее частый корень исторических недоговоренностей (потому историки так любят свидетельства иностранцев, которые всё объясняют). Это, видимо, не тот случай – Нестор всё же пытается объяснить, что "русь" – самоназвание какой-то группы варягов, которое перешло на подданых новой династии.Во-вторых, потому что он сам не знает – история Рюрика и его ближайших потомков дошла до него в форме изустных преданий (сейчас, всё же, считается, что сюжет был позаимствован из более ранних, не дошедших до нас летописных сводов).В-третьих, это чисто легендарный сюжет – князья были местные, но выдали их за пришлых (ср. с легендой происхождении польской шляхты от сарматов).Доктор исторических наук Дмитрий Володихин полагает, что русь – "зеландские даны из Роскилле (город на острове Зеландия, имевший для данов сакральное значение – Авт.) либо руяне (славянское племя, жившее на острове Рюген – Авт.). Притом, скорее, именно даны, ведь летопись относит "русь" к числу варяжских народов".На настоящий момент наиболее популярна версия о том, что летописный Рюрик был хорошо известным по западноевропейским хроникам данский конунг Рёрик, относившийся к королевскому роду. Известен он, в основном, всякими безобразиями и историки заметили, что между 863 и 870 годами сообщений о чинимых Рёриком безобразиях почему-то не было. А это как раз примерно то время, когда славяне призывали варягов править.По версии нашего летописца Рюрик в 879 году умер, по версии западноевропейских источников Рёрик в 870 году снова отметился чем-то возмутительным… Но одно другому не противоречит.Из важного – Рёрик был христианином (не православным конечно – это до раскола было), а о Рюрике у Нестора такой информации не было, но она могла до него не дойти – его источникам эти сведениями могли показаться не значимыми.Что учредил Рюрик?Тут как раз известно совершенно точно и ответ "патриотов" должен устраивать (устраивает не всегда, потому что "патриоты" бывают поразительно безграмотными).Для чего его вообще пригласили-то?В 862 году (если верить ПВЛ, а мы, за отсутствием разумной альтернативы, верим) племенные союзы Северной Руси изгнали варягов, которым до этого платили дань, и решили жить своим умом. Попытка не задалась – "и вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся". В общем – известная история: элиты племенных объединений не смогли сложить себе цену.Т.е., элитам потребовался равноудалённый от всех центров влияния модератор. Потому что "земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет". Взять его можно было только извне. "И придоша старейший Рюрик, седе Новегороде, а другие Синеус на Белеозере, а третий Изборсте – Трувор".Дискуссию относительно того, действительно ли Синеус и Трувор люди, а не предметы домашнего обихода (древнешведские "синэ хюс" – "свой дом" и "тру варинг" – "верная дружина") оставим в стороне. Летописец оставил рабочую схему – было три племенных союза, которые никак не могли друг с другом договориться, поставили в их главе трёх братьев, которые между собой договорились*. Потом Синеус и Трувор умре "и прия власть Рюрик". Причём подданные его братьев не сопротивлялись – видимо между ними была проведена соответствующая работа.Отдельно отметим – от варягов не требовалось экспортировать государственность. Наши предки с какой стороны за ложку взяться знали и теоретически, и на практике.О том, что Рюрик был приглашён возглавить уже готовую систему управления говорит наличие собственной юридической терминологии: правитель на Руси – князь, а не конунг, народное собрание – вече, а не тинг… В значительной части это, конечно, тоже заимствования, но не варяжские. Южнее, по некоторым данным, правителей вообще каганами называли, но это дело тёмное – сообщения иностранных источников, которые нашу терминологию просто не знали и могли по аналогии князя каганом назвать (что, разумеется, не мешает "патриотам" развивать теории о том, что в Киеве в этом время существовало еврейское государство во главе с каганом и сыном его кагановичем – возможно даже Лазарем Моисеевичем).Понятно, разводящий нужен был не одноразовый, а на постоянной основе и, соответственно, Рюрик должен был учредить династию – родить ребёнка и передать власть ему. Это тоже было выполнено – появился Игорь (Ингвар), по малолетству же к нему был приставлен регент – Вещий Олег (Хальг).А потом они свалили на юга…Как столица переместилась в Киев?В соответствии с ПВЛ Рюрик сел в Новгороде и… это не так. Рюрик сел в "старгороде". Тут разные изводы ПВЛ дают разный ответ относительно первоначальной столицы.Вы задумывались, почему один из самых старых русских городов носит название Новгород? Потому что он новый. Во времена Рюрика в том районе было более старое поселение. Сейчас этот археологический памятник называют Рюриково городище. В этом месте сел князь, а в паре километров был основан торгово-ремесленный посад, который и стал собственно Великим Новгородом. Кстати, возникли они примерно одновременно – на рубеже 850-60-х годов, но на месте Городища люди селились и раньше. Резиденция князей на этом месте была до начала XI века, но ещё во время осады Новгорода в 1477-78 годах в Городище располагалась ставка Ивана III.По другой версии Рюрик изначально сел в Старой Ладоге, которая была старым варяжским форпостом на этих землях – археология там очень богатая и сомнений в изначальной принадлежности города не оставляющая.К Киеву вся эта история никакого отношения не имела. Рюрик, скорее всего, вообще про него не знал. К нему подходили какие-то Аскольд и Дир – отпрашивались в Константинополь (кто они, почему спрашивали разрешения у Рюрика, зачем ехали – неизвестно). До Константинополя они не доплыли – нашли город Киев, плативший дань хазарам, и сели в нём княжить.А вот Олег об этом факте знал и решил сменить дислокацию государственного центра.Во-первых, ещё когда Рюрик стал единовластным правителем, он существенно расширил государство за пределы первоначальных трёх племенных союзов и в государстве встал вопрос логистики – местоположение северной столицы не самое удобное.Во-вторых, Олега интересовал контроль над торговым путём по Днепру (который "из варяг в греки") и тут уже можно было пожертвовать и общегосударственной логистикой.Т.о., "новгородская Русь" просуществовала двадцать лет, но фактически это легендарная часть (во всякому случае – если Рюрик не Рёрик) вполне исторической Киевской Руси. Во имя её (а на самом деле – чтобы не обидеть случайно директора Украинского института национальной памяти и не ухудшить тем самым переговорный фон, что бы это ни значило) российские историки сейчас отказываются от Киевской Руси, просуществовавшей почти 370 лет…* У чуди и веси, как считается сейчас, единого племенного центра не было, но они могли управляться как из Изборска, так и из Новгорода.

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https://ukraina.ru/20190729/1024423942.html

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https://ukraina.ru/20260809/zachem-nam-nuzhna-kievskaya-rus-stoyakin-o-znachenii-istoricheskogo-termina-i-ego-roli-v-istorii-1082328183.html

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история, киев, городище, днепр, тарас шевченко, русь, ix век, князья