"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции
Иран готовился к ударам – 500 китайских спутников поставляют ему разведывательную информацию, в республике приземлялись военно-транспортные самолеты России и Китая. Поэтому считать Тегеран изолированным нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
2026-03-01T04:30
Отвечая на вопрос, хватит ли у Ирана сил противостоять американо-израильской военной кампании, эксперт отметила, что этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту.Однако она указала на факты, свидетельствующие о подготовке. "Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию", – пояснила собеседница издания.Политолог также напомнила о визитах военно-транспортной авиации. "Ранее также в Исламской республике "пачками" приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России", – добавила она.Геворгян подвела итог относительно изоляции Тегерана. "Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи", – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
