"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства - 21.09.2026 Украина.ру
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История
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"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства
"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства - 21.09.2026 Украина.ру
"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства
"Давай пошлём к варягам: пускай придут княжить. Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет", – Алексей Константинович Толстой сообщение "Провести временных лет" передал буквально дословно. Остаётся добавить, что новость эту летописец датировал 862 годом, а символической датой считается 21 сентября
2026-09-21T08:00
2026-09-21T08:00
история
история
киев
городище
днепр
тарас шевченко
русь
ix век
князья
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В истории с Рюриком возникает три важных вопроса: откуда он явился, что он основал и какое всё это отношение имеет к Киеву.Происхождение РюрикаПроблема с самого начала её научного рассмотрения в XVIII веке приобрела политическое значение и остаётся в таком статусе по сей день. Вопрос трактовки слов летописца рассматривается с той точки зрения, что приехали немцы (Миллер и иже с ним) и объявили, что государство у нас, неполноценных, учредили немцы же (в смысле – скандинавы, но не суть). А мы не такие, нами немцы никогда не правили (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская делает отсутствующее выражение лица).Любое обсуждение "норманской теории" в социальных сетях сопровождается массовыми патриотическими демонстрациями, участники которых скандируют лозунги, подозрительно напоминающие написанные 180 лет назад слова Тараса Шевченко (российские "патриоты" в таком случае страшно обижаются и истерят ещё больше):"Немец скажет: "Вы: монголы!"- "Монголы, монголы!"Золотого Тамерлана внуки –только голы!"Разумеется, конструктивная дискуссия в таких условиях невозможна, потому мы вести её и не будем. Смысл? "Патриоты" всё равно считают, что норманисты продались мировой немецкой научной мафии. То, что первым норманистом был Нестор… Кстати, а он точно был?Нет, Нестор норманистом не был и даже слов таких не знал. Он просто обозначил, что в качестве правителей чудь, весь, ильменские словене и кривичи (первые и вторые – финно-угорцы, остальные – славяне) призвали варягов, именующие себя "русь". Специально отмечено, что эти варяги не были англами, свеями (шведами), урманами (общее значение – норманны, узкое, как в данном случае – норвежцы), готами.В списке актуальных народов, к которым могла относиться "русь", – гёты (южношведский племенной союз, иногда ассоциируемый с ютами) или даны. Приходилось читать и о других версиях, например, что речь идёт о славянах-ободритах. Нестор ясности в этот вопрос не вносит, чему могут быть три причины.Во-первых, потому что незачем объяснять то, что и так все знают – это наиболее частый корень исторических недоговоренностей (потому историки так любят свидетельства иностранцев, которые всё объясняют). Это, видимо, не тот случай – Нестор всё же пытается объяснить, что "русь" – самоназвание какой-то группы варягов, которое перешло на подданых новой династии.Во-вторых, потому что он сам не знает – история Рюрика и его ближайших потомков дошла до него в форме изустных преданий (сейчас, всё же, считается, что сюжет был позаимствован из более ранних, не дошедших до нас летописных сводов).В-третьих, это чисто легендарный сюжет – князья были местные, но выдали их за пришлых (ср. с легендой происхождении польской шляхты от сарматов).Доктор исторических наук Дмитрий Володихин полагает, что русь – "зеландские даны из Роскилле (город на острове Зеландия, имевший для данов сакральное значение – Авт.) либо руяне (славянское племя, жившее на острове Рюген – Авт.). Притом, скорее, именно даны, ведь летопись относит "русь" к числу варяжских народов".На настоящий момент наиболее популярна версия о том, что летописный Рюрик был хорошо известным по западноевропейским хроникам данский конунг Рёрик, относившийся к королевскому роду. Известен он, в основном, всякими безобразиями и историки заметили, что между 863 и 870 годами сообщений о чинимых Рёриком безобразиях почему-то не было. А это как раз примерно то время, когда славяне призывали варягов править.По версии нашего летописца Рюрик в 879 году умер, по версии западноевропейских источников Рёрик в 870 году снова отметился чем-то возмутительным… Но одно другому не противоречит.Из важного – Рёрик был христианином (не православным конечно – это до раскола было), а о Рюрике у Нестора такой информации не было, но она могла до него не дойти – его источникам эти сведениями могли показаться не значимыми.Что учредил Рюрик?Тут как раз известно совершенно точно и ответ "патриотов" должен устраивать (устраивает не всегда, потому что "патриоты" бывают поразительно безграмотными).