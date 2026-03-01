https://ukraina.ru/20260301/ne-volshebnik-i-ne-imperator-vselennoy-bardin-o-tom-pochemu-tramp-ne-vyvezet-kuchu-konfliktov-1076194560.html
"Не волшебник и не император Вселенной": Бардин о том, почему Трамп "не вывезет" кучу конфликтов
США участвуют в нескольких конфликтах, включая Венесуэлу, Кубу, Гренландию, Украину, танкерную войну и Иран. Ресурсов на все не хватает, и Трамп это понимает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос, хватит ли Америке ресурсов, чтобы вести 5 потенциальных конфликтов помимо Ирана (Венесуэла, Куба, Гренландия, Украина, танкерная война), эксперт дал однозначный ответ."Нет, не вывезет, я считаю. Трамп — всего лишь президент США, а не император Вселенной или волшебник с палочкой, реализующей все его желания. Ресурсы Трампа ограничены, и он это понимает", – заявил Бардин.По словам собеседника Украина.ру, пока что американский президент довольно успешно ведет информационные кампании, перебирает географические точки на карте словно бусы. В результате, ни в одной точке конечный результат пока не достигнут, пояснил он."Посмотрим, что будет в Иране. Вместе с тем, Трамп любит поговорить на публику — вот и занимается своим любимым делом: привлекает к себе внимание СМИ и мирового сообщества" , – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
