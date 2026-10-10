"Залетел на территорию Львова!": на Украине шок от атаки ВС РФ - 10.10.2026 Украина.ру
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"Залетел на территорию Львова!": на Украине шок от атаки ВС РФ
"Залетел на территорию Львова!": на Украине шок от атаки ВС РФ - 10.10.2026 Украина.ру
"Залетел на территорию Львова!": на Украине шок от атаки ВС РФ
ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. Как отметили украинские мониторинговые каналы, реактивный дрон впервые долетел до Львова
2026-10-10T17:32
2026-10-10T18:00
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Утром 10 октября мэр Львова Андрей Садовый. Сначала, в 07:20 в своём телеграм-канале он сообщил, что "вражеский дрон" движется в направлении его города."Залетел на территорию Львова!" – написал уже через 19 минут Садовый.Популярный местный телеграм-канал "Львівич", сообщил, что речь о реактивном дроне."Для понимания – это фото реактивного "Шахеда". Именно такой сегодня и долетел до Львова. Летел дрон "Герань-4"", – указывалось в публикации.По информации украинских мониторинговых ресурсов, это первый реактивный дрон долетевший до столицы Галичины.В столице Украины Киеве днём 10 октября полностью останавливалось метро. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ситуация с энергоснабжение столицы ухудшилась из-за повреждения энергообъекта в Киевской области.Кроме того, в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Специалисты работают над его восстановлением. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта в Голосеевском районе, а также в некоторых частях Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.В частности, согласно информации СМИ, в Киеве был прилёт по зданию, где располагается украинская IT-компания Amind, занимающаяся серверными решениями, системами хранения данных, сетевым оборудованием, ИБП и инженерной инфраструктурой для ЦОД.Также взрывы гремели в Запорожье, Луцке, Ивано-Франковске, Одесской области и ряде других регионов Украины."К сожалению, у нас была тревожная ночь. Благодарю силы ПВО за отличный труд! Прошу реагировать на воздушные тревоги", – призвал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.Мэр Луцка Игорь Полищук в своём телеграм-канале рассказал о поражении склада "Новой почты", а также некоторых других объектов в области.Позднее Минобороны РФ сообщило и об ударах по портовой инфраструктуре Украины."Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения", – указывалось в дневной сводке.Российский военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на усовершенствование дронов ВС РФ."ВС РФ с лета применяют в своих дронах 32-канальный модуль спутниковой навигации. Войну начинали с 4-канальным. Чем больше каналов, тем эффективнее дрон работает в условиях РЭБ-подавления и ухудшения качества спутниковой связи", – отметил Рожин.По его словам, количество каналов на подобных модулях неуклонно возрастает с начала массового выпуска "Гераней" и "Гербер" всех типов.
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новости, андрей садовый, борис рожин, руслан марцинкив, россия, львов, украина, вооруженные силы украины
Новости, Андрей Садовый, Борис Рожин, Руслан Марцинкив, Россия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины

"Залетел на территорию Львова!": на Украине шок от атаки ВС РФ

17:32 10.10.2026 (обновлено: 18:00 10.10.2026)
 
© Фото : соцсетиреактивный БПЛА "Герань"
реактивный БПЛА Герань - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : соцсети
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ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. Как отметили украинские мониторинговые каналы, реактивный дрон впервые долетел до Львова
Утром 10 октября мэр Львова Андрей Садовый. Сначала, в 07:20 в своём телеграм-канале он сообщил, что "вражеский дрон" движется в направлении его города.
"Залетел на территорию Львова!" – написал уже через 19 минут Садовый.
Популярный местный телеграм-канал "Львівич", сообщил, что речь о реактивном дроне.
"Для понимания – это фото реактивного "Шахеда". Именно такой сегодня и долетел до Львова. Летел дрон "Герань-4"", – указывалось в публикации.
По информации украинских мониторинговых ресурсов, это первый реактивный дрон долетевший до столицы Галичины.
В столице Украины Киеве днём 10 октября полностью останавливалось метро. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ситуация с энергоснабжение столицы ухудшилась из-за повреждения энергообъекта в Киевской области.
Кроме того, в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Специалисты работают над его восстановлением. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта в Голосеевском районе, а также в некоторых частях Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.
В частности, согласно информации СМИ, в Киеве был прилёт по зданию, где располагается украинская IT-компания Amind, занимающаяся серверными решениями, системами хранения данных, сетевым оборудованием, ИБП и инженерной инфраструктурой для ЦОД.
Также взрывы гремели в Запорожье, Луцке, Ивано-Франковске, Одесской области и ряде других регионов Украины.
"К сожалению, у нас была тревожная ночь. Благодарю силы ПВО за отличный труд! Прошу реагировать на воздушные тревоги", – призвал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Мэр Луцка Игорь Полищук в своём телеграм-канале рассказал о поражении склада "Новой почты", а также некоторых других объектов в области.
Позднее Минобороны РФ сообщило и об ударах по портовой инфраструктуре Украины.
"Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения", – указывалось в дневной сводке.
Российский военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на усовершенствование дронов ВС РФ.
"ВС РФ с лета применяют в своих дронах 32-канальный модуль спутниковой навигации. Войну начинали с 4-канальным. Чем больше каналов, тем эффективнее дрон работает в условиях РЭБ-подавления и ухудшения качества спутниковой связи", – отметил Рожин.
По его словам, количество каналов на подобных модулях неуклонно возрастает с начала массового выпуска "Гераней" и "Гербер" всех типов.
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