Для чего его вообще пригласили-то?В 862 году (если верить ПВЛ, а мы, за отсутствием разумной альтернативы, верим) племенные союзы Северной Руси изгнали варягов, которым до этого платили дань, и решили жить своим умом. Попытка не задалась – "и вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся". В общем – известная история: элиты племенных объединений не смогли сложить себе цену.Т.е., элитам потребовался равноудалённый от всех центров влияния модератор. Потому что "земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет". Взять его можно было только извне. "И придоша старейший Рюрик, седе Новегороде, а другие Синеус на Белеозере, а третий Изборсте – Трувор".Дискуссию относительно того, действительно ли Синеус и Трувор люди, а не предметы домашнего обихода (древнешведские "синэ хюс" – "свой дом" и "тру варинг" – "верная дружина") оставим в стороне. Летописец оставил рабочую схему – было три племенных союза, которые никак не могли друг с другом договориться, поставили в их главе трёх братьев, которые между собой договорились*. Потом Синеус и Трувор умре "и прия власть Рюрик". Причём подданные его братьев не сопротивлялись – видимо между ними была проведена соответствующая работа.Отдельно отметим – от варягов не требовалось экспортировать государственность. Наши предки с какой стороны за ложку взяться знали и теоретически, и на практике.О том, что Рюрик был приглашён возглавить уже готовую систему управления говорит наличие собственной юридической терминологии: правитель на Руси – князь, а не конунг, народное собрание – вече, а не тинг… В значительной части это, конечно, тоже заимствования, но не варяжские. Южнее, по некоторым данным, правителей вообще каганами называли, но это дело тёмное – сообщения иностранных источников, которые нашу терминологию просто не знали и могли по аналогии князя каганом назвать (что, разумеется, не мешает "патриотам" развивать теории о том, что в Киеве в этом время существовало еврейское государство во главе с каганом и сыном его кагановичем – возможно даже Лазарем Моисеевичем).Понятно, разводящий нужен был не одноразовый, а на постоянной основе и, соответственно, Рюрик должен был учредить династию – родить ребёнка и передать власть ему. Это тоже было выполнено – появился Игорь (Ингвар), по малолетству же к нему был приставлен регент – Вещий Олег (Хальг).А потом они свалили на юга…Как столица переместилась в Киев?В соответствии с ПВЛ Рюрик сел в Новгороде и… это не так. Рюрик сел в "старгороде". Тут разные изводы ПВЛ дают разный ответ относительно первоначальной столицы.Вы задумывались, почему один из самых старых русских городов носит название Новгород? Потому что он новый. Во времена Рюрика в том районе было более старое поселение. Сейчас этот археологический памятник называют Рюриково городище. В этом месте сел князь, а в паре километров был основан торгово-ремесленный посад, который и стал собственно Великим Новгородом. Кстати, возникли они примерно одновременно – на рубеже 850-60-х годов, но на месте Городища люди селились и раньше. Резиденция князей на этом месте была до начала XI века, но ещё во время осады Новгорода в 1477-78 годах в Городище располагалась ставка Ивана III.По другой версии Рюрик изначально сел в Старой Ладоге, которая была старым варяжским форпостом на этих землях – археология там очень богатая и сомнений в изначальной принадлежности города не оставляющая.К Киеву вся эта история никакого отношения не имела. Рюрик, скорее всего, вообще про него не знал. К нему подходили какие-то Аскольд и Дир – отпрашивались в Константинополь (кто они, почему спрашивали разрешения у Рюрика, зачем ехали – неизвестно). До Константинополя они не доплыли – нашли город Киев, плативший дань хазарам, и сели в нём княжить.А вот Олег об этом факте знал и решил сменить дислокацию государственного центра.Во-первых, ещё когда Рюрик стал единовластным правителем, он существенно расширил государство за пределы первоначальных трёх племенных союзов и в государстве встал вопрос логистики – местоположение северной столицы не самое удобное.Во-вторых, Олега интересовал контроль над торговым путём по Днепру (который "из варяг в греки") и тут уже можно было пожертвовать и общегосударственной логистикой.Т.о., "новгородская Русь" просуществовала двадцать лет, но фактически это легендарная часть (во всякому случае – если Рюрик не Рёрик) вполне исторической Киевской Руси. Во имя её (а на самом деле – чтобы не обидеть случайно директора Украинского института национальной памяти и не ухудшить тем самым переговорный фон, что бы это ни значило) российские историки сейчас отказываются от Киевской Руси, просуществовавшей почти 370 лет…* У чуди и веси, как считается сейчас, единого племенного центра не было, но они могли управляться как из Изборска, так и из Новгорода.
