https://ukraina.ru/20260301/iran-gotovilsya-k-etim-udaram-ekspert-o-tom-pochemu-tegeran-ne-ostalsya-v-polnoy-izolyatsii-1076193575.html

"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции

"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции - 01.03.2026 Украина.ру

"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции

Иран готовился к ударам – 500 китайских спутников поставляют ему разведывательную информацию, в республике приземлялись военно-транспортные самолеты России и Китая. Поэтому считать Тегеран изолированным нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян

2026-03-01T04:30

2026-03-01T04:30

2026-03-01T04:30

новости

иран

тегеран

китай

дональд трамп

украина.ру

международные отношения

геворгян

война в иране

удар по ирану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg

Отвечая на вопрос, хватит ли у Ирана сил противостоять американо-израильской военной кампании, эксперт отметила, что этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту.Однако она указала на факты, свидетельствующие о подготовке. "Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию", – пояснила собеседница издания.Политолог также напомнила о визитах военно-транспортной авиации. "Ранее также в Исламской республике "пачками" приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России", – добавила она.Геворгян подвела итог относительно изоляции Тегерана. "Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи", – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.

иран

тегеран

китай

ближний восток

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , китай, дональд трамп, украина.ру, международные отношения, геворгян, война в иране, удар по ирану, ближний восток, россия, война, главные новости, главное, эксперты