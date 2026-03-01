Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине - 01.03.2026 Украина.ру
Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине
Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине - 01.03.2026 Украина.ру
Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине
Разрастание войны на Ближнем Востоке потребует от США больших вооружений. Продажа оружия европейцам для ВСУ снизится, но не на первом этапе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
2026-03-01T05:15
2026-03-01T05:15
Отвечая на вопрос, оттянет ли ближневосточная война Трампа от Украины, эксперт объяснила механизм. "Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину" , – заявила Геворгян.Она связала два конфликта напрямую. "Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования больших вооружений" , – пояснила собеседница издания.По словам политолога, это неминуемо скажется на объемах. "Продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена – но не на первом этапе" , – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп начал военную кампанию против Ирана и как это отразится на Украине — в материале "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
новости, ближний восток, украина, сша, геворгян, дональд трамп, европа, оружие, главные новости, главное, война, иран, удар по ирану, война в иране, эксперты, аналитики, аналитика, международные отношения, международная политика
Новости, Ближний Восток, Украина, США, Геворгян, Дональд Трамп, Европа, оружие, Главные новости, главное, война, Иран, удар по Ирану, война в Иране, эксперты, аналитики, Аналитика, международные отношения, Международная политика

Конфликт на Ближнем Востоке потребует больших вооружений: эксперт про снижение помощи Украине

05:15 01.03.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Public domain
Разрастание войны на Ближнем Востоке потребует от США больших вооружений. Продажа оружия европейцам для ВСУ снизится, но не на первом этапе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
Отвечая на вопрос, оттянет ли ближневосточная война Трампа от Украины, эксперт объяснила механизм. "Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину" , – заявила Геворгян.
Она связала два конфликта напрямую. "Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования больших вооружений" , – пояснила собеседница издания.
По словам политолога, это неминуемо скажется на объемах. "Продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена – но не на первом этапе" , – резюмировала Каринэ Геворгян.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп начал военную кампанию против Ирана и как это отразится на Украине — в материале "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
