Переговоры о мире "идут по кругу": Бардин пояснил, почему Запад затягивает конфликт на Украине - 01.03.2026
https://ukraina.ru/20260301/peregovory-o-mire-idut-po-krugu-bardin-poyasnil-pochemu-zapad-zatyagivaet-konflikt-na-ukraine-1076194923.html
Переговоры о мире "идут по кругу": Бардин пояснил, почему Запад затягивает конфликт на Украине
Переговоры о мире "идут по кругу": Бардин пояснил, почему Запад затягивает конфликт на Украине - 01.03.2026 Украина.ру
Переговоры о мире "идут по кругу": Бардин пояснил, почему Запад затягивает конфликт на Украине
Переговоры по Украине идет интенсивно, но мировому сообществу пока не предъявили алгоритм урегулирования. Запад обеспечивает Украину ресурсами с целью затягивания конфликта, пока ресурсов на это хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос об отсутствии кардинальных перемен в переговорах по Украине, эксперт объяснил ситуацию. Политолог пояснил, что такая ситуация говорит о глубине противоречий и множестве участников. По его словам, это война России и части коллективного Запада, который настроен взять под контроль российские политические и экономические процессы. "Стороны выдвигают условия, которые оказываются неприемлемыми. Запад поддерживает Украину для того, чтобы смикшировать давление со стороны России. Благодаря поддержке Запада, Киев имеет возможность затягивать решение конфликта, срывать мирные переговоры", – добавил он.По словам политолога, Запад обеспечивает Украину ресурсами с целью затягивания конфликта, пока ресурсов на это хватает. В результате складывается ощущение, что переговоры о мире "не только затягиваются, но и идут по кругу", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Переговоры о мире "идут по кругу": Бардин пояснил, почему Запад затягивает конфликт на Украине

05:30 01.03.2026
 
Переговоры по Украине идет интенсивно, но мировому сообществу пока не предъявили алгоритм урегулирования. Запад обеспечивает Украину ресурсами с целью затягивания конфликта, пока ресурсов на это хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос об отсутствии кардинальных перемен в переговорах по Украине, эксперт объяснил ситуацию.
"У переговорного трека есть интенсивность, но пока отсутствует публичная результативность. Мировому сообществу так и не предъявили согласованный со сторонами конфликта план или алгоритм дальнейшего урегулирования", – заявил Бардин.
Политолог пояснил, что такая ситуация говорит о глубине противоречий и множестве участников. По его словам, это война России и части коллективного Запада, который настроен взять под контроль российские политические и экономические процессы.
"Стороны выдвигают условия, которые оказываются неприемлемыми. Запад поддерживает Украину для того, чтобы смикшировать давление со стороны России. Благодаря поддержке Запада, Киев имеет возможность затягивать решение конфликта, срывать мирные переговоры", – добавил он.
По словам политолога, Запад обеспечивает Украину ресурсами с целью затягивания конфликта, пока ресурсов на это хватает. В результате складывается ощущение, что переговоры о мире "не только затягиваются, но и идут по кругу", подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