https://ukraina.ru/20251109/1050781378.html
https://ukraina.ru/20190729/1024423942.html
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история, киев, городище, днепр, тарас шевченко, русь, ix век, князья
История, История, Киев, Городище, Днепр, Тарас Шевченко, Русь, IX век, князья

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства

08:00 21.09.2026
 
© commons.wikimedia.orgВиктор Васнецов "Призвание варягов, 1909 год
Виктор Васнецов Призвание варягов, 1909 год - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© commons.wikimedia.org
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"Давай пошлём к варягам: пускай придут княжить. Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет", – Алексей Константинович Толстой сообщение "Провести временных лет" передал буквально дословно. Остаётся добавить, что новость эту летописец датировал 862 годом, а символической датой считается 21 сентября
В истории с Рюриком возникает три важных вопроса: откуда он явился, что он основал и какое всё это отношение имеет к Киеву.
Происхождение Рюрика
Проблема с самого начала её научного рассмотрения в XVIII веке приобрела политическое значение и остаётся в таком статусе по сей день. Вопрос трактовки слов летописца рассматривается с той точки зрения, что приехали немцы (Миллер и иже с ним) и объявили, что государство у нас, неполноценных, учредили немцы же (в смысле – скандинавы, но не суть). А мы не такие, нами немцы никогда не правили (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская делает отсутствующее выражение лица).
Любое обсуждение "норманской теории" в социальных сетях сопровождается массовыми патриотическими демонстрациями, участники которых скандируют лозунги, подозрительно напоминающие написанные 180 лет назад слова Тараса Шевченко (российские "патриоты" в таком случае страшно обижаются и истерят ещё больше):
"Немец скажет: "Вы: монголы!"
- "Монголы, монголы!"
Золотого Тамерлана внуки –
только голы!"
Разумеется, конструктивная дискуссия в таких условиях невозможна, потому мы вести её и не будем. Смысл? "Патриоты" всё равно считают, что норманисты продались мировой немецкой научной мафии. То, что первым норманистом был Нестор… Кстати, а он точно был?
Виктор Васнецов Нестор Летописец. Эскиз росписи пилона главного нефа Владимирского собора, 1885-93 года, ГТГ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября 2025, 08:00История
Нестор-летописец — первый русский историк9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)
Нет, Нестор норманистом не был и даже слов таких не знал. Он просто обозначил, что в качестве правителей чудь, весь, ильменские словене и кривичи (первые и вторые – финно-угорцы, остальные – славяне) призвали варягов, именующие себя "русь". Специально отмечено, что эти варяги не были англами, свеями (шведами), урманами (общее значение – норманны, узкое, как в данном случае – норвежцы), готами.
В списке актуальных народов, к которым могла относиться "русь", – гёты (южношведский племенной союз, иногда ассоциируемый с ютами) или даны. Приходилось читать и о других версиях, например, что речь идёт о славянах-ободритах. Нестор ясности в этот вопрос не вносит, чему могут быть три причины.
Во-первых, потому что незачем объяснять то, что и так все знают – это наиболее частый корень исторических недоговоренностей (потому историки так любят свидетельства иностранцев, которые всё объясняют). Это, видимо, не тот случай – Нестор всё же пытается объяснить, что "русь" – самоназвание какой-то группы варягов, которое перешло на подданых новой династии.
© Фото : Василий СтоякинНиколай Рерих "Заморские гости", 1901 год, ГТГ
Николай Рерих Заморские гости, 1901 год, ГТГ - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Василий Стоякин
Николай Рерих "Заморские гости", 1901 год, ГТГ
Во-вторых, потому что он сам не знает – история Рюрика и его ближайших потомков дошла до него в форме изустных преданий (сейчас, всё же, считается, что сюжет был позаимствован из более ранних, не дошедших до нас летописных сводов).
В-третьих, это чисто легендарный сюжет – князья были местные, но выдали их за пришлых (ср. с легендой происхождении польской шляхты от сарматов).
