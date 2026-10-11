https://ukraina.ru/20261011/ukraina-nesetsya-k-katastrofe-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-strany-1083735134.html

Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страны

Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страны - 11.10.2026 Украина.ру

Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли еще рассчитывать на прекращение огня и на какие-либо мирные договорённости, или же Украине следует готовиться к повторению судьбы Парагвая

2026-10-11T07:02

2026-10-11T07:02

2026-10-11T07:02

эксклюзив

украина

россия

киев

ирина верещук

виталий кличко

дмитрий кулеба

верховная рада

офис президента

вооруженные силы украины

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Нация – это кто?Верхушка киевского режима ни в каком мире не заинтересована. Замглавы Офиса президента Ирина Верещук заявила в соцсети, что в обозримом будущем мира не будет, надо принять эту реальность, строить жизнь, исходя из этого и не питать иллюзий."Как и все, я хочу завершения войны. Однако, как и все, я не хочу покоряться россиянам", – написала замглавы ОП. По её словам, вся "украинская нация больше не хочет покоряться". В общем, мир настанет, но не завтра – "а сейчас надо настраиваться на продолжение борьбы". По всей видимости, так она ответила на призывы некоторых украинских политиков всё же начать переговоры с РФ.Комментируя заявление Верещук, украинский журналист и бывший военнослужащий ВСУ Дмитрий Гнап сообщил, что оно получило множество гневных комментариев в соцсетях. По его словам, возникает вопрос – почему пани Верещук и другие представители власти расписываются за всю нацию? Нация – это вообще кто?В комментариях спрашивают, почему власть говорит за всех, чего она вообще хочет, каков план? Почему дети власть имущих не воюют, почему не воюют они сами? Таких комментариев сотни, это наводят на мысль, что социологи КМИС лукавят, когда говорят о готовности 62% украинцев терпеть войну столько, сколько потребуется, сказал Гнап. По его словам, если соцопрос проводили в правительственном квартале среди чиновников, депутатов и министров, то только тогда можно поверить в его результаты."Но если речь идёт об обычных людях, о простых украинцах, то вся настоящая социология – вот она, в комментариях под записью Верещук", – отметил журналист. Он добавил, что люди устали от желания власти вести войну вечно и вечно на этом наживаться.Режим выживанияА война становится все более ожесточённой. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью AFP сообщил, что столица переходит в режим выживания в преддверии зимы. Он посоветовал жителям Киева подумать о возможности временного переселения к родственникам или друзьям за пределами столицы. Но при этом отметил, что не будет призывать к полной эвакуации, поскольку, по его мнению, "это цель Путина".Комментируя этот призыв Кличко переселяться, кто куда может, одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук сказал, что киевлянам следует к совету прислушаться, ведь Кличко, по сути, "говорит как оно есть – ситуация будет катастрофической".И катастрофа возможна не только в Киеве. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв напомнил о судьбе Парагвая, который в свое время (в XIX веке) в результате многолетней войны лишился почти всего мужского населения. Последствия демографической катастрофы ощущаются там до сих пор.Украине может грозить та же участь, сказал эксперт в эфире канала "ПолитЭксперт". Он добавил, что уже сейчас население страны сократилось, в лучшем случае, до 20 миллионов человек (а в начале 90-х было 52 миллиона – Ред.), плюс к этому, лишилась основных отраслей, приносивших доход – уже "практически нет экономики, а есть дотациономика".Даже если в будущем кто-то захочет инвестировать в Украину, то не будет самого главного – человеческого капитала, а без этого невозможно строить будущее, предостерег Золотарёв.По его словам, если раньше уехавшие куда-то на работы украинцы присылали в страну своим семьям до 11 млрд долларов ежегодно, то теперь все иначе, уезжают с семьями и навсегда – для Украины "это крайне катастрофический результат", последствия возникновения такой демографической ямы могут оказаться куда страшнее последствий разрушений ГЭС и заводов. А когда гибнут люди, как это произошло в Прилуках, сторонники партии войны тут же заявляют, что ни о каком мире разговоров быть не может.Украинский политолог Кость Бондаренко напомнил о недавней публикации экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Foreign Affairs, в которой тот прямо заявляет, что ни о каком мире и речи быть не может, все должно решиться на поле боя. Эксперт подчеркнул, что Кулеба хотя и "экс", но никуда не делся из команды Зеленского.Кулеба приводит в статье расчеты норвежского института, согласно которым для Европы продолжение войны куда выгоднее, нежели ее завершение. При этом речь идёт о предстоящих четырёх годах войны."Иначе уже шла бы третья мировая"Поэтому сейчас партия мира, которая только поднимает голову на Украине, находится под прессингом, а партия войны, которая превратила всё это в бизнес, готовится к продолжению, сказал эксперт в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Что касается трагедии в Прилуках, то Бондаренко напомнил о сообщениях, что Украина научилась с помощью средств РЭБ отклонять баллистические ракеты от заданного курса. И теперь любой прилет баллистики по гражданскому объекту будет вызывать вопросы – а не отклонили ли ракету?Тут стоит вспомнить о заявлении депутата Верховной Рады Анны Скороход, сделанном в эфире одного из YouTube-каналов. По её словам, украинская "ПВО… бывает стреляет не туда", когда военные сбивают беспилотники из пулемётов, "тоже может залетать в квартиры и куда угодно".И действительно, зачем бы ВС РФ стали намеренно бить по жилому дому? Баллистика и БПЛА нужны совсем для других целей. На скорый мир действительно рассчитывать не стоит. Ведь есть ещё Европа, а у европейцев есть навязчивая идея начать войну с РФ, отметил в своем блоге находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его словам, в связи с этим "думается о том, что хорошо все же, что у РФ есть ядерная бомба" – иначе Украина давно была бы "в эпицентре третьей мировой, которую Европа начала бы за право захватить, раздробить и высосать РФ".Нардеп напомнил, что "веками европейская политика строилась на колонизации и высасывании ресурсов". Сейчас, по его словам, на континенте остаются только две страны, значимые для такого поглощения, это Украина и Россия, "если РФ проиграет в борьбе за Украину – она следующая".* лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261010/kanalizatsionnyy-apokalipsis-v-kieve-kogo-obvinit-zelenskiy-i-chto-sovetuyut-delat-kievlyanam--1083729088.html

https://ukraina.ru/20261010/vse-vetki-obestocheny-ne-khodyat-trolleybusy-i-tramvai-v-kieve-masshtabnyy-sboy-1083730470.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, киев, ирина верещук, виталий кличко, дмитрий кулеба, верховная рада, офис президента, вооруженные силы украины