https://ukraina.ru/20260301/konflikt-na-blizhnem-vostoke-potrebuet-bolshikh-vooruzheniy-ekspert-pro-snizhenie-pomoschi-ukraine-1076194206.html

Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине

Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине - 01.03.2026 Украина.ру

Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине

Разрастание войны на Ближнем Востоке потребует от США больших вооружений. Продажа оружия европейцам для ВСУ снизится, но не на первом этапе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян

2026-03-01T05:15

2026-03-01T05:15

2026-03-01T05:15

новости

ближний восток

украина

сша

геворгян

дональд трамп

европа

оружие

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1380:777_1920x0_80_0_0_b3b4071bd68772ba4ad535b1473ab18b.png

Отвечая на вопрос, оттянет ли ближневосточная война Трампа от Украины, эксперт объяснила механизм. "Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину" , – заявила Геворгян.Она связала два конфликта напрямую. "Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования больших вооружений" , – пояснила собеседница издания.По словам политолога, это неминуемо скажется на объемах. "Продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена – но не на первом этапе" , – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп начал военную кампанию против Ирана и как это отразится на Украине — в материале "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.

ближний восток

украина

сша

европа

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, украина, сша, геворгян, дональд трамп, европа, оружие, главные новости, главное, война, иран, удар по ирану, война в иране, эксперты, аналитики, аналитика, международные отношения, международная политика