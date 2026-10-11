https://ukraina.ru/20261011/otpravlyayut-paketom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-i-otkuda-ukraina-zapuskaet-drony-1083695964.html

"Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроны

"Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроны - 11.10.2026 Украина.ру

"Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроны

Для запуска больших дронов нужны специально обустроенные фуры с направляющими и привязанными координатами. Их перемещение и концентрацию сил ПВО Россия тщательно отслеживает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-10-11T05:30

2026-10-11T05:30

2026-10-11T05:30

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Отвечая на вопрос о том, могут ли ВСУ запускать беспилотники с любой фуры, аналитик объяснил, как на самом деле обстоит дело с пусковыми площадками.Самойлов заявил, что эти точки должны быть с привязанными координатами. "Для больших беспилотников нужны направляющие, с которых их запускают. То есть должны быть специально обустроенные фуры. И их не так много", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, неизвестно, где и как оснащают эти фуры пусковыми устройствами для БПЛА — на Украине или за рубежом."Тем более беспилотники выпускаются не с одной фуры, а сразу пакетом. И растащить те же 500 беспилотников по Черниговской или Сумской области очень накладно", — отметил Самойлов.Эксперт подчеркнул, что обозначаются районы пуска, где должна быть электроэнергия и личный состав. "Так что перемещение и концентрация сил ПВО — это тоже верный признак того, что в этом районе готовятся пусковые площадки для ракет или БПЛА. И это мы тоже отслеживаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

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