Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине
Разрастание войны на Ближнем Востоке потребует от США больших вооружений. Продажа оружия европейцам для ВСУ снизится, но не на первом этапе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
2026-03-01T05:15
новости
ближний восток
украина
сша
геворгян
дональд трамп
европа
оружие
главные новости
главное
Отвечая на вопрос, оттянет ли ближневосточная война Трампа от Украины, эксперт объяснила механизм. "Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину" , – заявила Геворгян.Она связала два конфликта напрямую. "Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования больших вооружений" , – пояснила собеседница издания.По словам политолога, это неминуемо скажется на объемах. "Продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена – но не на первом этапе" , – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп начал военную кампанию против Ирана и как это отразится на Украине — в материале "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
ближний восток
украина
сша
европа
иран
новости, ближний восток, украина, сша, геворгян, дональд трамп, европа, оружие, главные новости, главное, война, иран, удар по ирану, война в иране, эксперты, аналитики, аналитика, международные отношения, международная политика
Новости, Ближний Восток, Украина, США, Геворгян, Дональд Трамп, Европа, оружие, Главные новости, главное, война, Иран, удар по Ирану, война в Иране, эксперты, аналитики, Аналитика, международные отношения, Международная политика
