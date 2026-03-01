https://ukraina.ru/20260301/fayly-epshteyna-ili-ukraina-politolog-o-yubilee-trampa-i-argumentami-pered-vyborami-v-kongress-1076195133.html

"Файлы Эпштейна" или Украина? Политолог о юбилее Трампа и аргументами перед выборами в Конгресс

"Файлы Эпштейна" или Украина? Политолог о юбилее Трампа и аргументами перед выборами в Конгресс - 01.03.2026 Украина.ру

"Файлы Эпштейна" или Украина? Политолог о юбилее Трампа и аргументами перед выборами в Конгресс

Возможное урегулирование украинского конфликта вряд ли поможет Трампу на выборах в Конгресс. Американского избирателя намного больше интересуют цены на бензин, продукты и налоги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

Отвечая на вопрос о смене тактики Трампа, эксперт рассказал о планах президента США. По мнению эксперта, Трамп очень хотел бы добиться заморозки конфликта России и Украины к лету текущего года. Политолог усомнился, что урегулирование украинского конфликта поможет Трампу на выборах в Конгресс. По его словам, американского избирателя интересуют цены на бензин, продукты и налоги, которые сейчас растут. "Вот о чем они пытаются спросить Трампа. Цены растут, и рейтинг Трампа провисает. Вопрос Украины эту проблему не решит. А файлы Эпштейна — да, этот элемент ему поможет", – пояснил он."Поэтому для Трампа возникает вопрос: что поможет сильнее — заморозка конфликта на Украине или использование файлов Эпштейна? Советники Трампа говорят, что файлы Эпштейна на выборах в Конгресс — более серьезный аргумент", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.

