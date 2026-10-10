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Истерика Запада из-за снятия санкций, коллапс в Киеве, успехи ВС РФ. Итоги 10 октября

Истерика Запада из-за снятия санкций, коллапс в Киеве, успехи ВС РФ. Итоги 10 октября - 10.10.2026 Украина.ру

Истерика Запада из-за снятия санкций, коллапс в Киеве, успехи ВС РФ. Итоги 10 октября

Решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива вызвало резкую критику на Западе. Российские войска в ночь на 10 октября нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. ВС РФ освободили Лукашово и Лобановку в Харьковской области

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"Самый большой чёрный список" и истерика в КонгрессеРешение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива вызвало резкую критику как со стороны демократов, так и республиканцев. В Брюсселе тем временем анонсировали "самый большой чёрный список" против России за всё время конфликта.Главным критиком выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор двухпартийного законопроекта о санкциях против России. В своём заявлении он назвал решение Трампа "позором" и "соучастием в войне против Украины"."Эта плохо замаскированная попытка смягчить хаос, вызванный незаконной войной Трампа в Иране, принесёт выгоду только экономикам Китая и России и приведёт к гибели ещё большего числа невинных людей в Украине", — написал сенатор.Блюменталь также назвал соглашение с Россией "пятном на характере нации" и "оскорблением памяти Линдси Грэма*" — покойного республиканского сенатора, соавтора закона о санкциях."Президент должен немедленно отменить это соглашение", — потребовал он, отдельно предупредив американские компании: "Конгресс следит за вами".К критике присоединились и однопартийцы Трампа. Конгрессмен Дон Бэкон заявил, что "поддерживать военную экономику [Владимира] Путина — аморально", добавив: "У президента всегда была моральная слепота в отношении Путина".Конгрессмен Майкл Маккол, признав важность снижения цен на дизель для американцев, выразил обеспокоенность: "Я обеспокоен, что снятие санкций с российской нефти будет только финансировать военную машину Кремля — поощряя больше насилия и разрушений".Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что приостановка санкций "обеспечит Москве ещё больше доходов". "Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать", — написала она в соцсети X.Каллас анонсировала, что уже 12 октября на встрече министров иностранных дел ЕС будет утверждён "самый большой чёрный список" против России с начала конфликта — около 1600 новых физических и юридических лиц.Напомним, 9 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о сделке по поставкам российского дизельного топлива. Минфин США выдал генеральную лицензию до апреля 2027 года. По данным Axios, Трамп пошёл на это после того, как Киев проигнорировал несколько американских запросов прекратить удары по российским НПЗ.Удары по объектам на Украине: Киев без света, поражены подстанции и ТЭСРоссийские войска в ночь на 10 октября нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.По данным мониторинговых каналов, основной удар пришёлся по подстанции 750 кВ "Киевская" в Наливайковке и Трипольской ТЭС. В районе подстанции прогремело более 20 взрывов. Также сообщается об ударах по высоковольтным линиям электропередач, проходящим через Днепр.В Днепропетровске поражены переходные опоры через Днепр и крупный терминал "Новой почты" — по нему прилетело дважды, внутри комплекса возник крупный пожар. В Запорожье целью управляемых авиабомб стали мосты и гидроэлектростанция на Днепре.Взрывы также звучали в Николаеве, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровненской и Черниговской областях. Впервые с начала спецоперации реактивный беспилотник "Герань" долетел до Львова — украинская ПВО уничтожила его на подлёте к городу. В Ивано-Франковске за ночь прогремело пять взрывов."В результате атаки российских дронов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые использовались для обеспечения питания части города Киева и Киевской области. В результате этого значительная часть потребителей в регионе на данный момент обесточена", — говорится в заявлении компании "Укрэнерго". Там добавили, что уже работают над восстановлением подачи электроэнергии, однако это потребует определённого времени.Энергетическая компания ДТЭК также подтвердила масштабные отключения. "Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение… Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома", — говорится в сообщении компании.Позже ДТЭК опубликовала новое заявление: "Киев: новые масштабные отключения в столице из-за обстрелов. Стабилизационные графики сейчас не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть свет".Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ухудшение ситуации с энергоснабжением столицы. "Из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды", — написал он.По данным Киевской горадминистрации, из-за исчезновения напряжения в сети остановились все ветки метро. Позднее движение возобновили, но поезда ходят с удлинёнными интервалами. Вслед за метро в столице остановился и городской электротранспорт.ВС РФ освободили Лукашово и Лобановку в Харьковской областиРоссийские войска продолжают специальную военную операцию. Главным событием дня стало освобождение двух населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. "В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населённые пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области", — говорится в сводке.В настоящее время ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резниково, Нефедовки и Чёрного. Потери противника в кольце за сутки составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное и Котовку.Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 270 военнослужащих, 11 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота действовала в западной части и продолжила уничтожение противника на территории шахты "Добропольская". Сорваны две попытки деблокирования окружённых подразделений.За сутки освобождено 82 здания, в том числе четыре производственных сооружения. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки — до 525 военнослужащих, четыре ББМ, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция РЭБ.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника — до 220 военнослужащих, три ББМ, 13 автомобилей, три орудия и станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 150 военнослужащих, ББМ, 28 автомобилей и пять орудий. "Восток" продолжил продвижение в глубину обороны. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, ББМ и семь автомобилей. "Днепр" занял более выгодные рубежи, уничтожив более 15 военнослужащих, 12 автомобилей и два орудия.* В России внесён в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html

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