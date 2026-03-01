https://ukraina.ru/20260301/posledstviya-mogut-byt-nepredskazuemymi-politolog-o-peredache-ukraine-yadernykh-komponentov-1076194736.html

"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов

"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов - 01.03.2026 Украина.ру

"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов

Планы снабдить Украину комплектующими для сборки ядерного оружия у европейских политиков были давно. СВР перевела вопрос в публичную плоскость, и теперь ответственность передающей стороны возрастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-03-01T04:45

2026-03-01T04:45

2026-03-01T04:45

новости

украина

россия

ближний восток

дмитрий медведев

служба внешней разведки

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040105356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d789126001a08f515637ab244de0eb6.jpg

После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.Рассуждая о заявлении СВР, эксперт уточнил характер возможной передачи. "Речь все-таки идет не о передаче непосредственно ядерного оружия Украине, а о передаче комплектующих, с помощью которых можно такое оружие на территории Украины собрать. Но, конечно, суть вопроса это не сильно меняет" , – заявил Бардин.Планы снабдить Киев указанными комплектующими у европейских политиков были давно: просчитывались различные варианты, учитывались все риски, пояснил собеседник издания.Служба внешней разведки России сделала официальное заявление, и таким образом перевела вопрос в публичную плоскость, заявил политолог, отметив, что теперь эти планы уже не носят скрытый характер."Одно дело осуществлять передачу скрыто, чтобы потом можно было от этой истории отмахнуться и сказать, что "это не мы". Другое дело — делать это на глазах у всего мира. Последствия такого шага могут быть непредсказуемыми" , – заключил Максим Бардин.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.

украина

россия

ближний восток

франция

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ближний восток, дмитрий медведев, служба внешней разведки , украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, франция, великобритания, война, война на украине, вооружения