Доктор исторических наук Дмитрий Володихин полагает, что русь – "зеландские даны из Роскилле (город на острове Зеландия, имевший для данов сакральное значение – Авт.) либо руяне (славянское племя, жившее на острове Рюген – Авт.). Притом, скорее, именно даны, ведь летопись относит "русь" к числу варяжских народов".
Крещение Руси князь Владимир - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 14:26
Долгий путь к Богу. Крещёная русь до крещения Руси28 июля в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира отмечается День Крещения Руси. О таком знаковом для нашей цивилизации событии мы можем судить, как и обо всем, что происходило в X веке на периферии тогдашней цивилизации, то есть по летописям и хроникам, многие из которых нередко противоречат друг другу и составлены столетия спустя
На настоящий момент наиболее популярна версия о том, что летописный Рюрик был хорошо известным по западноевропейским хроникам данский конунг Рёрик, относившийся к королевскому роду. Известен он, в основном, всякими безобразиями и историки заметили, что между 863 и 870 годами сообщений о чинимых Рёриком безобразиях почему-то не было. А это как раз примерно то время, когда славяне призывали варягов править.
По версии нашего летописца Рюрик в 879 году умер, по версии западноевропейских источников Рёрик в 870 году снова отметился чем-то возмутительным… Но одно другому не противоречит.
Из важного – Рёрик был христианином (не православным конечно – это до раскола было), а о Рюрике у Нестора такой информации не было, но она могла до него не дойти – его источникам эти сведениями могли показаться не значимыми.
© commons.wikimedia.orgРюрик на памятнике "Тысячелетие России"
Рюрик на памятнике Тысячелетие России - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© commons.wikimedia.org
Рюрик на памятнике "Тысячелетие России"
Что учредил Рюрик?
Тут как раз известно совершенно точно и ответ "патриотов" должен устраивать (устраивает не всегда, потому что "патриоты" бывают поразительно безграмотными).
Для чего его вообще пригласили-то?
В 862 году (если верить ПВЛ, а мы, за отсутствием разумной альтернативы, верим) племенные союзы Северной Руси изгнали варягов, которым до этого платили дань, и решили жить своим умом. Попытка не задалась – "и вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся". В общем – известная история: элиты племенных объединений не смогли сложить себе цену.
Илья Муромец (фрагмент картины В. Васнецова Три богатыря) - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
12 октября 2025, 16:00История
Трёхликий Илья Муромец. Как прототипы богатыря послужили Руси на Днепре, Днестре и Каспии 11 октября среди Киево-Печерских преподобных отцов, в Ближних пещерах почивающих, Русская православная церковь почитает Илью Муромца. Этот святой стал главным героем русского героического эпоса разных эпох. Илья Муромец – персонаж былин, действие которых происходили в период Древнерусского государства, Ордынского владычества и даже Смутного времени
Т.е., элитам потребовался равноудалённый от всех центров влияния модератор. Потому что "земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет". Взять его можно было только извне. "И придоша старейший Рюрик, седе Новегороде, а другие Синеус на Белеозере, а третий Изборсте – Трувор".
Дискуссию относительно того, действительно ли Синеус и Трувор люди, а не предметы домашнего обихода (древнешведские "синэ хюс" – "свой дом" и "тру варинг" – "верная дружина") оставим в стороне. Летописец оставил рабочую схему – было три племенных союза, которые никак не могли друг с другом договориться, поставили в их главе трёх братьев, которые между собой договорились*. Потом Синеус и Трувор умре "и прия власть Рюрик". Причём подданные его братьев не сопротивлялись – видимо между ними была проведена соответствующая работа.
Отдельно отметим – от варягов не требовалось экспортировать государственность. Наши предки с какой стороны за ложку взяться знали и теоретически, и на практике.
© commons.wikimedia.orgИван Билибин "Суд во времена Русской Правды", 1907-09 годы
Иван Билибин Суд во времена Русской Правды, 1907-09 годы - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© commons.wikimedia.org
Иван Билибин "Суд во времена Русской Правды", 1907-09 годы
О том, что Рюрик был приглашён возглавить уже готовую систему управления говорит наличие собственной юридической терминологии: правитель на Руси – князь, а не конунг, народное собрание – вече, а не тинг… В значительной части это, конечно, тоже заимствования, но не варяжские. Южнее, по некоторым данным, правителей вообще каганами называли, но это дело тёмное – сообщения иностранных источников, которые нашу терминологию просто не знали и могли по аналогии князя каганом назвать (что, разумеется, не мешает "патриотам" развивать теории о том, что в Киеве в этом время существовало еврейское государство во главе с каганом и сыном его кагановичем – возможно даже Лазарем Моисеевичем).
