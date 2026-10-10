Лантратова: для спасения жителей Алешек необходимо снять блокаду ВСУ - 10.10.2026 Украина.ру
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Лантратова: для спасения жителей Алешек необходимо снять блокаду ВСУ
Лантратова: для спасения жителей Алешек необходимо снять блокаду ВСУ - 10.10.2026 Украина.ру
Лантратова: для спасения жителей Алешек необходимо снять блокаду ВСУ
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости снять украинскую блокаду Алешек в Херсонской области ради спасения мирных жителей. Об этом она написала в своём Telegram-канале
2026-10-10T16:44
2026-10-10T16:44
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По словам омбудсмена, жители города отрезаны от поставок продовольствия, воды и медикаментов. В наиболее тяжёлом положении оказались пожилые люди, женщины и дети.Лантратова сообщила, что находится на связи с американской стороной и командой жены президента США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. По её словам, сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи.Причина блокадыЛантратова назвала основной причиной кризиса искусственно созданную ВСУ блокаду. Украинские дроны постоянно дежурят и нависают над дорогами, а на трассах и тропинках дистанционно установлены мины — всё это не позволяет доставить помощь. Всё, что сегодня попадает в Алешки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью.По имеющимся сведениям, последняя волонтёрская колонна на машинах с надписью "Люди" была уничтожена ударами ВСУ.Призыв к прекращению атакЛантратова заявила: прекращение атак и минирования маршрутов снабжения со стороны Украины дало бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех, кто в ней срочно нуждается.Она подчеркнула, что помощь будет оказана всем жителям вне зависимости от политических убеждений, а высшим приоритетом остаётся ценность человеческой жизни. Россия сделает всё возможное для спасения мирных жителей.На эту тему в материале: "Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки" на сайте Украина.ру.
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Лантратова: для спасения жителей Алешек необходимо снять блокаду ВСУ

16:44 10.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
Иностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости снять украинскую блокаду Алешек в Херсонской области ради спасения мирных жителей. Об этом она написала в своём Telegram-канале
По словам омбудсмена, жители города отрезаны от поставок продовольствия, воды и медикаментов. В наиболее тяжёлом положении оказались пожилые люди, женщины и дети.
Лантратова сообщила, что находится на связи с американской стороной и командой жены президента США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. По её словам, сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи.
Причина блокады
Лантратова назвала основной причиной кризиса искусственно созданную ВСУ блокаду. Украинские дроны постоянно дежурят и нависают над дорогами, а на трассах и тропинках дистанционно установлены мины — всё это не позволяет доставить помощь. Всё, что сегодня попадает в Алешки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью.
По имеющимся сведениям, последняя волонтёрская колонна на машинах с надписью "Люди" была уничтожена ударами ВСУ.
Призыв к прекращению атак
Лантратова заявила: прекращение атак и минирования маршрутов снабжения со стороны Украины дало бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех, кто в ней срочно нуждается.
Она подчеркнула, что помощь будет оказана всем жителям вне зависимости от политических убеждений, а высшим приоритетом остаётся ценность человеческой жизни. Россия сделает всё возможное для спасения мирных жителей.
На эту тему в материале: "Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки" на сайте Украина.ру.
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