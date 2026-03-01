https://ukraina.ru/20260301/sovershenno-ochevidno-chto-kitay-podderzhivaet-iran-gevorgyan-o-voennom-konflikte-na-blizhnem-vostoke-1076194030.html

"Совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран": Геворгян о военном конфликте на Ближнем Востоке

"Совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран": Геворгян о военном конфликте на Ближнем Востоке

Говорить о четком разделении сторон в ближневосточном конфликте пока рано. Россия дипломатически поддержала Пакистан, а Китай поддерживает Иран, но как будет развиваться ситуация – неясно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян

Рассуждая о том, можно ли говорить о противостоянии США и Израиля с одной стороны и Ирана, Китая и России с другой, эксперт назвала такие построения упрощением. "Я думаю, что это больше красивые схемы: как пойдет дальше не очень понятно пока", – заявила Геворгян.Она привела пример сложности определения позиций. "Какие возможности, например, есть у России, чтобы содействовать Пакистану? Потому что дипломатически эта поддержка была выражена. Россия даже готова участвовать в совместных учениях по борьбе с терроризмом вместе с Пакистаном", – пояснила собеседница издания.По словам политолога, это важный сигнал. "Это означает, что, несмотря на признание правительства талибов, Россия обозначила, что поддерживает Пакистан в данной ситуации", – добавила она.При этом один союзник определился четко. "Но совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран", – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.