Понятно, разводящий нужен был не одноразовый, а на постоянной основе и, соответственно, Рюрик должен был учредить династию – родить ребёнка и передать власть ему. Это тоже было выполнено – появился Игорь (Ингвар), по малолетству же к нему был приставлен регент – Вещий Олег (Хальг).
А потом они свалили на юга…
Миниатюра Битва князя Святослава с хазарами - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
12 июня 2025, 16:00История
Князь киевский Игорь Старый: испытал на себе "греческий огонь" и превратил Чёрное море в "Русское"11 июня 941 года на входе из Чёрного моря в Босфорский пролив произошла знаменитая Иеронская битва, когда византийцы применили против флотилии киевского князя Игоря Старого "греческий огонь". То неудачное для русов сражение стало следствием неискушённости недавно возникшей Древнерусской державы в международных делах
Как столица переместилась в Киев?
В соответствии с ПВЛ Рюрик сел в Новгороде и… это не так. Рюрик сел в "старгороде". Тут разные изводы ПВЛ дают разный ответ относительно первоначальной столицы.
Вы задумывались, почему один из самых старых русских городов носит название Новгород? Потому что он новый. Во времена Рюрика в том районе было более старое поселение. Сейчас этот археологический памятник называют Рюриково городище. В этом месте сел князь, а в паре километров был основан торгово-ремесленный посад, который и стал собственно Великим Новгородом. Кстати, возникли они примерно одновременно – на рубеже 850-60-х годов, но на месте Городища люди селились и раньше. Резиденция князей на этом месте была до начала XI века, но ещё во время осады Новгорода в 1477-78 годах в Городище располагалась ставка Ивана III.
По другой версии Рюрик изначально сел в Старой Ладоге, которая была старым варяжским форпостом на этих землях – археология там очень богатая и сомнений в изначальной принадлежности города не оставляющая.
© Фото : Открытый источникСтарая Ладога
Старая Ладога - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Открытый источник
Старая Ладога
К Киеву вся эта история никакого отношения не имела. Рюрик, скорее всего, вообще про него не знал. К нему подходили какие-то Аскольд и Дир – отпрашивались в Константинополь (кто они, почему спрашивали разрешения у Рюрика, зачем ехали – неизвестно). До Константинополя они не доплыли – нашли город Киев, плативший дань хазарам, и сели в нём княжить.
А вот Олег об этом факте знал и решил сменить дислокацию государственного центра.
Во-первых, ещё когда Рюрик стал единовластным правителем, он существенно расширил государство за пределы первоначальных трёх племенных союзов и в государстве встал вопрос логистики – местоположение северной столицы не самое удобное.
9 августа, 13:24
Зачем нам нужна Киевская Русь? Стоякин о значении исторического термина и его роли в истории
Во-вторых, Олега интересовал контроль над торговым путём по Днепру (который "из варяг в греки") и тут уже можно было пожертвовать и общегосударственной логистикой.
Т.о., "новгородская Русь" просуществовала двадцать лет, но фактически это легендарная часть (во всякому случае – если Рюрик не Рёрик) вполне исторической Киевской Руси. Во имя её (а на самом деле – чтобы не обидеть случайно директора Украинского института национальной памяти и не ухудшить тем самым переговорный фон, что бы это ни значило) российские историки сейчас отказываются от Киевской Руси, просуществовавшей почти 370 лет…
* У чуди и веси, как считается сейчас, единого племенного центра не было, но они могли управляться как из Изборска, так и из Новгорода.
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Заголовок открываемого материала
08:13ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу
08:00"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства
07:30Бегство генпрокурора, санкционный кляп для Мендель и неромантичный Буданов. Украина на минувшей неделе
07:24Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизма
07:23Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область
07:03Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
07:00Ростислав Ищенко: Европа хочет усилить свои армии так, чтобы в случае войны с Россией свести дело к ничье
06:34"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
06:02"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского
05:54ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены
05:08ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
03:30Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
02:49Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:37Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников
01:13Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет
22:35Ружье на стене. Как Европа активно готовится к самоубийству
19:00Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террор
18:44 Промежуточные итоги выборов в ДНР, выборы и общественное мнение. 20 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:54
18:00Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября
17:45Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири
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