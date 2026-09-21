https://ukraina.ru/20260921/razgrom-sukhogruzov-i-gazoraspredelitelnoy-stantsii-minoborony-raskrylo-tseli-nochnykh-udarov-1083317468.html

Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов

Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов - 21.09.2026 Украина.ру

Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов

Российские военные в ночь на понедельник нанесли масштабные удары беспилотниками по тыловой логистике, складам и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, обеспечивающим нужды ВСУ, сообщило 21 сентября Министерство обороны России

2026-09-21T09:25

2026-09-21T09:25

2026-09-21T09:29

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украина.ру

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По данным оборонного ведомства, высокоточными прилетами были поражены ключевые узлы снабжения и распределения продукции военного назначения в нескольких регионах.В Киевской области российские войска уничтожили крупный распределительный хаб противника. Под удар попал логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое, на складах которого хранилось и готовилось к отправке на фронт имущество военного назначения. Кроме того, в Боярке выведена из строя газораспределительная станция, игравшая стратегическую роль в работе украинского военно-промышленного комплекса — объект обеспечивал подачу голубого топлива на оборонные предприятия страны.Серьезный урон был нанесен каналам доставки грузов по морю. В Одесской области российские подразделения отработали по двум ключевым портовым зонам. В порту Одесса точным прилетом поражено морское судно типа сухогруз, прибывшее с партией снабжения для украинской армии, а в порту Измаил ликвидированы объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки и складирования военного имущества. Еще один вражеский сухогруз, следовавший с аналогичным военным грузом в направлении Одессы, был успешно перехвачен и уничтожен на переходе морем.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру