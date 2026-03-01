"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции - 01.03.2026 Украина.ру
"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции
"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции - 01.03.2026
"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции
Иран готовился к ударам – 500 китайских спутников поставляют ему разведывательную информацию, в республике приземлялись военно-транспортные самолеты России и Китая. Поэтому считать Тегеран изолированным нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
2026-03-01T04:30
2026-03-01T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
Отвечая на вопрос, хватит ли у Ирана сил противостоять американо-израильской военной кампании, эксперт отметила, что этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту.Однако она указала на факты, свидетельствующие о подготовке. "Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию", – пояснила собеседница издания.Политолог также напомнила о визитах военно-транспортной авиации. "Ранее также в Исламской республике "пачками" приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России", – добавила она.Геворгян подвела итог относительно изоляции Тегерана. "Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи", – резюмировала Каринэ Геворгян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Иран готовился к этим ударам": эксперт о том, почему Тегеран не остался в полной изоляции

04:30 01.03.2026
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Иран готовился к ударам – 500 китайских спутников поставляют ему разведывательную информацию, в республике приземлялись военно-транспортные самолеты России и Китая. Поэтому считать Тегеран изолированным нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян
Отвечая на вопрос, хватит ли у Ирана сил противостоять американо-израильской военной кампании, эксперт отметила, что этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту.
Однако она указала на факты, свидетельствующие о подготовке. "Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию", – пояснила собеседница издания.
Политолог также напомнила о визитах военно-транспортной авиации. "Ранее также в Исламской республике "пачками" приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России", – добавила она.
Геворгян подвела итог относительно изоляции Тегерана. "Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи", – резюмировала Каринэ Геворгян.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
