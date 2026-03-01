https://ukraina.ru/20260301/izrailskoe-lobbi-dobilos-svoego-gevorgyan-o-novoy-bolshoy-voyne-na-blizhnem-vostoke-1076193388.html

"Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем Востоке

США сконцентрировали огромную силу и начали операцию на Ближнем Востоке. Она готовилась давно и не имеет красных линий. Израильское лобби добилось использования Америки как ЧВК для развязывания большой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян

2026-03-01T06:00

Отвечая на вопрос, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток, эксперт связала ее с более широким контекстом. "По моему мнению, на фоне разгоревшейся войны между Пакистаном и Афганистаном речь идет об очень большом фронте и о хаотизации всего Ближнего и Среднего Востока", – заявила Геворгян.Она также обратила внимание на географию ответных ударов. "Учитывая в том числе ответные удары Ирана, которые ложатся на большую территорию, включая Иорданию, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и прочие места", – пояснила собеседница издания.По словам политолога, масштаб говорит о давней подготовке. "Это свидетельствует о том, что операция действительно не имеет красных линий и готовилась она давно. Соединенные Штаты сконцентрировали огромную силу", – добавила она.Геворгян назвала движущую силу эскалации. "Израильское лобби добилось своего: они используют США в качестве частной военной компании для того, чтобы развязать широкомасштабную войну на Ближнем и Среднем Востоке", – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.

