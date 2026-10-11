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Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через Днепр

Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через Днепр - 11.10.2026 Украина.ру

Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через Днепр

Удары по мостам в Киеве не дают сотрудникам СБУ и Минобороны Украины добраться до работы, нарушают связь и снабжение. Без тепла, света и канализации жить в городе невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-10-11T06:40

2026-10-11T06:40

2026-10-11T06:40

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Говоря о том, что стоит за ударами по мостам в Киеве, собеседник Украина.ру объяснил: разрушенные переправы вызывают цепную реакцию по всему городу.Самойлов напомнил, что в Киеве на левом берегу расположены три спальных района: Деснянский, Днепровский и Дарницкий. "Основная масса сотрудников СБУ или министерства обороны проживает именно там, а не в Конче-Заспе или на Подоле. И, нанося удары по мостам, мы просто не даем им приехать на работу", — пояснил он.По словам собеседника издания, в результате нарушается работа любых видов связи на Украине, потому что разрушаются ЦОДы и объекты энергообеспечения. Эксперт подчеркнул, что если в городе наступают проблемы с теплом и светом, а самое страшное, с канализацией, жить там становится невозможно. "В общем, Киев может стать городом, который не сможет выполнять свою главную функцию – столицы режима. Это приведет к сбоям в системе государственного управления и управления войсками", — констатировал Алексей Самойлов.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.

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