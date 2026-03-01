Трамп "охладел к Украине и не контролирует Зеленского": Бардин о том, почему США развязали войну с Ираном - 01.03.2026 Украина.ру
Трамп "охладел к Украине и не контролирует Зеленского": Бардин о том, почему США развязали войну с Ираном
Трамп "охладел к Украине и не контролирует Зеленского": Бардин о том, почему США развязали войну с Ираном - 01.03.2026 Украина.ру
Трамп "охладел к Украине и не контролирует Зеленского": Бардин о том, почему США развязали войну с Ираном
Трамп начал военную кампанию против Ирана, поскольку его советники подсчитали, что это принесет больше политических очков, чем миротворчество на Украине. Он видит, что уже не может контролировать Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-03-01T04:15
2026-03-01T04:15
Отвечая на вопрос, означает ли война с Ираном, что США сосредоточили силы на Ближнем Востоке, эксперт объяснил логику Белого дома. "[Президент США ДОнальд] Трамп считает, что военная кампания против Ирана даст ему больше политических очков, которые необходимы в преддверии выборов в Конгресс, нежели его миротворческие инициативы по Украине", – заявил Бардин.Видимо советники Трампа произвели подсчёты и решили, что он быстрее сможет добиться успеха, который потом можно позитивно использовать на Ближнем Востоке, пояснил собеседник издания."Кроме того, Трамп несколько охладел к Украине, видит, что уперся в стену, не может контролировать Зеленского, руководство Евросоюза, которые заинтересованы в эскалации конфликта", – добавил политолог.Таким образом, позиции Израиля и США за счет развязанной войны с Ираном могут усиливаться, и Трамп сможет выжать достаточно много из этого, если кампания пойдет успешно для Вашингтона, заключил Максим Бардин.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Трамп "охладел к Украине и не контролирует Зеленского": Бардин о том, почему США развязали войну с Ираном

04:15 01.03.2026
 
детская школа в Минабе после удара Израиля и США
детская школа в Минабе после удара Израиля и США - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : скришнот видео из соцсетей
Трамп начал военную кампанию против Ирана, поскольку его советники подсчитали, что это принесет больше политических очков, чем миротворчество на Украине. Он видит, что уже не может контролировать Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос, означает ли война с Ираном, что США сосредоточили силы на Ближнем Востоке, эксперт объяснил логику Белого дома. "[Президент США ДОнальд] Трамп считает, что военная кампания против Ирана даст ему больше политических очков, которые необходимы в преддверии выборов в Конгресс, нежели его миротворческие инициативы по Украине", – заявил Бардин.
Видимо советники Трампа произвели подсчёты и решили, что он быстрее сможет добиться успеха, который потом можно позитивно использовать на Ближнем Востоке, пояснил собеседник издания.
"Кроме того, Трамп несколько охладел к Украине, видит, что уперся в стену, не может контролировать Зеленского, руководство Евросоюза, которые заинтересованы в эскалации конфликта", – добавил политолог.
Таким образом, позиции Израиля и США за счет развязанной войны с Ираном могут усиливаться, и Трамп сможет выжать достаточно много из этого, если кампания пойдет успешно для Вашингтона, заключил Максим Бардин.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния