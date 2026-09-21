ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу - 21.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу
ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу - 21.09.2026 Украина.ру
ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу
ВС РФ сорвали все попытки формирований киевского режима прорваться к окружённым в котле на севере Харьковской области украинским подразделениям. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 21 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-21T08:13
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При этом ВСУ понесли серьёзные потери в технике и личном составе."На Великобурлукском направлении сорваны три попытки ВСУ прорыва кольца окружения с внешней стороны. Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на бронированных боевых машинах и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, были уничтожены личный состав и техника ВСУ в районе населённого пункта Подсреднее, где украинское командование сосредоточило подразделения для попытки прорыва "котла" с внешней стороны."Для прорыва окружения противник сосредоточил внушительную группировку сил и средств в районе населённого пункта Подсреднее. Район формирования боевых групп вскрыт разведкой, после чего по ним был нанесён удар всеми имеющимися огневыми средствами. Противник потерял до двух взводов убитыми и ранеными, а также до 10 единиц техники", — уточнил собеседник.Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек. 7 сентября Минобороны РФ уточнило, что в окружении находится около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.Ранее сообщалось, что запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное, но, понеся потери, отступили.Подробнее о ситуации на фронте - в материале Геннадия Алёхина Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Харьковская область, СВО, Спецоперация, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, Минобороны РФ, война на Украине, окружение, котел, Вооруженные силы Украины, Украина

ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу

08:13 21.09.2026 (обновлено: 08:15 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ сорвали все попытки формирований киевского режима прорваться к окружённым в котле на севере Харьковской области украинским подразделениям. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 21 сентября сообщает РИА Новости
При этом ВСУ понесли серьёзные потери в технике и личном составе.
"На Великобурлукском направлении сорваны три попытки ВСУ прорыва кольца окружения с внешней стороны. Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на бронированных боевых машинах и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено", — рассказал агентству представитель силовых структур.
По его словам, были уничтожены личный состав и техника ВСУ в районе населённого пункта Подсреднее, где украинское командование сосредоточило подразделения для попытки прорыва "котла" с внешней стороны.
"Для прорыва окружения противник сосредоточил внушительную группировку сил и средств в районе населённого пункта Подсреднее. Район формирования боевых групп вскрыт разведкой, после чего по ним был нанесён удар всеми имеющимися огневыми средствами. Противник потерял до двух взводов убитыми и ранеными, а также до 10 единиц техники", — уточнил собеседник.
Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек. 7 сентября Минобороны РФ уточнило, что в окружении находится около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное, но, понеся потери, отступили.
Подробнее о ситуации на фронте - в материале Геннадия Алёхина Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю.
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