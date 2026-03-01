"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов - 01.03.2026 Украина.ру
"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов
"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов - 01.03.2026 Украина.ру
"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов
Планы снабдить Украину комплектующими для сборки ядерного оружия у европейских политиков были давно. СВР перевела вопрос в публичную плоскость, и теперь ответственность передающей стороны возрастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-03-01T04:45
2026-03-01T04:45
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.Рассуждая о заявлении СВР, эксперт уточнил характер возможной передачи. "Речь все-таки идет не о передаче непосредственно ядерного оружия Украине, а о передаче комплектующих, с помощью которых можно такое оружие на территории Украины собрать. Но, конечно, суть вопроса это не сильно меняет" , – заявил Бардин.Планы снабдить Киев указанными комплектующими у европейских политиков были давно: просчитывались различные варианты, учитывались все риски, пояснил собеседник издания.Служба внешней разведки России сделала официальное заявление, и таким образом перевела вопрос в публичную плоскость, заявил политолог, отметив, что теперь эти планы уже не носят скрытый характер."Одно дело осуществлять передачу скрыто, чтобы потом можно было от этой истории отмахнуться и сказать, что "это не мы". Другое дело — делать это на глазах у всего мира. Последствия такого шага могут быть непредсказуемыми" , – заключил Максим Бардин.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Последствия могут быть непредсказуемыми": политолог о передаче Украине ядерных компонентов

04:45 01.03.2026
 
Планы снабдить Украину комплектующими для сборки ядерного оружия у европейских политиков были давно. СВР перевела вопрос в публичную плоскость, и теперь ответственность передающей стороны возрастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.
Рассуждая о заявлении СВР, эксперт уточнил характер возможной передачи. "Речь все-таки идет не о передаче непосредственно ядерного оружия Украине, а о передаче комплектующих, с помощью которых можно такое оружие на территории Украины собрать. Но, конечно, суть вопроса это не сильно меняет" , – заявил Бардин.
Планы снабдить Киев указанными комплектующими у европейских политиков были давно: просчитывались различные варианты, учитывались все риски, пояснил собеседник издания.
Служба внешней разведки России сделала официальное заявление, и таким образом перевела вопрос в публичную плоскость, заявил политолог, отметив, что теперь эти планы уже не носят скрытый характер.
"Одно дело осуществлять передачу скрыто, чтобы потом можно было от этой истории отмахнуться и сказать, что "это не мы". Другое дело — делать это на глазах у всего мира. Последствия такого шага могут быть непредсказуемыми" , – заключил Максим Бардин.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния