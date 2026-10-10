https://ukraina.ru/20261010/aleksandr-frolov-ukraina-ne-smozhet-sorvat-dizelnuyu-sdelku-dazhe-esli-prodolzhit-bit-po-npz-v-1083732310.html

Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России

Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России - 10.10.2026 Украина.ру

Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России

Если бы Украина могла нанести настолько значимый ущерб нашей нефтеперерабатывающей отрасли, она бы уже это сделала. Тот факт, что у нас сохраняется профицит дизтоплива, это не благосклонность Украины и не добрая воля Дональда Трампа, это результат хорошей работы нашего Минобороны и наших нефтяных компаний.

2026-10-10T16:27

2026-10-10T16:27

2026-10-10T16:27

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нпз

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о соглашении с Россией по поставкам дизельного топлива. По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки свыше 300 тысяч тонн топлива. В ноябре должны поступить еще 500 тысяч тонн, а сразу после — 1 млн тонн. При этом суточная потребность США в дизельном топливе составляет более 500 тысяч тонн.- Александр Сергеевич, Трамп, который недавно подписал закон об "адских санкциях" против России, теперь снимает санкционные ограничения с российского дизельного топлива. При этом заявленные им объемы поставок дизеля из России существенно меньше потребностей самих США в этом виде топлива. Что означает этот шаг американского президента?- Эта сделка нужна Трампу, чтобы перебить негативную повестку, которая сформировалась во внутреннем американском пространстве, перед выборами. В начале сентября цены на дизтопливо в США установили рекорд, пробив отметку в шесть долларов за американский галлон. Это примерно 1,6 доллара за литр. После этого цены продолжили расти. Трамп шел на президентские выборы, ставя себе в заслугу низкие цены на моторное топливо и обещая снизить эти цены еще больше, когда он придет к власти. Его политические противники не могли воспользоваться ситуацией, чтобы не тыкать носом Трампа и его партию в то, что топливо при нем не просто дорожает, а еще и бьет исторические рекорды.На этом негативном фоне необходимо было предпринимать какие-то шаги. Сначала это были шаги информационного характера. То есть пытались играть с самой повесткой. К примеру, руководство США утверждало, что проблемы связаны исключительно с конфликтом между Россией и Украиной, а это натягивание очень маленькой совы на очень большой глобус. Всем было очевидно, что проблема внутренних цен в США не в этом.Дело в том, что в Штатах примерно 50% цены моторного топлива формируется за счет цены сырья. То есть когда в долларах цена нефти меняется в одну и другую сторону, цена нефтепродуктов меняется пропорционально. Дорожает нефть – дорожают нефтепродукты. А почему дорожает нефть? Потому что есть конфликт на Ближнем Востоке, который привел к дефициту нефти.Даже если предположить, что проблема США в нехватке дизеля, чего не наблюдается, потому что Штаты крупнейший экспортер дизтоплива на планете земля, то топливо после отмены Россией запрета на экспорт пойдет в танкеры в ближайшие дни. Но танкеры не сразу появятся на американском рынке, а в лучшем случае где-то к выборам. А к апрелю приедут уже после выборов. Внимание, вопрос: может ли в такой ситуации наличие российского топлива на американском рынке оказать хоть какое-то воздействие на внутренние американские цены?Очевидно, нет, потому что оно не успеет дойти. Конечно, есть информационный эффект, который мы, скорее всего увидим в понедельник. Сняли запрет на экспорт – цены идут вниз. Это может сказаться на американских ценах тоже, но этот эффект не будет долгосрочным. Потому что в корне проблемы ближневосточный конфликт и дефицит сырья, а это никуда не уходит.Отмена запрета на экспорт дизельного топлива из России может снять часть давления с мирового рынка нефтепродуктов, но отменить это давление мы не можем. Это давление наблюдалось еще до того, как мы ввели запрет на экспорт дизельного топлива. И цены в США тоже росли до того, как мы этот запрет ввели.Представим себе ситуацию: нефть продолжает стоить дорого, а каким-то удивительным образом нефтепродукты в Соединенных Штатах дешевеют. Тогда что заставит нефтеперерабатывающие заводы Штатов продолжать поставки на внутренний рынок, если при поставках на внешние рынки можно заработать больше? Если Штаты введут запрет на экспорт, что заставит частные компании продолжать производство дизельного топлива и прочих нефтепродуктов в прежних объемах?То, что мы наблюдаем сейчас, выгодно России. Снятие даже части санкций это позитивный момент. Но для США внятного эффекта за пределами информационных последствий прослеживаться не будет.- Пожалуй, главный вопрос – прекратятся ли украинские удары по нашим НПЗ? Зеленский уже назвал инвестициями в войну решение Трампа снять санкции на российские нефтепродукты.- Этот вопрос нужно задавать не мне, ни Трампу и даже не Украине, а нашему оборонному ведомству и нефтяным компаниям, которые совершенствуют меры защиты наших нефтеперерабатывающих заводов. Прекратятся ли удары по НПЗ и прекратятся ли попытки ударов это два разных вопроса.Работа Минобороны это главная гарантия того, что удары прекратятся, а попытки ударов мы исключать не можем. Тем более прошедшие полтора года красноречиво показали несостоятельность наивного предположения, что Украина подчиняется США.- То есть можно предположить, что Зеленский может сорвать дизельную сделку Трампа?- Нет, не может. Если бы Украина могла нанести настолько значимый ущерб нашей нефтеперерабатывающей отрасли, она бы уже это сделала. Тот факт, что у нас сохраняется профицит дизтоплива, это не благосклонность Украины и не добрая воля Дональда Трампа, это результат хорошей работы нашего Минобороны и наших нефтяных компаний.Напомню, что профицит дизельного топлива в Российской Федерации в обычное время составляет порядка 70-80%. Это означает, что мы производим на 70-80% больше, чем потребляем. Это колоссальный объем, который позволяет нам находиться на втором месте по экспорту. Мягко горя, у Украины руки коротки до этого объема дотянуться.

https://ukraina.ru/20261010/rossii--milliardy-trampu--vybory-zelenskiy--v-durakakh-dizelnaya-sdelka-moskvy-i-vashingtona-1083727035.html

https://ukraina.ru/20261009/stsenarii-trampa-chego-na-samom-dele-ssha-khotyat-ot-ukrainy-1083695208.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз, минобороны, украина.ру